Conceptul street coffee - Afaceri de succes

Lansand un business de tip street coffee, ai sanse mult mai mari de reusita. Iata ce trebuie sa stii despre acest concept!In principiu, este vorba de o cafea pe care o poti lua cu tine. Acest concept face parte din fenomenul "coffee-to-go" si, desi in Romania nu este atat de cunoscut, este raspandit in marile orase ale lumii.Clientii isi pot alege o cafea de calitate la un pret accesibil si aceasta este pusa intr-un pahar de plastic de dimensiuni mari, ce poate fi luat pe drum, acasa sau la birou.Pe langa zahar, in cafea se pot adauga si alte arome precum cocos, scortisoara sau ciocolata, care fac toata experienta mai placuta.In primul rand, ar putea reprezenta o oportunitate buna deoarece costurile sunt reduse. Chiar daca vrei sa deschizi un astfel de business intr-un oras mare, conceptul street coffee necesita o locatie de dimensiuni mici si nu ai nevoie de multi angajati.Pe langa asta, vei avea clienti care cumpara si apoi pleaca. Acest lucru poate fi mai profitabil decat detinerea unei cafenele clasice cu mese la care unele persoane stau 30 de minute sau mai mult fara sa comande nimic in plus.Desi preturile tale ar putea fi mai mici, cheltuielile vor fi la fel si poti obtine mai mult profit decat te astepti.Evident, exista si afaceri ca aceasta care esueaza! In principiu, asta se intampla din cauza lipsei planificarii. Multe persoane deschid o cafenea fara sa aiba o strategie de promovare bine pusa la punct. Aceasta greseala duce deseori la faliment, insa o poti evita usor. Acorda-ti putin timp pentru a pune totul pe hartie si iti vei creste sansele de reusita.Pe langa cafea e bine sa ai si alte produse asemanatoare, cum ar fi sucuri sau prajituri si briose. Retine insa faptul ca meniul iti va afecta costurile, deoarece pentru unele tipuri de bauturi sau gustari ai nevoie de anumite echipamente si spatiu suplimentar. Incearca sa gasesti produse si creeaza oferte pe care alte cafenele asemanatoare din zona ta sa nu le aiba in meniu!Legat de locatie, nu este suficient sa alegi o zona aglomerata! Competitia si pretul chiriei joaca si ele un rol important in luarea acestei decizii. Incearca sa gasesti o locatie accesibila si pentru cei cu masina.Dimineata si seara sunt foarte multe persoane care termina munca si vrei sa le oferi oportunitatea de a trece pe la tine.Cat de mare ar putea fi investitia intr-o afacere cu cafea?Desi nimeni nu iti poate oferi un raspuns exact, o astfel de cafenea costa, de obicei, in jur de 12.000 de euro. Conteaza daca vrei o locatie mobila de tip chiosc sau doresti sa te afli intr-un loc fix si sa ai putin spatiu si pentru clienti.Nu trebuie neaparat sa incepi de la zero! Poti cumpara o franciza care sa reprezinte un brand cunoscut si totul va fi mai usor pentru tine. Desi vei avea doar o parte din profit, lucrand cu o companie cunoscuta in domeniu ai sansa sa ajungi mai usor la succes.Desi numarul pasionatilor de cafea este in continua crestere, traim intr-o perioada in care multi oameni sunt ocupati si nu mai au timp sa stea intr-un local. De aceea, o afacere de tipul street coffee ar putea reprezenta o oportunitate mai buna decat o cafenea clasica.Fie ca alegi sa incepi totul de la zero sau sa cumperi o franciza, urmeaza sfaturile de mai sus si iti va fi mai usor.