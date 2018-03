Bonami a crescut cu 50% in 2017 si vrea sa intre anul acesta si in Ungaria

In 2018, Bonami vrea sa depaseasca 40 milioane de euro si urmeaza sa se lanseze in Ungaria.

Magazinul online de home & deco si-a imbunatatit semnificativ pozitia pe toate pietele europene unde este prezent (Cehia, Polonia, Slovacia, Romania).La cresterea cifrei de afaceri au contribuit expansiunea cu succes in Romania, consolidarea vanzarilor pe segmentul de mobila si marirea stocului.Cea mai importanta crestere a fost inregistrata in Romania, unde Bonami este prezent din 2016. "", spune David Siska, CEO al Bonami. "", adauga el. Piata din Romania a crescut semnificativ in 2017: de 7 ori fata de 2016.Tinta financiara in Romania pentru 2018 este similara cu cea din Polonia, tara in care Bonami este prezent inca din 2014. La momentul actual exista, iar aplicatia mobila a fost descarcata de 10.000 ori si reprezinta aproximativ 10% din venituri dupa numai 3 luni de la lansare.Compania se concentreaza in ultimii 2 ani pe vanzarile de mobilier online. "", a comentat David Siska.In 2017, Bonami a vandut un total dedin care peste 100.000 noi, in toate cele 4 tari europene. Pentru a atinge in 2018 cifra de afaceri planificata, compania se bazeaza pe sporirea numarului de produse din stoc, pe livrarea rapida si pe extinderea gamei cu produse noi.