Afacerile de familie din Romania merg inainte, incet si sigur, dar nu gasesc prea usor angajati de incredere

"Dintr-un sondaj (despre business-ul de familie - n.red.) pe care l-am facut, reiese ca 53% dintre familiile din Romania se asteapta sa aiba o crestere mai mare de 10% an de an. 68% de asteapta sa aiba o diversificare a businessului. Ce inseamna acesta? Diversificarea inseamna fie ca vor sa se duca in alte tari sa dezvolte business-ul, fie vor sa dezvolte alte tipuri de business-uri.. Este din ce in ce mai important pentru aceste familii", a declarat Mihaela Mitroi.Sondajul mai arata ca, in Romania, 74% dintre membrii de familie sunt implicati in afacerea familiei. Potrivit acesteia, in strainatate exista din ce in ce mai mult tendinta de a introduce in consiliul director persoane care sa vina din afara businessului, pentru a introduce si o latura obiectiva.Mihaela Mitroi sustine ca business-ul de familie se confrunta cu numeroase provocari: este foarte antreprenorial, proprietarul este emotional implicat in afacere, iar o alta provocare o constituie asigurarea succesiunii."Acest concept, de Family Office, este un concept pe care il regasim in toate tarile din Europa de Vest si de pe alte continente. Este, de fapt, un mod de organizare a familiei ca sa poata sa raspunda la toate provocarile pe care le poate avea indeosebi cand e vorba de transferarea business-ului de la o generatie la alta", a explicat Mihaela Mitroi.Family Office este un serviciu care permite gestionarea volumului, complexitatii informatiei si proceselor din cadrul afacerilor mari de familie si ofera un model solid de organizare, control si acces la informatii, astfel incat deciziile de business sa fie luate intr-o maniera eficienta.