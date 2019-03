Cum stii daca proiectul tau are nevoie de o echipa de dezvoltare dedicata?

Cand echipa ta este prea ocupata cu initiativele existente si nu are capacitatea de a lucra la ceva nou, poate fi necesar sa externalizezi cel putin partial procesele de dezvoltare.Supraincarcarea echipei tale este o problema reala. Dar, ca lider, de unde stii daca echipa ta are intr-adevar nevoie de mai multe resurse sau daca ar putea lucra mai eficient?Pentru a raspunde la aceasta intrebare, primul lucru pe care un lider trebuie sa il faca este sa inteleaga modul in care echipele isi petrec timpul.O modalitate simpla de a obtine o viziune de ansamblu asupra acestui lucru este sa obtii de la ele informatii despre 3 aspecte-cheie:1. Activitatile cheie pe care fiecare persoana le indeplineste ca responsabilitati principale2. Cantitatea de timp dintr-o anumita saptamana pe care fiecare persoana o consuma pentru aceste activitati cheie3. Tipurile de activitati care sunt pe langa functiile de baza sau proiecte specialeOdata ce ai colectat aceste date, urmatorul pas este sa iti concentrezi atentia asupra domeniilor pentru care echipa petrece cel mai mult timp.Pentru a gasi mai mult timp, liderii vor trebui sa identifice oportunitati de a elimina activitati, de a reduce volumul de munca sau de a imbunatati productivitatea, colaborand indeaproape cu echipele lor.● Exista activitati care nu mai sunt necesare? Daca da, trebuie eliminate.● Ce puteti face diferit pentru a reduce volumul sarcinilor care sunt indeplinite de echipa?● Ce puteti face pentru a indeplini sarcinile mai repede?Optimizari ale proceselor interne pot genera unele cresteri de productivitate, insa cele mai mari imbunatatiri ale productivitatii sunt adesea rezultatul automatizarii unor categorii de sarcini. Atunci cand automatizarea este imbinata cu optimizarea procesului, impactul pozitiv poate fi substantial.Dupa ce implementezi toate strategiile de mai sus care sa fie relevante si aplicabile business-ului tau, singura optiune prin care poti creste in continuare este externalizarea.Daca ai ajuns in acest punct si evaluezi diferite modele de colaborare cu un furnizor, vei afla ca modelul care iti va aduce cele mai importante beneficii este cel al echipelor dedicate ed dezvoltatori.Acestea lucreaza ca parte a echipei clientului, pe toata durata proiectului, pentru a oferi solutii de calitate, unice si specifice fiecarui proiect.Pentru cine e potrivit un astfel de tip de externalizare? Pentru:● Companiile interesate de dezvoltarea de produse noi, fara a impacta echipa de baza.● Companiile dinamice cu obiective de dezvoltare mereu in schimbare, care nu isi pot permite un proces de angajare de lunga durata.● Start-up-urile care trebuie sa isi extinda echipa de dezvoltare pentru a-si atinge obiectivele de afaceri.