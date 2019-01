Doi antreprenori romani au investit aproape un milion de euro intr-o platforma online care te ajuta sa-ti organizezi singur vacanta #Interviu

Cum s-a nascut proiectul MyPal.travel?

Cat de usor este sa-ti organizezi singur o vacanta in acest mod?

Cat de deschisi sunt romanii catre aceasta alternativa?

Credeti ca astfel de platforme vor ajunge in viitor sa inlocuiasca rolul unui consultant in turism sau chiar al colaborarii cu o agentie de turism?

Spuneti-ne cateva lucruri si despre ViziteazaDelta.ro. Ce succes are proiectul? Cati oameni au vizitat Delta datorita pachetelor de aici?

Aveti in plan un nou proiect, spremunte.ro. Ce planuri aveti pentru acesta?

Ce v-a determinat sa renuntati la carierele pe care le-ati avut si sa va indreptati catre antreprenoriat (si nu orice tip de antreprenoriat, ci unul care mizeaza pe migratia in online a turistului roman)?

Ce alte planuri de business aveti?

Cine sunt dezvoltatorii MyPal.travel

Ei au alocat pana in prezent un buget de peste 956.000 de euro pentru dezvoltarea MyPal.travel , un sistem care aduna la un loc toate informatiile legate de destinatiile turistice, posibilitatea de a face rezervari integrate si de a plati toate tipurile de servicii turistice dorite, inclusiv inchirieri de masini, bilete la meciuri si concerte sau excursii.Insa acesta nu este singurul lor proiect. Ei au creat si platforma ViziteazaDelta.ro si lucreaza in prezent si la proiectul spremunte.ro Proiectul MyPal.travel s-a nascut din nevoia de a exista o platforma care sa le aduca turistilor romani toate serviciile intr-un singur loc, care sa le puna la dispozitie informatii complete despre o destinatie turistica, plecand de la vreme, evenimente, atractii turistice si pana la transferuri, solutii rent-a-car si hoteluri si care, in acelasi timp, sa le ofere tarife transparente si corecte.Din credinta ca putem crea o astfel de platforma online, a luat nastere MyPal.travel, un adevarat partener de calatorie, un "tovaras de drum", asa cum l-am putea numi in termeni informali. MyPal.travel este acel prieten de incredere care te ajuta in intregul proces de rezervare a unei vacante si iti ofera si asistenta pe parcursul acesteia.Mai usor decat iti poti imagina, dar cel mai important ramane faptul ca poti sa iti organizezi si sa iti achizitionezi singur o vacanta, ajungand sa fii foarte bine informat intr-un timp mult mai scurt decat pana acum.Timpul efectiv testat pentru configurarea unei vacante complete se reduce de cel putin 10 ori, de la o medie de 30 de ore (data de studiile de piata facute in diferite tari) pana la maximum una - doua ore cu tot cu documentare, minimul absolut fiind de cateva minute, daca stii exact ce vrei.Ceea ce ne-am propus si am si realizat este ca organizarea vacantei sa se faca prin intermediul MyPal.travel din doar cateva clic-uri, iar clientul sa treaca lin de la procesul de informare si documentare la cel de rezervare si apoi de plata.La fel de important este faptul ca pentru fiecare destinatie turistica si pentru fiecare serviciu turistic cautat, MyPal.travel face cautari in timp real pentru a identifica cele mai mici tarife in cele mai importante "banci de hoteluri", precum si la cei mai importanti furnizori locali. Rezultatul? Iti va aduce cel mai mic tarif existent pe piata la momentul cautarii.Feedback-ul este unul foarte bun, insa ca orice lucru nou este asimilat mai usor de categoria "Early Adopters". Acestia isi fac deja rezervarile fara a avea nevoie de suport din partea noastra. Urmeaza categoria celor care intra pe site, se documenteaza, insa au nevoie de asistenta telefonica de la noi. Si incheiem, bineinteles, cu cei din categoria celor care nu se impaca foarte bine cu tehnologia si prefera sa sune si sa fie ajutati direct.Platforma este noua si exista si persoane care au anumite retineri in a o folosi. Pe acestea tinem sa le asiguram ca sistemele de rezervare si cele de plata corespund celor mai inalte exigente, impuse de standardele internationale. In acest sens, am stabilit un parteneriat cu cei mai buni jucatori din Romania - Romcard, pentru securizarea tranzactiilor, Banca Transilvania, pentru procesarea platilor si GTS Central Europe, pentru componenta de securitate informationala -. In acest fel, toate datele colectate, platile efectuate si intreg fluxul informational se desfasora la cele mai ridicate standarde de securitate.Niciodata o platforma online nu va putea inlocui un consultant de turism sau colaborarea cu o agentie. Rolul platformei online pe care am construit-o noi este aceea de a face cautari in timp real in foarte multe sisteme pentru a obtine cele mai bune tarife (ceea ce unui consultant sau unei agentii de turism ii va lua cel putin cateva ore), de a informa corect asupra destinatiei turistice si a posibilitatilor de petrecere a vacantei, de a achizitiona aceasta vacanta intr-un mod bine documentat.Agentii de turism din cadrul companiei noastre au rolul de consultanti pentru clienti, fiind mereu alaturi de MyPal.travel, ca parte integrata din conceptul MyPal (prietenul meu) . Agentii nostri asista clientii astfel incat acestia sa isi poata alege cele mai potrivite solutii pentru vacanta si sunt efectiv alaturi de clienti de dinainte de plecare si pana la revenirea din vacanta, fiind pregatiti sa le ofere solutii pentru orice nevoie neprevazuta.Cu alte cuvinte, MyPal.travel este un instrument cu ajutorul caruia ridicam relatia consultant - client la un alt nivel de comunicare si servire.Am reusit pana in prezent sa aducem in Delta Dunarii peste 5.000 de turisti atat pe segmentul individual, cat si pe cel corporate (in special team building-uri si evenimente corporate) . Consideram ca suntem inca la inceput cu ceea ce ne-am propus, potentialul fiind unul mult mai mare, iar tinta noastra este de a valorifica tot mai mult din acest potential an de an.Ceea ce ne-am propus, de asemenea, pentru ViziteazaDelta.ro pentru 2019 este scoaterea acestui produs catre extern. Site-ul a fost deja tradus in engleza, germana, spaniola, rusa si chineza si este pregatit pentru lansare.Colaboram deja cu tour operatori din strainatate care ne-au solicitat integrari informatice cu platforma noastra si ne dorim cresterea numarului acestora.Ne-am bucura daca in acest an ponderea turistilor straini va atinge macar 5% din totalul celor carora ViziteazaDelta.ro le ofera sejururi in Delta Dunarii.Un alt lucru pe care ni-l dorim este sa crestem gradul de ocupare pentru hotelurile si pensiunile din Delta in extrasezon, precum si in timpul saptamanii.SpreMunte.ro va fi o platforma sora pentru ViziteazaDelta.ro si isi propune sa aduca la un loc toate destinatiile turistice din Romania, cu exceptia Deltei Dunarii si a litoralului romanesc.Ofertele turistice vor fi integrate si vor cuprinde: cazare, transport, masa, excursii, rezervare de intrari la obiectivele turistice, activitati de team building, evenimente/petreceri si oferte speciale.Locatiile spremunte.ro au fost si vor fi in continuare selectionate cu grija, acordand cea mai mare atentie la calitatea serviciilor.Tintim aici pentru anul 2019 un numar de 5.000 de turisti, platforma urmand, de asemenea, sa fie tradusa in mai multe limbi si externalizata pentru incurajarea turismului de incoming.Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu: In primul rand, credinta ca Romania poate deveni in zece ani cu adevarat o destinatie turistica recunoscuta pe plan international. Iar Delta Dunarii prin ViziteazaDelta.ro, primul nostru produs, poate reprezenta "locomotiva" pentru a aseza Romania in topul celor mai cautate destinatii turistice de exceptie ale lumii.In al doilea rand, suntem convinsi ca prin utilizarea tehnologiei inteligente, putem oferi acces unei baze tot mai largi de potentiali clienti din tara si din afara catre Romania Turistica si apoi catre intreaga Lume Turistica.Sa transformam ViziteazaDelta.ro si SpreMunte.ro in principalele platforme de destinatie pentru zona de Delta si cea montana a Romaniei.In acelasi drum, vrem ca MyPal.travel sa devina cel mai inteligent partener de calatorie pentru turistii romani si vom investi in dezvoltarea componentei de inteligenta artificiala, dupa care vom mai vedea...Dragos Catalinoiu Gociman a lucrat in media 17 ani, printre angajatorii sai figurand nume precum Radio 21, Europa FM sau Kiss FM, iar din 2010 a investit in Delta Dunarii in dezvoltarea unuia dintre cele mai apreciate resorturi turistice, Danube Delta Resort 4*.Gabriel Iliescu a lucrat 11 ani in domeniul resurselor umane in companii multinationale, iar cea mai inalta pozitie ocupata a fost aceea de Senior Manager in compania Cosmote Romania (in prezent, Telekom Romania) . Din 2014, Gabriel Iliescu a devenit antreprenor si a continuat sa realizeze proiecte in domeniul resurselor umane, alaturi de o echipa tanara de specialisti.Cei doi antreprenori au facut impreuna legatura dintre HR si turism, prin intermediul unor programe de team-building, special create pentru segmentul Corporate.In ultimii ani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu s-au implicat in dezvoltarea platformelor ViziteazaDelta.ro si MyPal.travel si lucreaza in prezent si la proiectul spremunte.ro.