O franciza de 35.000 de euro le deschide calea copiilor din Romania catre programare #Interviu cu Dana Banica, Logiscool

Ce este, mai exact, Logiscool?

Ce invata copiii la Logiscool?

Ce trebuie sa faca parintii care urmaresc sa isi dea copiii la o astfel de scoala?

Unde se gaseste Logiscool in Bucuresti?

Cat costa un an de studiu?

Cine este Dana Banica?

Ce v-a determinat sa alegeti acest domeniu pentru un nou business?

Cum ati intalnit proiectul Logiscool?

Care a fost investitia in Logiscool si in ce a constat ea?

Spuneti-ne cateva ceva si despre extinderea la nivel de tara sub forma de franciza.

Ce planuri aveti pentru Logiscool?

O mama, de profesie doctor, a creat prima scoala de programare tocmai pentru a-i oferi fiicei sale cursurile de care avea nevoie pentru a deprinde bazele programarii.Ideea sa a prins rapid in piata, iar astazi exista deja opt astfel de scoli in Europa, cea de-a opta fiind deschisa chiar la Bucuresti in 2018."Daca ne gandim la un elev de liceu, doua semestre in Logiscool ii dau clar sansa ca primul job part-time sa fie de junior developer",Nevoia de specialisti in IT este imensa, atat in Romania cat si in alte tari, subliniaza tanara antreprenoare. Mai mult decat atat, noua generatie are nevoie de "Digital literacy" sau "alfabetizarea digitala", pe care o aseamana cu invatarea limbilor straine."Intelegerea tehnologiei 'din interior', de la o varsta relativ mica, cred ca le va da acestor copii o libertate mare de miscare in orice domeniu vor alege ei mai departe", mai spune Dana Banica.Logiscool a fost fondata in Ungaria de Dr. Anita Breuer, care si-a dorit astfel de cursuri pentru fiica sa. A creat prima scoala in Budapesta, a avut mare succes acolo si dupa aceea, a fost doar un pas ca acest concept sa se extinda.Romania era deja, in februarie, cea de-a 8-a tara in care s-a deschis o scola de programare Logiscool. Pana la finalul acestui an vor fi 12 tari din Europa. In 4 ani s-a extins foarte rapid, iar acum are deja in palmaresConceptul ofera la baza cursuri saptamanale de programare, pe diferite paliere de varsta, in diferite variante de zile si intervale orare, dar exista si module tip tabere de programare. Orele pot fi privite ca o informatie suplimentara fata de ce invata copiii si adolescentii la scoala.Referitor la rezultate, daca ne gandim la un elev de liceu, doua semestre in Logiscool ii dau clar sansa ca primul job part-time sa fie de junior developer.La Logiscool incep prin a-si exersa gandirea algoritmica, in timp ce se familiarizeaza cu elementele si principiile de baza din programare. Aparent pentru ei asta inseamna ca fac diverse jocuri de calculator dar in tot acest proces informatia se aseaza si ei se obisnuiesc sa abordeze logic, secvential si algoritmic orice proiect. Asta le este de ajutor in orice domeniu oricum.Cursurile se adreseaza tuturor copiilor cu varste intre 7 si 17 ani care au cel putin dorinta sa incerce.Majoritatea elevilor nostri nu au mai facut astfel de cursuri dar sunt si exceptii. Parintii trebuie sa isi inscrie copilul, procedurile sunt standard, ca la orice curs.Noi oferim si programe de Open Days la sediul scolii, unde copiii participa gratuit la un curs demonstrativ in timp ce parintii afla toate informatiile de care au nevoie pentru a fi siguri ca Logiscool este ceea ce isi doresc pentru copiii lor.Prima scoala din Bucuresti este in zona Bulevardului Turda, pe strada Iordache Golescu, nr. 17, sector 1. Foarte curand vom deschide si alte scoli in Bucuresti, dar si in alte orase mari.Studiile sunt impartite pe semestre, iar momentan percepem o taxa de 290 de lei pe luna in Bucuresti - se face cate un curs pe saptamana - pentru fiecare copil. Oferim reduceri pentru cei care achita intreg semestrul la inceput, dar si pentru grupuri (chiar si pentru frati).Un lucru bun in sistemul Logiscool este ca materia este foarte clar structurata pe niveluri, astfel incat stii cat dureaza cursul si pana la ce nivel vrei sa ajungi, poti intrerupe un semestru si relua ulterior de la nivelul tau, ai optiunea sa parcurgi pana la nivel mediu sau foarte avansat.Am inceput prima mea afacere cu cativa prieteni, in timpul facultatii, si ulterior am continuat doar in zona de antreprenoriat, cu o scurta pauza de cateva luni si in mediul corporatist, dupa care am revenit repede in antreprenoriat, cu mai multa convingere ca este exact ceea ce mi se potriveste.In timp am avut start-up-uri in domeniile recrutarii de personal, evenimentelor, serviciilor pentru copii, iar la finalul anului trecut mi-am asumat aducerea Scolii Internationale Logiscool si in Romania si Republica Moldova.Am deschis prima scoala Logiscool din Romania in februarie anul acesta, in Bucuresti. Conceptul exista deja in alte 8 tari la acel moment, iar faptul ca are mare succes acolo m-a convins ca va functiona si in Romania. Lucru care s-a adeverit.Stim cu totii de nevoia de specialisti in IT din tara si de oriunde, dar mai mult decat atat cred ca este o nevoie a noii generatii pentru 'digital literacy' - alfabetizare digitala, asemanatoare cunoasterii limbilor straine.Intelegerea tehnologiei 'din interior', de la o varsta relativ mica, cred ca le va da acestor copii o libertate mare de miscare in orice domeniu vor alege ei mai departe.Am mers la un eveniment dedicat francizelor, organizat aici in Bucuresti de niste parteneri, eveniment la care a venit si unul dintre antreprenorii din spatele Logiscool.A vorbit despre conceptul si viziunea lor si mi-a placut foarte mult ideea. Peste doua saptamani eram deja in vizita la cateva scoli din Budapesta mai intai, unde m-am convins ca era o activitate ce le facea placere copiilor.Mai departe am analizat atent curicula si sistemul lor si am luat decizia de a ma implica in Logiscool Romania.Investitia in prima locatie din Bucuresti a fost de aproape 35.000 de euro, bani ce au acoperit amenajarea si dotarea, trainingurile si costurile francizei. Cam acesta ar fi in medie nivelul de investitie pentru o scoala Logiscool in general.Eu sunt reprezentantul Logiscool in Romania, iar in urmatoarea perioada eu si partenerii interesati de franciza urmeaza sa ne extindem: mai multe scoli in Bucuresti si in orasele mari ale tarii, astfel incat sa oferim aceasta experienta cat mai multor copii din Romania.Ne asteptam sa ajungem in 2019 la zece scoli deschise in Bucuresti si alte orase si sa avem un nivel al serviciilor cat mai ridicat.Am inceput cu feedback-uri foarte bune la prima locatie din Bucuresti si vrem sa continuam la fel in orice noua scoala. Suntem in domeniul serviciilor si al educatiei, asa ca avem o mare responsabilitate sa nu irosim timpul acestor copii, pe langa eforturile financiare ale parintilor.Pe termen lung, vrem sa fim cat mai accesibili familiilor, atat din punct de vedere financiar, cat si ca locatii ale scolilor, stim toti cat de greu este sa acomodezi activitati extrascolare in programele uneori incarcate ale copiilor.