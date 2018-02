Afacerile Vegis.ro au crescut cu 32% in 2017, pana la 1.875.000 euro

Cresterea cifrei de afaceri pana la 1.875.000 euro se datoreaza dinamicii pozitive a numarului de tranzactii, fiind inregistrate cu 35% mai multe comenzi fata de anul anterior.", a declarat Mihai Bucuroiu, Fondator si Director Dezvoltare Vegis.ro Comenzile plasate de pe dispozitive mobile au inregistrat o crestere de 40% in comparatie cu anul 2016 si au ajuns sa reprezinte aprox. 38% din total.Comanda medie s-a mentinut la 150 lei, la fel si topul judetelor din care se comanda cel mai mult -Bucuresti, Brasov, Cluj, Timisoara, Iasi si Constanta.In topul celor mai vandute produse naturiste pe Vegis.ro in 2017 se afla uleiul de cocos, mierea de Manuka Raw, Scortisoara Bio, Uleiul de canepa, Bicarbonat de sodiu fara aluminiu si Antioxivita.Produsele alimentare gourmet, suplimentele bio si cosmeticele bio sunt gamele de produse pe care Vegis.ro le dezvolta cu precadere anul acesta.", spune Mihai Bucuroiu.Gama deaduce cca. 15% din vanzarile Vegis.ro, in timp ce suplimentele reprezinta cca. 50%.Piata online de produse naturiste, bio si vegane, crestere de cca. 20% in 2017Valoarea pietei online de produse naturiste, bio si vegane este evaluata la cca. 35 milioane euro in 2017, dupa o crestere de aprox. 20% fata de anul anterior.La nivel de piata, Vegis.ro estimeaza ca un procent de 65% dintre cumparatori sunt femei, cu varste intre 25 si 45 ani, cu putere de cumparare mare, din mediul urban, care beneficiaza de accesul la informatie si doresc sa adopte un stil de viata mai sanatos pentru ele insele sau pentru familie.", a adaugat Mihai Bucuroiu.Vegis.ro este cel mai mare magazin online de produse naturiste din Romania. Infiintat la inceputul anului 2012, Vegis.ro comercializeaza de 6 ani produse naturiste, bio sau vegane, pentru cei interesati de un stil de viata sanatos si o nutritie bazata pe produse ecologice si naturale.Din sediul din Brasov, Vegis.ro livreaza produse sanatoase in toata tara, in 24-48h de la confirmarea comenzii.Fiecare produs care intra in stocul Vegis.ro este insotit de o factura si declaratie de conformitate a calitatii produselor.Compania este certificata ecologic, furnizand astfel garantia ca produsele, procedurile de lucru si de depozitare sunt in conformitate cu reglementarile comunitare si nationale in vigoare.De asemenea Vegis.ro este unicul site din Romania certificat de catre cel mai mare producator mondial de suplimente Solgar, avand licenta RO111, acordata pentru standardele ridicate de profesionalism oferite clientilor sai.Vegis.ro a castigat in 2017 si 2016 premiul pentru Cel mai Bun Magazin Online de Produse Organice si Naturale, si premiul pentru Magazinul Anului in 2017, in cadrul Galei Premiilor e-Commerce.