Analiza site-ului de catre motoarele de cautare - cum acorda acestea pozitionarile si rangul in rezultate

Pozitionarea site-ului in motorul Google si factorii care o influenteaza

Algoritmul Panda

Similaritatea continutului si aglomerarea de cuvinte cheie

Viteza de incarcare

Lizibilitatea prin analiza textului

Ei bine, functionarea dupa anumiti algoritmi este modalitatea in care se realizeaza aceste rezultate, respectiv adaptarea continua a motorului la diversele schimbari pe plan SEO este felul in care sunt afisate site-urile in functie de cautari.Expertii E-Advertising.co, o agentie de publicitate cu experienta in domeniu, vine in intampinarea celor ce se afla in cautarea unor raspunsuri cu privire la acest subiect cu o serie de lamuriri si precizari. Iata despre ce este vorba.Vizibilitatea online a unui site este influentata de continutul slab calitativ pe care acesta il are. Modalitatile prin care proprietarul isi poate analiza site-ul pentru a aduce asupra acestuia imbunatatirile necesare, astfel ca Google sa il afiseze printre primele rezultate sunt axate pe strategiile SEO.Iata care sunt conceptele cheie care vizeaza calitatea paginii web si cum pot fi acestea folosite pentru a obtine vizibilitate in rezultate.Indicatorii si semnalele care au influenta in cautari sunt, pe langa calitatea continutului, frecventa de utilizare de cuvinte cheie de interes major pentru nisa respectiva, lizibilitatea, viteza cu care se incarca site-ul, dar si similaritatea continutului.Cei care au puse la punct toate aceste aspecte sunt cei care se regasesc in pozitii de top in rezultatele cautarii.Referitor la calitatea continutului, cei mai multi asociaza acum conceptul cu update-ul de algoritm Panda. Acesta identifica site-urile care au continut slab, duplicat sau cu procentaj prea mic. In prezent sistemul este mai sofisticat si tine cont de mult mai multi factori atunci cand face analiza.Influenteaza intr-o mare masura rezultatele cautarii, respectiv o pozitie slaba in acestea, aglomerarile de cuvinte cheie. Este un aspect despre care deja ar trebui sa stie oricine e activ in online.O problema mai mare in prezent este insa densitatea cuvintelor cheie, respectiv frecventa cu care acestea exista intr-un continut, asta realizandu-se prin raportare la totalul cuvintelor din continutul website-ului.Google clasifica site-ul ca avand continut slab, deci mai putin relevant, atunci cand este vorba despre o densitate prea ridicata, dar si cand in acesta nu exista sinonime sau long-tail-uri care deriva din cuvintele cheie de interes.Conteaza pagespeed-ul pentru utilizatorii finali, acestia fiind beneficiarii, insa si pentru Google prezinta acesta importanta. Vorbim asadar despre un factor SEO de care depinde intr-o mare masura atribuirea rangului in rezultate.Mai ales pentru site-urile care au fost adaptate pentru dispozitivele mobile, acest factor prezinta o importanta majora, chiar daca asta se intampla in mod indirect si trebuie pus la punct de experti pentru ca experienta utilizatorilor sa fie una placuta.Efectele pe care le are sunt cresterea bounce rate-ului, precum si afectarea experientei de care acestia au parte. Se sanctioneaza website-ul respectiv prin faptul ca pozitionarea sa are de suferit. Cu cat este mai greu de gasit in rezultate, cu atat afacerea are mai mult de suferit.Aceasta se refera la usurinta cu care un text online se poate parcurge. Detalii despre cat conteaza lizibilitatea unui continut gasesc cei interesati peste tot.Pun accent pe acest aspect si specialistii din spatele site-ului E-Advertising.co , care verifica lizibilitatea continutului cu ajutorul unei unelte dedicate - Flesch-Kincaid.Se are in vedere monotorizarea unui numar mediu de cuvinte, respectiv media silabelor continute de acestea in parte. Acesta urmareste cuantificarea efortului mental in ceea ce priveste citirea unei propozitii.Lista cu aspecte care conditioneaza rezultate afisate de Google nu se opreste aici.Cei care doresc sa afle tot ce conteaza vizavi de acest aspect, respectiv sa gaseasca rezolvari de durata in acest sens - constand in procesul SEO, pot accesa pagina e-advertising.co, respectiv pot intra in contact cu specialistii agentiei.