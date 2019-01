Digital Marketing Forum 2019 aduce 3 traininguri inedite sustinute de specialisti internationali

CREATING A WINNING DIGITAL MARKETING STRATEGY

MASTERING THE ART OF INSTAGRAM

UNLEASH THE POWER OF LINKEDIN

An de an, Digital Marketing Forum , cel mai important eveniment dedicat tendintelor din marketingul digital, aduce in prim plan tendintele momentului, solutii de optimizare a campaniilor si oportunitati in digital marketing.Pe, la, evenimentul vine cu o zi de conferinte regandite pe un concept nou si o zi cu trei cursuri intensive pe 3 dintre cele mai fierbinti subiecte ale momentului:Trainingul pe Digital Strategy este susinut de Jenna Tiffany (Consultant si Expert in Marketing in Londra) si va oferi informatii despre cum sa creezi o strategie de marketing de succes.Vei invata cum sa ajungi la clientii tai prin segmentarea eficienta, targeting si pozitionarea organizatiei tale, vei avea toate ingredientele unei campanii de marketing de succes si vei identifica canalele potrivite pe care organizatia ta le poate utiliza pentru a atrage clienti.Trainingul sustinut de Rob Lee (Consultant &Trainer, Instagram & Snapchat for Business) iti va oferi o intelegere aprofundata a uneia dintre retelele sociale cu cresterea cea mai rapida din lume.Vei invata cum sa utilizezi toate functiile Instagramului la un nivel practic, precum si sa dezvolti o strategie pe termen lung pentru a avea succes pe aceasta retea sociala.Pe parcursul acestui curs vei primi exemple de campanii de succes pe Instagram, vei invata cum sa iti dezvolti propriul stil vizual si sa faci exercitii practice care te vor ajuta sa iti aduci la viata contul de Instagram.Cursul inedit de LinkedIn va fi sustinut de Dean Seddon (Marketing Consultant & LinkedIn Trainer) si in cadrul lui vei afla ultimele sfaturi, trucuri si tehnici pentru pentru a-ti creste vizibilitatea.LinkedIn faciliteaza dezvoltarea afacerilor, recrutarea, brand awareness-ul, transferul de cunostinte si engagement-ul clientilor. Vei invata cum aceasta platforma poate sa ofere un avantaj competitiv important pentru companii.Trainingul iti va oferi toate cunostintele si tehnicile de care ai nevoie pentru a-ti construi activitatea de marketing pe LinkedIn a companiei tale.Mai multe detalii despre traininguri, speakeri si inregistrare sunt disponibile pe www.digitalforum.ro