Profilul omului de afaceri roman, in 2018: Te recunosti?

Peste 1,3 milioane de oameni activeaza, in prezent, in economia romaneasca, in calitate de actionari la o firma, mai multi cu aproape 50.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames si TrainYourBrain, remis vineri AGERPRES.Potrivit datelor statistice, cele 914.415 firme aflate in activitate aveau in total 1.345.137 de actionari, la finalul primele 10 luni din 2018. Spre comparatie, in perioada similara din 2017, existau cu 47.428 de firme mai putine, iar numarul actionarilor era mai mic cu 49.596 de persoane.Analiza arata ca, fata de 2013, numarul actionarilor a crescut cu 216.247, un semn ca tot mai multi romani au decis sa se implice in afaceri in acesti ani.Dintre cei peste 1,3 milioane de oameni implicati in business din postura de actionari la o societate comerciala activa, cei mai multi sunt barbati (843.386), reprezentand 62,7% din total. Numarul femeilor a crescut cu 21.806 in primele 10 luni din 2018 fata de anul trecut si a ajuns la 501.751 (37,3%)."Interesant este ca numarul femeilor implicate in business a crescut proportional semnificativ in ultimii ani, mai mult decat cel al barbatilor. Spre comparatie, fata de 2013, numarul femeilor a crescut cu peste 100.000, la 408.097. Implicarea lor, ca varietate de business-uri, s-a extins foarte mult si chiar a ajuns sa domine zone precum asistenta sociala, servicii si sanatate, cu procente intre 52% si 63%", spun analistii.Din punct de vedere al varstei, cei mai multi actionari au varsta intre 40-49 de ani (390.369; 29,02%), urmati de cei intre 30 si 39 ani (357.652; 26,59%), apoi categoria de varsta 49-59 ani (254.199; 18,9%) si de cei peste 60 de ani (219.867; 16,35%).Sondajele indica, pe de alta parte, ca peste 54% dintre oamenii de afaceri au studii superioare, 32% au studii medii, iar 14% nu si-au declarat nivelul educational.Analiza Frames&TrainYourBrain arata ca, din punct de vedere al reprezentarii geografice, cei mai multi actionari din business-ul romanesc sunt in Bucuresti (315.979), urmati de cei din judetele Cluj (76.153), Timis (62.120), Ilfov (59.311), Constanta (56.656), Bihor (46.113).La polul opus se afla judetele Mehedinti (8477), Covasna (8933), Ialomita (9218), Tulcea (10.332).In ceea ce priveste varsta actionarilor, dincolo de situatia din Capitala, cei mai multi tineri implicati in afaceri sunt din Cluj, Timis si Constanta, acolo unde sunt si cei mai multi actionari in varsta, de peste 60 de ani.La nivel de domenii de activitate, statistica arata ca barbatii sunt implicati, in principal, in firmele de constructii (73%), transport (72,1%), productie (66%) si comert (57,7%), in timp ce femeile sunt cel mai adesea prezente in domenii precum sanatatea si asistenta sociala (57,3%), serviciile (52,9%), activitatile administrative (44,7%) si cele cultural-educative (42,9%)."Statisticile ONRC arata ca cele mai interesante sectoare din acest an, judecand dupa numarul societatilor noi infiintate in primele 10 luni din 2018, sunt in continuare comertul si service-urile auto (22.190 firme), agricultura, silvicultura si pescuitul (16.137 firme), sectorul de prelucrare (12.063) si constructiile (10.227) ", arata analiza.Dincolo de aceste sectoare, un potential semnificativ il inregistreaza afacerile din IT&C. Potrivit unui studiu KeysFin, in Romania activeaza, in prezent, peste 17.000 de firme de software, cu aproape 3.000 mai multe decat in anul de referinta 2012. Afacerile acestora au trecut, anul trecut, de pragul de 4,9 miliarde de euro, iar in acest an se va depasi nivelul de 5,4 miliarde de euro.