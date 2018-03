In Romania se produc anual cate 900.000 de biciclete, insa romanii nu prea le cumpara, pentru ca nu au pe unde circula cu ele

Una dintre cele mai indragite activitati in aer liber, de care se bucura atat adultii cat si cei mici, este mersul pe bicicleta, un mijloc de transport benefic pentru fiecare dintre noi.Acest trend a inceput sa prinda tot mai mult contur si in Romania, nu doar in sens de agrement, ci in sensul unui mijloc folosit pentru deplasarea la munca sau inspre alte locatii in detrimentul masinii, comportament care ne duce tot mai aproape de tarile Occidentale.In acest context, BeKid.ro - unul dintre cele mai importante magazine online pentru copii din Romania - a realizat o analiza cu privire la"Dupa ce am analizat comenzile de biciclete de copii si de adulti din ultimii ani de pe magazinul online pe care il detin, am observat ca in Romania se cheltuieste in medie pentru o bicicleta de copii, in jur de 500 de lei (pret cu TVA inclus), iar pentru o bicicleta pentru adulti 800 lei.Aceste valori ne pozitioneaza pe antepenultimul loc din Europa; prin comparatie, un neamt cheltuieste de 5-6 ori mai mult pentru biciclete", declara Iulian Ghisoiu, general manager BeKid.ro - magazin online specializat in vanzarea de produse si biciclete pentru copii.In acelasi timp, specialistul in e-commerce afirma ca, in Europa, se vand anual 20 de milioane de biciclete dintre care 13 milioane sunt produse in Europa. In acelasi timp,, situandu-ne pe locul 6 pe continent la productia de biciclete, conform unui studiu realizat de Confederatia Europeana a Industriei de Biciclete.Referitor la productia de accesorii pentru biciclete, Romania este clasata pe locul 2 in Europa, cu un country share de 17%.Daca la capitolul productie Romania se afla printre fruntasii Europei, in materie de vanzari anuale in tara noastra se vand de 10 ori mai putine biciclete decat in Germania, respectiv 400.000 de biciclete, cifra care reprezinta doar 2% din totalul de biciclete vandute la nivel european."Bicicleta este cea mai ieftina modalitate de transport, pentru care nu platim taxe, nu exista costuri de parcare, nu avem nevoie de permis pentru a o conduce, iar taxele de service sunt foarte reduse.Mersul cu bicicleta este cea mai sanatoasa, relaxanta si accesibila metoda de deplasare. Bicicleta este foarte simplu de manevrat, este rapida, silentioasa, economa si nu in ultimul rand, este un mijloc de transport eco.Autoritatile ar putea ajuta la cresterea gradului de sanatate in randul populatiei prin investitiile in piste pentru biciclete.", explica Iulian Ghisoiu, managerul magazinului online Bekid.ro.