Cum iti poti creste business-ul prin Mobile Advertising

Sfatul specialistului

Deseori, o campanie nu genereaza rezultatele dorite tocmai pentru ca nu ajunge la oamenii interesati cu adevarat de produsul sau serviciul oferit.In prima faza, cand alegi sa faci o campanie directionata catre smartphone-uri si tablete, ai sansa sa te folosesti de informatiile pe care utilizatorul le-a impartasit in prealabil din proprie initiativa (sex, varsta, locatie, de exemplu).Astfel, putem pregati campanii adresate doar femeilor, in cazul in care produsul e de beauty, sau doar tinerilor.In functie de numerele unice GAID si IDFA pe care le are orice dispozitiv, e posibil sa il identificam si sa orientam o campanie doar catre utilizatorii care detin un anumit model de telefon, un anumit sistem de operare sau un anumit operator.Conteaza foarte mult si contextul in care apare reclama. Daca promovam, de exemplu, o aplicatie dedicata unui brand de haine, trebuie sa realizam o campanie care sa ajunga la oameni interesati in mod direct de moda, care au aplicatii de acest tip instalate sau care plaseaza comenzi de pe mobil.Daca avem un produs pentru bebelusi, reclama trebuie sa ajunga la parintii tineri sau la femeile insarcinate.Aplicatiile instalate si paginile web vizitate de pe mobil ne ofera informatii pretioase despre obiceiurile consumatorilor, pe care le putem valorifica. Platforma Selectivv Mobile House are intocmai misiunea de a analiza datele obtinute de pe platformele mobile si de a pregati, in baza lor, profiluri comportamentale. Exemple de categorii de utilizatori sunt: cei pasionati de calatorii, cei pasionati de muzica, gamerii sau antreprenorii.Aceste date sunt actualizate constant.De asemenea, informatiile care tin de localizare permit targetarea unui grup de oameni specific, aflat intr-un loc precis. Astfel, lansarea campaniilor poate fi ajustata la ora optima fiecarei zone, cand utilizatorul este cel mai predispus sa interactioneze cu continutul.Datorita geotrappingului, putem programa implementarea campaniei la momentul oportun, fie ca acesta e in cateva ore, zile sau saptamani.De exemplu, Selectivv Mobile House a avut printre clienti un producator ucrainian de masini, al carui grup-tinta era reprezentat de persoane de sex feminin cu o situatie financiara peste medie, care traiau in capitala.Pentru implementarea acestei campanii, au fost selectati doar posesorii de dispozitive mobile care in timpul noptii (23:00-5:00) se aflau in cele mai pretentioase zone ale Kievului.O campanie pregatita ca la carte presupune, asadar, in special sa alegi corect grupul de oameni caruia te adresezi. astfel, amplifici engagementul si maximizezi efectele campaniei.In general, nemultumirea cea mai mare a utilizatorilor nu e ca primesc reclame pe mobil, ci ca primesc reclame la produse care nu ii intereseaza. Aici intervine magia Mobile Marketingului.