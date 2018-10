Are afaceri de jumatate de milion de euro si investeste in prima scoala de SEO: Imi doresc sa cresc aceasta industrie #Interviu

Spune-ne mai multe despre tine.

Ideea s-a nascut, in primul rand, din lipsa acuta de personal calificat in online."Imi doresc sa cresc aceasta industrie. Imi doresc ca peste cativa ani sa las iAgency.ro pe mana unor oameni tineri cu viziune. Pentru a-mi atinge acest obiectiv am considerat ca cel mai bine este sa-i formez chiar eu", spune Ovidiu Joita, fondatorul iAgency.ro , intr-un interviu acordat Business24.Am terminat Academia de Sudii Economice, Managementul firmei, in 1999. Am facut si un Master in cadrul Universitatii Bucuresti, in domeniul IT. Din anul al doilea de facultate am inceput sa lucrez.Sunt foarte multe de spus despre povestea mea profesionala. Primul job l-am avut in domeniul vanzarilor. Am petrecut cativa ani in aceasta zona. Punctul culminat a fost pozitia de Country Manager pentru Kappa si Wampum, branduri italiene de haine casual si sport.Ulterior am cunoscut lumea publicitatii, fiind 4 ani managerul Asociatiei Producatorilor si Importatorilor din Industria de Publicitate. Apoi, am devenit actionar intr-o firma de publicitate clasica.In 2008 am ajuns la concluzia ca a sosit momentul sa schimb "macazul" si sa trec din publicitatea clasica in cea digitala. Atunci am infiintat iAgency.ro, agentia mea de marketing online si SEO.2008 a fost anul in care criza economica mondiala a fost resimtita puternic in Romania. Bugetele de publicitate au fost primele afectate.Am realizat ca e timpul sa fac o schimbare pentru a putea rezista in piata. La momentul respectiv, publicitatea online era mult mai ieftina in comparatie cu cea clasica, iar eu am cochetat tot timpul cu tehnologia si IT-ul.Acestea au fost argumente solide pentru a face schimbarea. Dupa mai multe parteneriate si asocieri, am simtit nevoia sa fiu eu cel care sa preia fraiele noului business.Si astazi cred ca a fost cea mai buna decizie pe care am luat-o atunci. Inca din prima luna am reusit sa castig banii necesari continuarii si dezvoltarii acestui business online.Primitiv, ca orice domeniu relativ nou. Viteza internetului era "jenanta", iar site-urile erau primitive si ele.Accesul la internet era scump, iar computerele erau scumpe. Cu toate acestea, oamenii erau deschisi la noua tehnologie si incercau sa caute pe internet companii specializate. Era vorba despre servicii in special.Nu prea existau magazine online in acea perioada. Imi amintesc ca primul magazin online pe care l-am lansat, se intampla in primii ani de activitate, a fost site-ul elvila.ro, un succes care a ajutat portofoliul nostru si trendul ascendent de business.In 2008 cererea de site-uri si de marketing online se adresa in special pe segmentul de B2B. Promovarea prin SEO (Search Engine Optimization) era destul de simpla si algoritmii Google erau rudimentari, iar numarul site-urilor era mult mai mic decat in prezent.Intr-adevar poate fi o cifra mare pentru unii, insa pentru domeniul publicitatii clasice este o cifra foarte mica. Serviciile de "publicitate" online sunt inca mult mai ieftine decat publicitatea clasica.Insa, putem spune ca observam un trend crescator, de ascensiune rapida, prin mutarea comertului preponderent in mediul online.In SUA, comertul online l-a depasit de cativa ani pe cel clasic, iar in Europa sunt cam la acelasi nivel. Romania continua trendul ascendent pentru volumul comertului online, insa deocamdata nu a fost depasit cel clasic.La iAgency.ro, agentie de marketing online specializata in SEO, bugetele au inceput de la cateva sute de euro pe luna, iar in ultimul an au crescut de cateva ori. Activitatea de "Marketing pe Google" devine tot mai complexa.Daca in trecut erau necesare cunostinte tehnice pentru SEO, in prezent sunt necesare si cunostinte de marketing clasic, comunicare, branding, business understanding.Din aceste motive, bugetele sunt in continua crestere, pentru ca activitatea devine tot mai complexa, iar vanzarile generate prin Google devin tot mai importante.Brandurile cunoscute nu mai pot neglija acest canal de vanzare. In ultimele 6 luni am avut discutii de strategie cu mai multe branduri, printre care Altex, eMAG, Christian Tour, etc. Multi incearca sa-si creeze propriile departamente de Digital, dar, din pacate, nu exista forta de munca specializata si experimentata.Am cunoscut multi "directori de online" care se specializeaza la locul de munca. Nu exista scoli, nu exista cursuri de calitate pentru acest domeniu. Exista putini oameni cu adevarat experimentati iar acesti oameni nu sunt "disponibili" pe piata fortei de munca. Tocmai de aceea recomand "celor mari" sa lucreze cu agentii de top.In acest moment este mult mai ieftin pentru ei decat sa infiinteze departamente mari de Digital. Peste cativa ani, pot accesa si aceasta directie de management, insa acum nu vor gasi acei oameni care sa-i "propulseze" ca leaderi in mediul Online.Eu personal nu cred intr-o reteta a succesului. Cred in munca de calitate si in onestitatea fata de client.Imi doresc sa fiu cel mai bun in ceea ce fac. In domeniul nostru (SEO) sunt foarte multe firme care oferteaza aceste servicii si nu "livreaza". Cererea fiind mai mare decat oferta, predomina in piata "oportunistii".Acestia pe langa faptul ca descurajeaza clientii sa investeasca intr-unul dintre cele mai importante canale de vanzare, nu-si planifica business-ul pe termen lung. Nu-i intereseaza awareness-ul si pastrarea clientilor.Pe mine ma intereseaza business-ul pe termen lung si tratez fiecare proiect pe care-l marketez ca fiind unul personal. Din acest motiv avem clienti care sunt de 8-9 ani alaturi de iAgency.ro.Ati intuit bine, online-ul este viitorul in multe privinte, de comunicare, comert, iar ascensiunea rapida a tehnologiei ne confirma astazi acest lucru. Tendinta se simtea inca din 2008 iar eu am fost un om cu pasiune pentru tehnologie, pentru calculatoare si internet.Inca din liceu, am fost in prima clasa de informatica, exact cand aceasta a fost infiintata. Tot din pasiune pentru tehnologie am deschis magazinul online de gadgeturi, GadgetWorld.ro.Sunt atat de implicat in domeniul meu incat mi-e greu sa vad alte domenii. Sunt convins ca vor mai aparea site-uri si aplicatii foarte populare precum Facebook, Youtube, Uber si altele.Robotica si Inteligenta Artificiala vor avea si ele un cuvant tot mai important de spus. Sper ca si Ecologia si Medicina sa aiba un progres substantial in urmatorii ani, ajutate tot de evolutia tehnologica.Pentru Romania, imi doresc, in primul rand, un sistem educational mai bun, pentru ca simt ca ne ducem tot mai jos.Asa cum spuneam mai sus, stam foarte slab, din pacate. Specialistii zilei de maine, se pregatesc astazi. Mai avem de asteptat 4-5 ani pana sa putem spune ca vom gasi specialisti in online, care sa intre pe piata fortei de munca.In prezent, companiile mari angajeaza "specialisti" cu CV.Nu stiu nici ei sa evalueze un specialist si atunci conteaza daca a fost evaluat de o alta firma de succes. Din pacate nu este suficient. Cumva, este o situatie normala, neexistand scoli sau cursuri in facultati pentru acest domeniu.Specialistii se formeaza la locul de munca si discutam despre meserii/job-uri "tinere" sau noi. Si noi suferim la iAgency.ro. Ne crestem foarte greu capacitatea de munca din acest motiv. Toti oamenii pe care-i avem sunt pregatiti de noi. Este un proces de pregatire care depaseste un an si jumatate.Ceea ce exista in Romania sunt doar niste cursuri de una-doua zile, cursuri pe care eu le consider de nivel Basic. SEO in trecut era o activitate tehnica, insa in ultimii 2 ani s-a schimbat radical, mergand in zona marketingului online.Iti poti imagina ca intr-un curs de o zi nu poti pregati pe cineva in SEO tehnic, marketing online, business understanding.Iar aceste cursuri speculeaza o nevoie arzatoare a pietei.Oamenii se gandesc ca decat nimic, mai bine fac un curs pe un domeniu foarte cautat, chiar daca acel curs nu ii transforma peste noapte in specialisti.Exista o nevoie foarte mare pentru specializari in job-uri de online.M-am gandit in primul rand la noi, la iAgency.ro, sa avem o "pepiniera" pentru oameni buni de online.Imi doresc sa cresc aceasta industrie. Imi doresc ca peste cativa ani sa las iAgency.ro pe mana unor oameni tineri cu viziune. Pentru a-mi atinge acest obiectiv am considerat ca cel mai bine este sa-i formez chiar eu.Sper ca in urmatoarele luni sa lansez proiectul JediSeoSchool.ro, in care sa pot forma prima generatie de SeoJedi, acei specialisti care pot folosi forta de vanzare Google.Planul meu de viitor este sa ajung sa am timpul necesar pentru a scrie carti pe subiectul marketing online si sa pot participa la cat mai multe evenimente internationale de profil.Imi place sa predau din cunostintele acumulate si altora, mi-ar placea sa las ceva in urma mea. Cred ca ne dorim cu totii sa lasam ceva in urma noastra.