Cum poti folosi Facebook pentru a-ti construi o afacere de succes in mediul online

Facebook s-a transformat cu timpul si a evoluat enorm.Daca la inceput era privit strict ca o retea sociala, acum reprezinta, oferindu-le sansa de a ajunge mult mai rapid la publicul tinta., expert in business online, ne-a oferit cateva informatii pretioase despre cum poti utiliza Facebook pentru a-ti construi o afacere de succes in mediul virtual cu rezultate excelente in offline."Conform celor de Hootsuite, in anul 2017, iar din punctul de vedere al aplicatiilor tip messenger, compania americana a dat lovitura cu Facebook Messenger si WhatsApp. De aemenea, ponderea utilizatorilor de internet pe mobil a crescut de la 3% in 2010 la 50% in prezent, conform aceluiasi studiu.Inclusiv industria e-commerce a cunoscut o crestere fulminanta, cu ajutorul utilizarii acestei retele sociale si nu numai., (408 miliarde de dolari vanzari), urmat de electronice si electrocasnice (359 miliarde de dolari) si industria alimentara (139 miliarde de dolari). Daca doresti sa pornesti o afacere sau o ai deja, dar doresti sa o promovezi, poti folosi cu succes Facebook", ne-a declarat Alexandru Jurca, expert business online."Fiind o retea sociala folosita de un numar atat de mare de utilizatori, aici poti regasi un public tinta mult mai numeros decat printr-o promovare offline.Costurile sunt mult reduse fata de cele pentru publicitatea la TV sau in presa. Cu o serie de reclame bine targetate iti poti promova cu succes afacerea sau poti ajunge direct la potentialii clienti prin intermediul grupurilor online de profil.De asemenea,Cu ajutorul informatiilor oferite de insights poti sa vezi cine este interesat de ceea ce ai tu de oferit si poti ajusta promovarea online pentru a obtine rezultate cat mai bune si pentru a face performanta in domeniul in care ai pornit un business", a completat Alexandru.