Afaceri cu viziune: A investit 300.000 de euro intr-o aplicatie prin care iti poti trimite hainele la curatatorie

Cum s-a nascut proiectul drop&go si ce v-a inspirat?

Care a fost investitia initiala si in cat timp estimati ca veti recupera aceasta investitie?

Cum functioneaza, mai exact, aplicatia?

Cati oameni au apelat la dumneavoastra pana acum?

Cat platesc ei, in medie, pentru acest serviciu?

Ce planuri aveti? Urmeaza noi investitii?

Ce estimari aveti pentru evolutia financiara a business-ului in acest an?

"Sunt antreprenor de la varsta de 25 de ani si pana in prezent, in tot acest timp, am vazut din interior business-uri din varii domenii de activitate. Am fost implicat si am dezvoltat mai multe afaceri. Una dintre performantele cele mai notabile pe care le-am avut pana acum este lansarea, dezvoltarea si exitul facut in compania Efect Media, al carei profil de activitatea era publicitatea outdoor. Impreuna cu asociatii mei, am vandut compania catre liderul pietei pe acest sector din Ugaria, respectiv Multireklam", povestestePentru drop&go lucreaza alaturi de Razvan Vasiliu si Dan Teodorovici, aceeasi parteneri pe care i-a avut si in compania Efect Media."Suntem o echipa, dat fiind faptul ca ne cunoastem si lucram de mult impreuna, astfel ca ne este mult mai usor sa coordonam toate responsabilitatile si implicarea fiecaruia", mai spune el.Credem ca serviciul oferit de noi este o solutie care s-a dezvoltat mai degraba natural, dupa ce am observat in piata necesitatea tot mai multor persoane de a salva timp. Dupa modelul curieratului si a livrarii de mancare, probabil ca multe servicii se vor adapta acestui tip de cerere.Oferim garantia ca ne ocupam de rufele care trebuie curatate intr-o gospodarie, cu un minim de efort din partea clientilor. Practic prin intermediul aplicatiei poate fi plasata comanda in mai putin de un minut, iar noi venim, ridicam pachetul cu hainele care trebuie curatate si in 24 de ore ne intoarcem cu ele curate, proaspat spalate.Avem preturi competitive, similare cu cele ale spalatoriilor unde trebuie sa te duci personal sa lasi si sa ridici hainele. Insa noi am inteles ca timpul petrecut in trafic, integrarea acestei activitati in programul zilnic necesita un efort pe care acum, cei care aleg drop&go, nu mai trebuie sa il faca.Ce am facut prin drop&go a fost sa adaptam un serviciu de care oricine are nevoie, dar care pana acum era folosit pe principii care nu mai corespundeau cererii curente din piata.Investitia initiala pentru drop&go a fost de 300.000 de euro. Estimam ca vom recupera acesti bani in cativa ani, in functie de evolutia afacerii, mai ales ca suntem deschisi chiar si la optiunea unui exit.Ne-am dorit sa avem un serviciu cat mai simplu si usor de folosit, astfel incat sa reducem cat mai mult din efortul alocat spalarii rufelor. De aceea, comanda poate fi plasata in aplicatie in doar un minut.La primele comenzi, dupa descarcarea aplicatiei, fiecare utilizator nou primeste un credit de 50 de lei, astfel ca poate sa testeze practic gratuit calitatea serviciului de curatatorie si livrare.Dupa ce s-a inregistrat in aplicatie, plasarea comenzii se face prin introducerea adresei de unde pot fi ridicate rufele si pe cea unde vor fi livrate dupa ce sunt curatate. Pentru facilitare, sunt disponibile trei intervale orare cand comenzile sunt ridicate si cand pot fi livrate si anume zilnic, intre orele 08-13, 13-18 sau 18-23.Ne-am bucurat sa observam pana acum o reactie rapida a consumatorilor, extrem de incurajatoare pentru noi. Aplicatia a inregistrat din 15 decembrie (momentul lansarii) si pana in prezent un numar de peste 10.000 de descarcari in App Store si Google Play. Ceea ce inseamna ca oamenii cauta astfel de servicii.Este un inceput bun si un feedback constructiv, o validare directa a faptul ca acoperim o nevoie reala din piata. Venim cu o practica noua de consum pentru un public care are cerinte complet diferite fata de acum cateva zeci de an cand serviciile de curatatorie au inceput sa apara, cel putin in Romania.Am fost surprinsi sa observam ca serviciul este privit inca de la inceput cu incredere, astfel clienti aflati la prima utilizare plaseaza comenzi mari, chiar de 150 sau 200 de lei.Comanda maxima pana acum a fost de 327 lei, iar in medie suma ajunge la 80 de lei per utilizare. Costul desigur variaza in functie de numarul de articole trimise la curatat si tipul acestora.Avem in plan cresterea prezentei in online si in general o mai buna comunicare cu publicul nostru. De asemenea, vizam pentru viitor semnarea catorva parteneriate strategice.In egala masura, dupa cresterea cotei de piata in Bucuresti ne dorim sa ne extindem si in mai multe regiuni din tara.Ne dorim ca la sfarsitul acestui an sa fi generat vanzari egale cu cele ale unei curatatorii de haine dintr-un mall cu un trafic mare de persoane pe zi.