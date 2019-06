Seful AHK Romania: Romania are un potential enorm pentru dezvoltarea de afaceri in domeniul energiei

"Exista un potential enorm de a face aici, in Romania, afaceri in domeniul energiei. Noi vedem aici o colaborare "win-win" cu companiile din Romania. In zona industriala s-a ajuns la 30% economisire. Am ajuns, astfel, sa mergem pe un drum bun de eficienta energetica in Romania, iar acest lucru a fost subventionat si prin programe de sprijin din partea Uniunii Europene. Totusi, in Romania se consuma de 1,8 ori mai mult in industria energetica pentru a produce ceva, fata de celelalte tari ale Uniunii Europene. Componenta consumatorilor mari din domeniul energiei reprezinta 90% si, totusi, Romania se gaseste pe drumul cel bun. Vedem ca exista un potential major de dezvoltare pentru a produce si mai eficient din punct de vedere energetic", a spus Metz.Acesta a adaugat ca legislatia din Romania pe domeniul energetic pune accent din ce in ce mai mult pe eficienta energetica."De asemenea, doresc sa amintesc faptul ca, in privinta cadrului legislativ din Romania, acesta conduce la punerea si mai mult a accentului pe eficienta energetica. Trebuie derulate audituri energetice si, de asemenea, un management mai bun din punct de vedere energetic. Pentru aceste lucruri, exista o serie de programe de eficientizare energetica. In Romania, avem o delegatie substantiala de firme in acest domeniu si cred ca aceste conditii cadru pe care le-am creat sunt optime pentru a putea da nastere unor parteneriate "win-win" de eficientizare energetica in industria din Romania", a sustinut directorul general al AHK Romania.Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza, marti, simpozionul cu tema "Eficienta energetica in industrie", cea de-a doua etapa a evenimentului initiat si finantat de Ministerul Federal al Economiei si Energiei din Germania, care se adreseaza firmelor romanesti si germane interesate sa dezvolte afaceri bilaterale in domeniul eficientei energetice in industrie.AHK Romania este reprezentanta oficiala a economiei germane si, totodata, cea mai mare Camera de comert bilaterala din Romania. Aceasta apartine, alaturi de Camerele de comert si industrie germane (IHK), retelei globale a Camerelor de comert germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comert si Industrie din Germania (DIHK) .