Glami.ro isi propune in 2018 actiuni de promovare multichannel si targeteaza vanzari peste 12 milioane de euro pentru parteneri

Principalul target este reprezentat de cumulul vanzarilor pentru parteneri, preconizat la peste 12 milioane de euro pana la sfarsitul anului 2018, la fel de importanta fiind extinderea eforturilor operationale pentru furnizarea de trafic specializat - vizitatori interesati de achizitia din magazinele online a caror oferta este expusa pe Glami.ro.Astfel, Glami.ro va atinge un alt obiectiv comunicat cu prilejul lansarii, respectiv concretizarea drept sursa de clienti noi, cel putin la fel de valoroasa precum generatori de comenzi traditionali in industrie, precum Google si Facebook.Michal Jirak, fondator Glami.ro si unul dintre actionarii InspiGroup, detaliaza in interviul de mai jos cu privire la evolutia Glami.ro, cat si la actiunile de promovare, marketing si vanzari din lunile urmatoare.Acum un an am spus ca piata de fashion e-commerce din Romania este cea mai promitatoare din Europa. Din aceasta cauza am lansat Glami.ro si este in continuare motivul pentru care investim in acest proiect.A fost un mediu foarte primitor. Am observat o preferinta puternica pentru contactul personal in randul oamenilor de afaceri, mult mai mult decat in alte tari, insa Glami isi propune sa aduca mai multi clienti catre magazinele online de moda, lucru inteles foarte bine de acestia.Romania are, intr-adevar, cativa jucatori interesanti pe piata de comert online, dar nu putem afirma ca piata din Romania este mai competitiva decat restul pietelor pe care operam.Pentru Glami, chiar si o piata fragmentata este o piata unde poti aduce o mai mare valoare cumparatorilor. Credem ca Glami poate aduce venituri mari brandurilor specializate de fashion si vom lansa noi metode de promovare a acestora.Ne-am depasit semnificativ targetul propus si suntem pe cale sa aducem peste 12 milioane de euro in vanzari pentru partenerii nostri in 2018. Nu putem dezvalui cifrele exacte pentru fiecare piata pe care operam, dar Romania este piata cu cresterea cea mai rapida dintre toate cele pe care ne-am lansat.Cred ca avem nevoie si de anul viitor pentru a dovedi acest lucru. Pe pietele mai vechi unde operam suntem langa Google si Facebook ca si sursa de clienti si asta ar trebui sa se intample si in Romania in 2019.Redesignul a fost urmatorul pas in uniformizarea tuturor brandurilor, in toate tarile in care operam. Vom mai experimenta cu diverse elemente, dar designul va ramane simplu, astfel incat articolele de moda pe care le prezentam sa iasa in evidenta.Experimentele sunt mai vizibile pe Instagram, unde incercam abordari diferite. ( https://www.instagram.com/glamiromania/ Avem in plan multe schimbari la nivel de produs, schimbari care ii vor ajuta pe parteneri sa-si promoveze ofertele speciale pe Glami.ro, insa nu pot divulga informatii specifice in acest moment. Cat despre promovarea Glami, incepem folosirea unor reclame TV in unele tari si speram sa le putem aduce si in Romania in acest an sau in primavara 2019.Din pacate, Romania este una din pietele unde prezenta magazinelor online internationale este cea mai mare. Inca peste 70% din comenzi sunt pentru jucatorii internationali. Acestia au facut o treaba foarte buna in localizarea operatiunilor, astfel incat clientii sa beneficieze de servicii excelente si sa nu-si dea seama ca produsele respective nu sunt vandute de companii locale.Nu putem divulga astfel de informatii, pentru ca ar fi greu de separat operatiunile locale de investitiile la nivel global in platformele online sau in alte actiuni de research & development.Trimestrul al patrulea si Black Friday vor fi cheia atingerii obiectivului de peste 12 milioane de euro vanzari pentru partenerii nostri in acest an, asa ca pregatim oferte speciale pentru Black Friday, oferte care nu au fost disponibile anul trecut.Daca avem succes cu testele facute in alte tari, o campanie TV ar putea, de asemenea, insoti noile lansari de produse din trimestrul al patrulea.Din respect pentru partenerii nostri, niciodata nu dezvaluim astfel de informatii.Este greu sa dai sfaturi generale. Ceea ce pot spune este ca piata de e-commerce este foarte sanatoasa in Romania si clientii sunt acolo unde trebuie sa fie.