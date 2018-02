Bianca Tudor, Elite Business Women: O lume dominata de femei este rezolvarea! Interviu

In prezent, reteaua a depasit 6.000 de romance care conduc afaceri de top. Va asteptati la asemenea rezultate, in urma cu trei ani?

"Angajata fiind deja de sapte ani in companii multinationale, am devenit constienta ca in cadrul lor sunt mai putine femei in pozitii de conducere. Am studiat fenomenul, denumit Balanced Gender Boards, si m-am implicat activ in aceste actiuni la Viena, in cadrul Comisiei Europene", isi aminteste Bianca Tudor,Ajunsa acasa, dupa aceasta experienta internationla, a gandit rapid lansarea unei initiative adresate femeilor de cariera.Atunci a creat Elite Business Women , o comunitate a femeilor antreprenor, care se dezvolta de la an la an, atat in Romania cat si la nivel international.In prezent, reteaua a depasit 6.000 de romance din tara si din diaspora, care conduc afaceri de top, iar rezultatele lor antreprenoriale sunt prezentate, anual, ca modele de succes, in cadrul conferintelor organizate in Romania, Portugalia si Marea Britanie."Femeile nu au nevoie de ajutor ca sa ajunga in pozitii de top management, ci au nevoie de o structura si modele de performanta in afaceri. Din nefericire, nu exista cultura antreprenoriala in Romania, nu exista educatie antreprenoriala la noi in tara, de aici si misiunea Elite Busines Women, o retea care si-a propus, inca de la fondare, sa promoveze antreprenoriatul in randul femeilor si sa scoata in evidenta performantele adevarate", mai spune aceasta.Bianca Tudor crede cu tarie ca femeile din Romania sunt puternice, pentru ca au dat dovada de competenta si au dezvoltat strategii noi in afaceri."Vezi exemple precum Camelia Sucu, Ruxandra Hurezeanu, Cristina Batlan, Anca Vlad, Magda Bei si multe altele", puncteaza ea.Ce frumos suna! Am depasit 6.000 deja! Am pornit cu ideea ca ELITE sa fie o companie de educatie antreprenoriala la nivel national, si dupa 8 luni, la nivel international.M-am bazat pe misiunea aceasta cu componenta sociala si greutatea acestui rol de dezvoltare a antreprenoriatului feminin, in a atrage acele femei determinate si vizionare, in comunitate.Ma asteptam sa ne unim intr-o comunitate, nu aveam in minte o cifra. Stiam, de asemenea, ca va fi greu pentru ca femeile nu voteaza femei, insa am actionat hotarat si responsabil iar lucrurile s-au rostogolit efectiv.Imi este greu sa fac un pas in lateral sa vad unde am ajuns, pentru ca suntem intr-o continua miscare si evolutie. Este incredibil cum a crescut Elite Business Women in trei ani!Ne-am bucurat de deschiderea companiilor romanesti femininepentru internationalizare, care au spus DA viziunii mele in 2015 de a iesi peste hotare si de promova Romania si performanta in afaceri.A fost un act de curaj si viziune in 2015 sa vorbim despre internationalizare, nefiind pe agenda Ministerului Economiei, sau un subiect cald pe agenda firmelor de consultanta.Imi amintesc ca, dupa Conferinta de la Londra, am ateriazat la ora 01:00 AM si la 08:00 aveam intalnire cu Secretarul de Stat al IMM-urilor, pe vremea aceea, care ne-a felicitat personal pentru activitatea internationala.Am insistat sa beneficiem de sprijinul Ambasadelor si al Camerelor de Comert. Desi a fost usor greoaie comunicarea cu ei, am stabilit parteneriate la Londra, Lisabona, Italia, Bruxelles.Misiunea ELITE este aceea de a deveni un instrument valoros in dezvoltarea antreprenoriatului feminin in Romania, dar si la nivel global, prin incurajarea si intermedierea parteneriatelor cu alte tari."Membrele ELITE isi vor asuma in egala masura aceasta misiune si vor sprijini dezvoltarea comunitatii" este cerinta de baza pentru a fi membru.Despre avantajele calitatii de membru, ELITE Business Women este mai mult decat o comunitate de business, este un spatiu de conectare si invatare, care faciliteaza impartasirea de experiente de business si dezvoltarea afacerilor.Avem trei piloni principali:1. Evenimentele de business, de tip workshop sau conferinta;2. Promovarea afacerilor prin Revista ONLINE in limba engleza, Elite Business Women Magazine promovata in UK, Portugalia, Belgia, Italia, Romania, promovare in emisiunea LIVE "ele au reusit", la BiziLiveTV, carora le multumim pentru parteneriat, programul Media Kit pentru IMM uri, prin strategie de promovare in Social Media & presa;3. Internationalizarea Afacerilor - evenimentele internationale ELITE si research individual pentru companiile dornice de internationalizare.ELITE se adreseaza femeilor antreprenor active, cu initiativa si experienta profesionala.Avem de asemenea bursele ELITE pentru non-antreprenoare, un proiect de CSR in care ajutam trei antreprenoare sa isi infiinteze firma si sa isi creeze strategia de promovare online & offline.Cuvantul cheie este dezvoltare pe toate planurile, orizontala si verticala! Ne focusam pe echipa interna ELITE, adica recrutarea de Ambasadori ELITE care sa creasca comunitatile de afaceri local, dupa ce noi am lansat conceptul EBW in aceste orase si tari in prealabil.Avem deja Local ELITE, la Sibiu, Constanta, Timisoara, Ploiesti, Cluj si Londra.Ne focusam pe cresterea si extinderea comunitatii si in alte tari din Europa si pe alte continente, curand.In egala masura avem propriul departament de comunicare online & Social Media, care ajuta companiile sa inteleaga ca ONLINE este viitorul si un IT Hub la Sibiu, in inima tarii.Un alt proiect de suflet este promovarea Romaniei pozitive, cu talente si modele de performanta prin evenimentele ELITE la nivel international.Femeia ELITE arata fundamental diferit fata de cea din generatiile anterioare.Pentru prima data in istorie, suntem capabili sa imbratisam faptul ca vietile noastre sunt multidimensionale.Facem lucruri care ne plac, lucruri care ne inspira si in acelati timp, construim nu numai pentru noi, cat si pentru comunitate.Aceste femei fac performanta in viata profesionala dar creaza in egala masura si pentru comunitate, revenind la ideea de baza a EBW, o comunitate de femei antreprenenor.Evenimentul este adresat femeilor antreprenor, antreprenorilor din diaspora, femeilor de cariera din cadrul companiilor multinationale si barbatilor de afaceri.Aici se va discuta despre contextul actual al antreprenoriatului la nivel global, vor fi prezentate modele de femei antreprenor si cum au reusit in afaceri si, nu in ultimul rand, instrumente utile si solutii de finantare pentru antreprenori.Pe partea de Life & Work Balance, antreprenoarele prezente vor vorbi despre nutritie, miscare si obezitatea in randul copiilor.Sunt fericita sa vad femei care sustin femei, sa vad o preocupare pentru antreprenoriat feminin. Dupa succesul EBW s-au lansat numeroase alte initiative pentru femei.Sunt bucuroasa sa vad membrele ELITE preluate de presa de business, invitate ca mentori de business in diverse activitati, sa vad afaceri internationale care au ca rampa de lansare Elite Business Women.Intre modul in care conduc barbatii si cel in care conduc femeile exista anumite diferente. Barbatii isi valorizeaza succesul si sunt mai inclinati sa isi monetizeze activitatea, iar femeile sunt mai interesate de latura umana in business.Cred ca o lume dominata de femei ar construi mai mult in zona de social, educatie, sanatate, responsabilitate si familie.Acestea fiind spuse, cred ca o lume dominata de femei este rezolvarea acestei lumi segmentate de lupta pentru putere si bani.