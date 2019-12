Salvare Occidentala pentru companiile romanesti: Economia colaborativa

Cu toate ca multa lume blameaza imixtiunea companiilor multinationale in mediul de afaceri romanesc si scoterea de pe piata pe criterii de competitivitate a companiilor 100% romanesti, antreprenorul si fondatorul clubului de afaceri pentru femei-antreprenor din Romania, Bianca Tudor, afirma ca, paradoxal, din acest context a rasarit un concept nou si benefic pentru Economia nationala, dar si pentru dezvoltarea mediului de afaceri romanesc: economia colaborativa.Ca sa intelegem marimea acestor afaceri si potentialul afacerilor cu un model de business de tipul sharing economy, Airbnb ($31.000.000) si Uber ($72.000.000.000) au un capital combinat de piata de $103.000.000.000, care le-ar clasifica pe locul 38 in topul celor mai bogate tari din lume.1. Sporirea accesibilitatii la oportunitatile de angajare independenta2. Promoveaza conceptul de #comunitate si munca de echipa3. Mai multe oportunitati de afaceri4. Acces mai usor la finantareCe este si cum functioneaza fondul de investitie pentru femeile-antreprenor?Cu un model de economie colaborativa, Asociatia Elite Business WomenInvestment Fund reinvesteste 40% din valoarea taxei de membru pentru a oferi burse definantare start-up-urilor fondate de femei. Lansat in septembrie 2019, Elite BusinessWomen Investment Fund este cel mai inovativ proiect de antreprenoriat colaborativ dinRomania.Primul pas este inscrierea in clubul de afaceri Elite Business Women, respectivachitarea taxei de membership. Printre beneficiile afilierii se numara: networking cu femeide afaceri experimentate si de succes, promovarea propriului business in mediul online, suport din partea clubului de afaceri EBW si posibilitatea de a inscrie si alte antreprenoare in club. Pentru fiecare nou membru inscris, persoana care facerecomandarea primeste un bonus de 20% din valoarea membershipului. In plus, alti 20%merg catre Elite Business Women Investment Fund.Membrele Elite Business Women au acces la toate planurile de afaceri depuseonline de catre aplicanti si, tot online, vor vota business-ul care considera ca ar trebui finantat.