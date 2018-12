Povestea hackerilor buni de Romania: Ei sunt cei care-ti arata ce se intampla daca te ataca "baietii rai"

Cyber Threat Defense

Mass media a creat o imagine peiorativa "hackerilor" in mintea colectivitatii, portretizandu-i ca fiind raufacatori care fura date sensibile de la oricine.In sensul larg, cuvantul hacker defineste un proces creativ de a solutiona, care ia in considerare proprietatile unui sistem in moduri neasteptate.In contextul tehnologiei informatiei, "hacker" reprezinta un expert in informatica, ce are rolul de a studia profund sistemele informatice din curiozitate si cu scopul de a obtine informatii care nu sunt disponibile publicului larg.Aceia dintre ei care folosesc aceste cunostinte in mod ilegal, pentru a compromite securitatea informatica a sistemelor si aplicatiilor sunt de fapt "crackeri", explica fondatorii Cyber Threat Defense pentru Business24."Voi ce tip hackeri sunteti? este o intrebare care ni se pune des si care ne amuza. Imaginea acelui raufacator din subsol nu are nimic de-a face cu ceea ce facem noi si cu imaginea noastra.Suntem ingineri tineri (numiti si pentesteri) si entuziasti, acei "good guys" pasionati de a afla care sunt posibilele modalitati prin care acei "bad guys" pot sa intre in sistemele clientilor si sa abuzeze de brese prin care determina pierderi considerabile tintelor"."In Cyber Threat Defense ne ajutam clientii sa isi imbunatateasca nivelul de sigurantaprin teste si sugestii de imbunatatire Concret: ii ajutam, prin testare, sa se protejeze impotriva atacurilor cibernetice si fraudelor informatice.Practic folosim aceleasi metode pe care le folosesc hackerii ca sa atace companiile, dar facem aceste activitati legal, cu acordul clientului si cu o tinta clara: detectarea vulnerabilitatilor critice. Cautam aceste puncte slabe in aplicatii web, mobile, device-uri smart sau retele de calculatoare care pot aduce prejudicii tehnice, financiare, legale sau de imagine".Pasiunea pentru a descoperi ce se afla dincolo de un anumit produs, sau "ce se intampla daca" i-a determinat pe Andrei Pusoiu si pe Daniel Ciobanu sa puna bazele acestei companii, cooptandu-l apoi pe Alexandru Armean.Andrei si Daniel au lucrat ca experti in securitate (pentesteri) la diferite companii din Cluj, in paralel punand bazele firmei.Alexandru a fost manager la o multinationala, in echipa de Cyber Security, realizand si acesta fiind implicat in diverse proiecte de consultanta pe langa job-ul sau.Inceputurile a ceea ce este acum au fost cele mai captivante pentru Andrei si Daniel,acestia cunoscandu-se de peste 8 ani, amandoi fiind din Ramnicu Valcea.Nu mai este o noutate ca in Valcea, cuvantul hacker era folosit des pentru ca multepersoane se ocupau cu fraude informatice si se imbogateau peste noapte. Desi toatestirile erau negative, acestea le-a captat atentia celor doi, fascinandu-i.Ajunsi la facultatea de informatica, atat Andrei cat si Daniel si-au dat seama calucrurile nu stau chiar asa cum prezinta stirile si au aflat ce inseamna, mai exact, un "hacker adevarat".Daniel s-a decis sa isi faca licenta in securitatea aplicatiilor web, iar Andrei il urmarea cu interes cum accesa baza de date din diferite site-uri si i s-a alaturat.Intre timp, amandoi au avut incercari de a deschide diverse startup-uri, insa separatfiecare cu "prietenii lui", iar in acest mod o perioada nu au mai tinut legatura.Dupa aproximativ 6 luni, in care nici unul nu a gasit mult asteptatul succes, s-aureintalnit la aceeasi companie, angajati, amandoi pregatindu-se in cyber security.Astfel, a venit si ideea: Un startup in securitate, pe langa job.Gandul entuziast a fost aplanat usor de faptul ca erau multe lucruri de invatat atat tehnic, cat si in vanzari, promovare si administrativ, insa au luat-o pas cu pas.Timp de 6 luni, in fiecare zi, Andrei se trezea la 4:30 dimineata, la ora 5 isi lua bicicleta, iar la 5:30 era la Daniel acasa. Batea la usa, iar Daniel ii deschidea cu salutul binevoitor "Speram sa nu vii azi..." si incepeau sa munceasca pentru ceea ce astazi este Cyber Threat Defense, pana la 8:30 cand plecau spre job-ul lor.Andrei si Daniel au creat primul site webpentesting.com si au muncit pentru asta, inacelasi mod aproape 2 ani, pana au invatat tot mai multe si s-au simtit increzatori in ceea ce pot sa faca.Una dintre companiile cu care au colaborat chiar la inceput a fost foarte impresionata de munca pe care o depun si de atunci le-a oferit proiecte in mod constant.Primul proiect a insemnat si primii bani: 700 de euro, atat au castigat la inceput. Iar sentimentul este unul extraordinar, recunosc fondatorii. "Nimic nu se compara cu bucuria primilor bani din ceea ce te pasioneaza", explica acestia pentru Business24.Intre timp, atat Andrei cat si Daniel si-au schimbat job-ul si l-au intalnit ca manager in echipa de Cyber Security pe Alexandru.Alexandru are o experienta de peste 10 ani in securitate, a facut facultatea de securitate a retelelor si a lucrat tari precum Austria, Elvetia, Statele Unite ale Americi si Spaniei.Alexandru a venit dintr-un mediu organizat si metodic, fiind certificat CISM, Manager in Securitate Cibernetica si extrem de pasionat de acest domeniu. Vazand modul de a conduce echipa si felul in care isi desfasura activitatea, Andrei si Daniel s-au gandit ca Alexandru ar fi o investitie buna.Zis si facut, Cyber Threat Defense se dezvoltat constant din decembrie 2017.