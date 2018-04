De ce prefera din ce in ce mai multi oameni cazinourile online?

Desigur, legendele sunt legende, insa, de-a lungul timpului, arheologii chiar au descoperit obiecte confectionate din oase, asemanatoare unor zaruri, cu o vechime de aproximativ 4.000 de ani, unele dintre acestea chiar masluite.Asadar, sub forma sau alta, este clar ca jocurile de noroc au fost una din indeletnicirile permanente ale omenirii, iar odata cu aparitia internetului, fenomenul a capatat o si mai mare amploare.Prin urmare, in zilele noastre, iti poti incerca norocul atat in cazinouri terestre traditionale, cat si in cele ce isi desfasoara activitatea pe internet In linii mari lucurile stau cam la fel, insa, odata ce incepi sa analizezi avantajele si dezavantajele celor doua genuri, realizezi de ce din ce in ce mai multi oameni aleg sa isi petreaca o parte din timpul liber in cazinourile online, atunci cand au chef de putina distractie si adrenalina. Acest gen de cazinouri au din start avantajul de a putea fi accesate de oriunde, atata timp cat ai la dispozitie un calculator, laptop, smart TV, tableta sau smartphone si, evident, o conexiune la internet.Desigur, ai nevoie si de un cont la oricare din cazinourile licentiate in Romania, insa inregistrarea se face extrem de simplu si rapid, ulterior fiind nevoie doar de numele de utilizator si parola pentru a accesa contul tau personal.Pe langa acest aspect, exista multe alte avantaje de care clientii cazinourilor online pot beneficia, cele mai importante dintre acestea urmand a fi prezentate pe scurt in cadrul acestui material.. In plus fata de cele spuse in legatura cu faptul ca poti juca de oriunde, atata timp cat ai un gadget si o conexiune la net, trebuie sa mai adaugam faptul ca, pentru majoritatea doritorilor, sa treci pragul unui cazino "din caramida si beton" inseamna obligatoriu o deplasare, (mai scurta sau mai lunga, de la caz la caz) care necesita bani si timp.Ca sa nu mai vorbim de programul cazinourilor online, care, cu mici exceptii, este non-stop, fiecare client putand incepe si parasi jocurile in orice moment. Exceptie fac desigur turneele de poker, care incep la ore stabilite si pot dura, in medie, cateva ore.. Daca in mediul offline procentul de castig al casei poate fi uneori mai greu de stabilit, este clar pentru toata lumea ca site-urile online licentiate pot fi mult mai usor verificate de catre autoritatile in masura.Cele mai populare cazinouri online se "lauda" cu procente de castig (al casei) extrem de mici, de doar 1.35% pentru unele mese de ruleta sau chiar mai putin de 1% in cazul anumitor variante de blackjack.. Fie ca vorbim despre bonusurile de bun-venit, fie ca ne referim la cele oferite cu diverse ocazii de majoritatea cazinourilor online, acestea raman mereu in topul punctelor de atractie din zona virtuala.Cazinourile terestre nu pot oferi astfel de bonusuri, in cel mai bun caz clientii noi primind o bautura gratis sau o anumita suma de bani ce poate fi cheltuita doar in respectiva locatie.Situatia este total opusa in ceea ce priveste oferta cazinourilor online, care, de cele mai multe ori, isi permit sa dubleze valoarea primului depozit efectuat de clientii noi, evident supunand oferta unor conditii de rulaj nu tocmai simple.