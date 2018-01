Povestea antreprenorului clujean in IT care si-a propus sa faca afaceri de un milion de euro in 2018: Jumatate din bani vin de la clientii internationali #Interviu

Adrian Andreias, fondatorul Hosterion

Cu timpul ati ales sa va axati pe hosting si at trecut si printr-o schimbare de nume, in acest sens. De ce ati ales aceasta directie?

In 2017 v-ati extins in patru noi locatii internationale: Amsterdam, Dallas (Texas), Fremont (California) si Londra, unde oferiti gazduire web shared, gazduire magento, gazduire web premium si VPS-uri managed. Care a fost momentul in care ati decis sa faceti o schimbare si ce v-a determinat sa depasiti granitele tarii noastre cu serviciile pe care le oferiti? De ce ati ales aceste locatii?

Cat ati investit si cat a fost de dificila extinderea? Ce a presupus aceasta extindere?

Ce inseamna aceasta extindere pentru piata pe care activati?

Ce cifra de afaceri ati realizat in 2017? Ce procent a fost generat de colaborarea cu clientii internationali?

Ce planuri aveti pentru Hosterion, in 2018?

Care sunt tendintele de care trebuie sa tina cont orice antreprenor pe piata de IT, in 2018?

Ce asteptari aveti de la acest an in ceea ce priveste IT-ul romanesc?

Ce v-a determinat sa ramaneti in Romania, sa va dezvoltati business-ul in IT aici, tinand cont de volatilitatea legislativa care nu ajuta business-ul in general?

"In 2004, bugetele clientilor erau mai mici, dar si salariile erau mai mici. Profesionalismul, maturitatea si gradul de specializare al firmelor de servicii pentru online erau reduse", isi aminteste fondatorul Hosterion A infiintat SRL-ul, a cumparat un calculator, a angajat un designer si a incercat sa duca in paralel locul de munca si noua companie. Dupa un an si-a dat seama ca nu se poate, a renuntat la postul de programator si a ales sa se dedice companiei sale. Au urmat mai multi ani de sacrificii si semi-supravietuire, acel "no-man's land" in care e discutabil daca merita sa tii firma sau mai bine te angajezi. Dilema era intretinuta si de salariile mari si in crestere continua ale programatorilor.Deznodamantul a venit in 2009 cand a lansat IntoVPS, brandul international de VPS-uri unmanaged, care a adaugat sute de mii de euro la cifra de afaceri anuala.Succesul IntoVPS s-a datorat tenacitatii lor de avea un serviciu de asistenta clienti care raspunde la emailuri in 2-3 minute si disponibilitatea de a face pentru clientii lor mai mult decat au promis. Atunci a introdus asistenta non-stop pentru ca aveau clienti de pe toate fusurile orare."Am avut concurenti care au plecat din pozitii mai bune decat noi, concurenti avand echipamente, infrastructura, know-how superioare noua, dar au esuat pentru ca au tratat neglijent si cu intarziere solicitarile clientilor. Ca intotdeauna, conditiile favorabile din piata si dramul de noroc sunt absolut necesare si de neinlocuit", povesteste Adrian Andreias, fondatorul Hosterion,Am inceput in 2004 cu web design, web development, hosting si SEO. Au trecut anii si am ales sa ne concentram pe hosting. A fost una dintre cele mai bune decizii din istoria noastra, pentru ca ca specializarea conduce la cele mai bune servicii pentru clienti.Cand discutam cu o persoana si ii spuneam ca numele firmei este "Elvsoft", urmatoarea intrebare era "Si ce software faceti?" E exemplul perfect in care numele iti sta in cale, pentru ca noi nu (mai) facem software. Am observat si o dificultate in a pronunta un nume care contine trei consoane consecutive.Acum, cand cineva aude numele "Hosterion", imi spune ca are o sonoritate de companie mare, internationala. Efect pe care l-am cautat cu predilectie in procesul de "renaming", date find ambitiile noastre internationale."Hosterion" e combinatia de substantiv inventat si denumire descriptiva. Iar cand spun ca ne ocupam cu hosting, numele are sens si astfel e si memorabil.De fapt, oferim servicii clientiilor internationali inca din 2009, cu brandul nostru IntoVPS, prin care oferim VPS-uri unmanaged.In 2009 ne-am hotarat sa facem un test, iar rezultatul a fost peste asteptari. Am realizat extinderea internationala gradual in functie de solicitarile clientilor si alegand puncte majore de interconectare ale retelelor de date.Adaugarea in 2017 a noilor servicii a venit la fel, natural, pe baza solicitarilor. De exemplu, agentii partenere de web development din Cluj-Napoca ofera servicii clientilor din Londra sau Amsterdam si au nevoie de un serviciu de web hosting de incredere pentru magazinul online al clientului. Colaborare stransa dintre agentie si furnizorul de hosting aduce beneficii majore clientului.Pentru ca aveam deja contractele de parteneriat cu centre de date din aceste orase si pentru ca am lansat servicii pe care deja le oferim in alte locatii, ne-a fost destul de usor sa realizam aceasta extindere.Pentru noile servicii a fost necesara o investitie de aproximativ 20000 de euro in echipamente, avand deja in locatii o parte din echipamente de la investitiile anterioare.Companiile romanesti de web hosting au o prezenta redusa sau deloc in afara tarii. Cele cinci locatii sunt unul dintre diferentiatorii nostri. Ca firma romaneasca de gazduire web putem sprijini dezvoltarea internationala a companiilor romanesti, cat si sa oferim noi servicii clientilor internationali.Cifra pe afaceri pe 2017 este in jur de 3,1 mil. lei, iar in jur de 50% este realizata cu ajutorul clientilor internationali.Pentru 2018 ne-am fixat o tinta ambitioasa: sa ajungem la un milion de euro cifra de afaceri, asta inseamna o crestere de aproximativ 50%.Vom lansa noi servicii care permit IMM-urilor sa fie mai eficiente, sa comunice mai usor si mai rapid online. Vom continua sa dezvoltam parteneriatele cu agentiile de online care ofera web design, web development sau marketing online.Cred ca inteligenta artificiala si criptomonedele vor fi in continuare principalele tendinte. Serviciile de cloud au ajuns la maturitate si continua sa fie adoptate de noi companii.O alta tema majora din IT, de care trebuie sa tina cont orice companie din Uniunea Europeana, este GDPR (General Data Protection Regulation).GDPR este o noua reglementare care intra in vigoare in 25 mai 2018 si se refera la protectia datelor personale ale consumatorilor din UE. GDPR prevede amenzi foarte mari pentru incalcare, amenzi definite chiar ca procent din cifra de afaceri.Cred ca la un moment dat va aparea marea ruptura, cand clientii de outsourcing se vor muta masiv mai la est, dar probabil aceasta nu va avea loc in 2018.Pana atunci salariile in IT vor continua sa creasca, la fel si numarul de angajati in IT si programele de pregatire sau reconversie profesionala.Sunt imbucuratoarele exemplele de companii romanesti care fac produs propriu si detin proprietatea intelectuala. Si cred ca acestea se vor inmulti in 2018.Privind obiectiv Romania are parti bune si parti rele, ca orice tara. Privind subiectiv, ma leaga familia si prietenii.Nivelul de taxare al afacerilor in Romania este unul foarte suportabil. Ma refer la impozitul de 1% venit pentru microintreprinderi, cel de 16% pe profit si cel de 5% pe dividende, chiar si dupa adaugarea in 2018 contributiei la sanatate plafonate.In schimb, in Romania sunt prea mari contributiile sociale pentru salariati, mai ales raportat la calitatea serviciilor medicale de care beneficiaza asiguratii, respectiv raportat la ne-sustenabilitatea sistemului de pensii de stat, devorat de pensii speciale.Absurditatea schimbarilor fiscale se vede la registrul comertului unde anual merg oamenii sa inchida sau sa deschida PFA-uri, sa inchida sau sa deschida SRL-uri, iar peste inca un an sa faca invers, dupa cum bate vantul codului fiscal.