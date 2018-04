De la Generatia X, la Mileniali: Diferenta dintre generatii, marea provocare a magazinelor online in 2018

Generatia X, Generatia Z si Milenialii deopotriva petrec timp online si au dorinta de a face cumparaturi in acest mediu. O provocare pentru oamenii de marketing este sa grupeze toate aceste categorii de clienti in functie de perioada in care s-au nascut si sa li se adreseze "pe limba lor".Inteligenta artificiala schimba, insa, regulile jocului.Datorita algoritmilor de deep learning utilizati in campaniile de retargeting, putem raspunde nevoilor individuale ale fiecarui utilizator, indiferent de generatia pe care o reprezinta.Cand un client intra intr-un magazin la intamplare, pentru simplul fapt ca ii iese in cale, dar iese fara sa cumpere nimic, omul de vanzari poate doar sa spere ca acesta va reveni.Eventual, proprietarii vor lua in calcul sa redecoreze magazinul astfel incat sa arate mai atragator pentru trecatori. In universul e-commerce, lucrurile sunt diferite.Clientii viziteaza magazinele deseori fara sa finalizeze o comanda, dar cu ajutorul instrumentelor de retargeting, se poate pastra mai usor legatura cu acestia.Mai mult decat atat, datorita inteligentei artificiale, reclamele pot fi concepute astfel incat sa se potriveasca perfect nevoilor celor caruia ii sunt adresate.Acest lucru este posibil prin utilizarea structurilor matematice inspirate din neuronii umani, care pot determina mult mai exact potentialului de cumparare al unui potential client fara sa fie necesara expertiza umana.Desigur, ulterior misiunea de adapta strategia de retargetare astfel incat sa corespunda obiectivelor magazinului le revine oamenilor.Cu alte cuvinte, e-marketingul pus la punct de oameni aduce persoana pentru prima oara in magazinul online, iar retargetingul realizat de "roboti" o va tine aproape de brand pentru a vedea produse noi sau pentru a finaliza o achizitie.Pe baza unui studiu global, agentia de PR si comunicare Zeno Group considera ca orice companie ar trebui sa ii dea clientului din Generatia Z ceva de facut (sa interactioneze cu el, apoi sa il lase sa devina "avocat" al brandului.Acestia au nevoie de branduri care sa se potriveasca stilului lor de viata si care sa le arate devotament si sustinere a cauzelor in care cred.Un studiu realizat anul trecut de compania Rare: Training & Consultancy arata ca acest grup de varsta prefera beneficiile experentiale si personalizarea. Prin urmare, cheia e sa personalizam continutul cat mai mult."Milenialii sunt personificarea principiului potrivit caruia trebuie sa iti urmezi visurile indiferent de situatie", scrie Christopher Wolf, analist Goldman Sachs, intr-un raport. Reprezentantii acestei generatii au auzit deseori in copilarie ca sunt speciali, asa ca au tendinta de a avea multa incredere in ei.Pe ei ii cuceresti cu produse deosebite, potrivite hobby-urilor si pasiunilor pe care le au.De exemplu, daca un milenial decide sa se apuce de catarari, iti va vizita site-ul pentru a-si achizitiona manusi speciale pentru asta. De obicei, noul hobby incepe sa il pasioneze si mai mult, asa ca isi va dori mai multe produse dedicate acestei activitati.Algoritmii RTB House de deep learning te pot ajuta sa le afisezi reclame pentru produse complementare, care sa ii redirectioneze inapoi catre site-ul tau.Pentru a intelege aceasta generatie, trebuie sa fii constient de doua lucruri. Primul ar fi ca reprezentantii au crescut fara a se deprinde cu experienta de shopping online, asa ca prefera sa viziteze magazine traditionale dupa ce se informeaza pe internet.Pe acestia ii atragi cu un client service dedicat si profesionist, care sa le ofere sustinere si sa le inspire incredere. Apoi, al doilea lucru important despre acestia e ca majoritatea au programul aglomerat, impartind timpul intre job, copii si partenerul de viata.Tocmai de aceea este extrem de important sa le amintesti de ofertele online. O campanie de retargeting le va readuce in atentie un ceas elegant sau o pereche de pantofi uitata intr-un cos de cumparaturi virtual si le va propune produse similare.Indiferent de elementele specifice fiecarei generatii, este vital sa avem o abordare cat mai personala pentru fiecare individ in parte. Luand in considerare si traficul pe un e-shop mare, aceasta misiune poate deveni chiar imposibila.Cu toate acestea, analizarea unei cantitati mari de date e potrivita pentru inteligenta artificiala. Deep learningul este utilizat in retargetingul personalizat pentru a afisa reclame care raspund nevoilor individuale.Potrivit studiilor RTB House, algoritmii bazati pe deep learning sunt capabili sa raspunda la milioane de cereri pe secunda.Inteligenta artificiala poate urmari online un grup-tinta si poate adapta anunturile la comportamentul si preferintele unui utilizator intr-un mod foarte precis.Acest lucru inseamna ca pregatirea unei campanii dedicate preferintelor clientilor prin retargeting poate spori considerabil cresterea afacerii tale in e-commerce.