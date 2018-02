Adevar si mit in e-commerce: Ce sa NU faci daca pornesti un business pe Amazon

Expertul in business onlinene-a ajutat sa demontam aceste mituri pentru ca toti cei care isi doresc o afacere de succes in online sa poata merge pe drumul cel bun."De fapt, e vorba de 5% tehnologie si 95% business. Majoritatea platformelor sunt foarte intuitive si automatizate, astfel incat sa iti asigure succesul. Si toate au departamente de suport care iti pot sari in ajutor"."Este CEL mai mare magazin online, regele e-commerce. Asa cum folosim Facebook pentru a tine legatura cu prietenii si apelam la Google pentru a gasi raspunsuri rapide, cand vine vorba de cumparaturi online, nimic nu intrece Amazonul!""Problema cu astfel de produse este ca moda se schimba foarte repede. Iar un produs care a avut success rasunator azi, e posibil sa nu mai vanda deloc peste o luna. Succesul pe termen lung sta in brandul pe care il construiti, nu in ce vine la moda""In realitate, produsul tau trebuie sa fie superior calitativ celor de pe piata. Imbunatatirile aduse acestuia pot fi gasite in review-urile competitiei. Nu se asteapta nimeni sa inventezi un produs complet nou si sa il lansezi pe Amazon""Amazonul facilitieaza transportul catre clientii din alte tari printr-un singur click. Ei se vor ocupa atat de intreg procesul de logistica client, cat si de partea de customer support daca produsul nu este pe placul cumparatorului""Un pret mai mic nu este asociat cu o oferta mai buna, ci cu un nivel inferior al calitatii. Mai mult, daca oamenii nu au auzit de brandul tau si nu vad recenzii pozitive, ei te vor evita indiferent de pretul afisat".Citeste si: Cinci ponturi care te vor ajuta sa-ti construiesti o afacere de succes pe Amazon