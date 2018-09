Farmacia, o noua nisa care infloreste in comertul online

Aceasta modificare permite comercializarea produselor OTC (Over-The-Counter) si in online. Pe langa suplimentele, dermatocosmeticele si parafarmaceuticele ce puteau fi vandute si livrate direct, acum optiunile sunt mult mai diversificate. In continuare, produsele de tip RX pot fi listate in catalogul online, insa este obligatoriu sa fie rezervate in farmacie si ridicate personal."Daca pana acum retailerii de produse farmaceutice aveau retineri in a investi intr-un magazin online, modificarea legislativa ar trebui sa ii convinga de oportunitatile oferite de un nou canal de vanzare, mult mai accesibil pentru toti utilizatorii.Aceasta tendinta este sustinuta la nivel international de Amazon, care a achizitionat recent startup-ul farmaceutic PillPack pentru o suma de aproximativ un miliard de dolari. Aceasta miscare a afectat giganti precum Boots, CVS sau Rite Aid, a caror valoare de piata a scazut cu 15 miliarde de dolari.In Asia, Alibaba Group a lansat platforma Alibaba Health in 2015, unde sunt inregistrati 3.300 de parteneri, iar vanzarile online anuale au ajuns la 3.2 miliarde de dolari in martie 2018", a precizat Doina Vilceanu, Business Development ManagerContentSpeed, liderul pietei autohtone in solutii software pentru sectorul eCommerce.Domeniul farmaceutic a fost, pana acum, specific comertului traditional, dar exista o tendinta din ce in ce mai pronuntata de migrare catre digital.In Romania, o singura farmacie cu patru puncte de lucru si un magazin online a depasit cifra de afaceri de 68 de milioane de euro. Nisa este inca la inceput in eCommerce, dar farmaciile care aleg sa vanda si online vor deveni lideri de piata in urmatorii ani.Luand in considerare ca Romania este pe primul loc in UE la rata de crestere a comertului electronic, iar volumul de vanzari este estimat la 3,5 miliarde de euro in 2018, piata farmaceutica online ar putea avea o crestere similara cu cele avute de sectoarele IT sau Fashion in anii anteriori.ContentSpeed este singura platforma de eCommerce care ofera solutii dedicate farmaciilor independente, dar si marilor lanturi nationale.Cele mai importante software-uri de gestiune: Pharmec, Netfarm si BizPharma sunt deja preintegrate in platforma. Magazinele online care folosesc platforma ContentSpeed sunt in acord total cu legislatia in vigoare, inclusiv cu prevederile GDPR.