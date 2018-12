S-a lansat o aplicatie prin care iti poti organiza singur intreaga vacanta, intr-un timp cat mai scurt

"Am alocat pana in prezent un buget de peste 956.000 de euro pentru dezvoltarea MyPal.travel pentru ca noi credem ca romanii au o nevoie reala de a gasi intr-un singur loc toate informatiile legate de destinatiile turistice, posibilitatea de a face rezervari integrate si de a plati toate tipurile de servicii turistice dorite, inclusiv inchirieri de masini, bilete la meciuri si concerte sau excursii", a declarat Dragos Catalinoiu Gociman, unul dintre cei doi investitori in platforma inteligenta de booking MyPal.travel "Studiile facute pana acum ne arata ca pentru achizitia completa a unei vacante (cu avion, cazare, masa, transport, excursii, bilete la meciuri, spectacole, concerte s.a.m.d.) turistii ajung sa viziteze pana la 38 de site-uri diferite si sa petreaca pana la 30 ore pentru documentare ca sa reuseasca sa rezerve sejurul dorit.In cazul MyPal.travel, unde avem informatii detaliate despre destinatii, optiunile de distractie si de relaxare din acele destinatii, recomandari de zboruri, transferuri, hoteluri, tipuri de masini de inchiriat si diferite alte activitati pentru perioada vacantei, durata de la informare pana la rezervare se scurteaza considerabil, clientii putand sa-si configureze sejurul dorit doar din cateva clicuri, fara sa mai fie nevoie sa acceseze si alte site-uri", a declarat la randul sau Gabriel Iliescu, cofondator al proiectului MyPal.travel.Cei doi antreprenori nu sunt la prima investitie in turismul online, ei lansand in primavara acestui an in urma unor investitii de peste 130.000 euro platforma ViziteazaDelta.ro , prin intermediul careia promoveaza pachete turistice integrate (servicii de cazare, transport, masa, excursii, agrement intr-un singur loc) pentru destinatia Delta Dunarii.Pachetele turistice complexe, valabile pentru Delta Dunarii ale ViziteazaDelta.ro sunt integrate de asemenea si in MyPal.travel."Pentru dezvoltarea noii platforme inteligente de booking MyPal.travel, au lucrat in ultimele 18 luni in medie 25 de persoane.Ne dorim sa le oferim turistilor sejururi complete, la preturi accesibile, pe care sa le rezerve intr-un mod cat mai simplu, rapid si eficient, pentru ca timpul este cea mai pretioasa resursa pe care o avem cu totii.", a adaugat Dragos Catalinoiu Gociman.Platforma inteligenta de rezervari MyPal.travel se adreseaza acelor consumatori de servicii turistice care doresc sa isi personalizeze vacantele dupa propriile preferinte, care nu vor sa fie dependenti de programul unui grup si care vor sa isi optimizeze timpul alocat cautarii unui sejur, avand toate produsele turistice intr-un singur loc.Dragos Catalinoiu Gociman a lucrat in media 17 ani, printre angajatorii sai figurand nume precum: Radio 21, Europa FM sau Kiss FM, iar din 2010 a investit in Delta Dunarii in dezvoltarea unuia dintre cele mai apreciate resorturi turistice, Danube Delta Resort 4*.Gabriel Iliescu a lucrat 11 ani in domeniul resurselor umane in companii multinationale, iar cea mai inalta pozitie ocupata a fost aceea de Senior Manager in compania Cosmote Romania (in prezent, Telekom Romania) . Din 2014, Gabriel Iliescu a devenit antreprenor si a continuat sa realizeze proiecte in domeniul resurselor umane, alaturi de o echipa tanara de specialisti.Cei doi antreprenori au facut impreuna legatura dintre HR si turism, prin intermediul unor programe de team-building, special create pentru segmentul Corporate.In ultimii ani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu s-au implicat in dezvoltarea platformelor ViziteazaDelta.ro si MyPal.travel si lucreaza in prezent si la proiectul spremunte.ro.