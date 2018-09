How to Web 2018: Expunere internationala si peste 1 milion de dolari in beneficii pentru finalistii Startup Spotlight

Printre premiile acordate se numara standuri de expozant si acopererirea costurilor de participare la, precum sial celei mai mari comunitati de start-up-uri din lume,Competitiaeste deschisa, cu o vechime maxima de 5 ani si care nu au obtinut mai mult de 1 milion de euro in finantari.Pot participa antreprenori atat din Romania, cat si din restul tarilor din Europa Centrala si de Est. Cei interesati isi pot inscrie ideile pe website-ul evenimentului pana joi, 1 noiembrie, urmand ca juriul sa aleaga 20 de start-up-uri care vor avea sansa sa-si prezinte proiectele pe scena evenimentului How to Web, in perioadaCei 20 de antreprenori talentati vor fi pregatiti pentrude o echipa de mentori recunoscuti in industrie.De-a lungul celor doua zile de prezentari, juriul si un panel format din oameni de afaceri experimentati va analiza proiectele celor 20 de finalisti si va anunta castigatorii competitiei in incheierea conferintei.Castigatorii categoriilorvor fi rasplatiti prin prezenta la TechCrunch Disrupt Berlin 2018, una dintre cele mai importate conferinte de tehnologie din Europa, in calitate de expozant.Fiecare dintre cei 20 de finalisti va primi un Alpha Card - care ii ofera detinatorului acces gratuit la beneficii in valoare de pana la 1 milion de dolari pentru dezvoltarea propriului business.Organizatorii How to Web vor acorda alte doua premii surpriza, care vor fi anuntate in perioada urmatoare.este format din Rene Schob, Head of Technology Steering Committee KPMG si co-presedinte al juriului, Bogdan Iordache, Fondator How to Web, co-presedinte al juriului, Radu Georgescu, Founding Partner Gecad Ventures, Luciana Lixandru, partner in fondul de investitii Accel (Londra), Mihai Rotaru, antreprenor si investitor (ex-Clever Taxi), Marvin Liao, Partener 500 Startups.implicati in program pana in acest moment sunt Jon Bradford, Founding Partner Motive Partners si co-fondator F6S, David Bizer, fondator si CEO Talent Fountain, Rumen Iliev, Partener LAUNCHub, Carmen Sebe, Partener Gecad Ventures, Valentin Radu, fondator si CEO Omniconvert, Dimitris Kalavros-Gousiou co-fondator si General Partner Velocity.Partners, Dan Mihaescu, Founding Partner GapMinder Venture Partners, Ana Maria Andronic, Head of IP Practice & Technology DLA Piper Romania, Ondrej Bartos, Partner & Chairman of the Board Credo Ventures, Dan Lupu, partener Earlybird Venture Capital, Cristian Munteanu, Managing Partner Early Game Ventures.Printresi participanti ai competitiei Startup Spotlight se numara TalentBrowse - platforma online de recrutare, TypingDNA - securitate digitala, Scooterson - mobility, Omniconvert (initial denumit Marketizator) - platforma online de optimizare a ratelor de conversie, Incrediblue - platforma online de inchiriere yachturi, Mavenhut - gaming, Green Horse Games - gaming, Retargeting - platforma online de marketing, Symme3D - bioprinting 3D.Startup Spotlight este organizat in parteneriat cu KPMG Romania - Startup Growth Partner al How to Web si cu sprijinul Bitdefeder, UiPath, Gecad Ventures, F6s si Amazon AWS.How to Web a fost lansat in 2010 si a devenit rapid unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din Europa Centrala si de Est. Incepand din acest an, conferinta intra sub umbrelaCele sapte editii How to Web derulate pana in prezent au adus laolalta peste 5000 antreprenori, investitori si profesionisti din industria de tehnologie si a sprijinit prin intermediul programului Startup Spotlight un numar de 200 de start-up-uri.Mai multe informatii se regasesc pe webite-ul evenimentului - www.howtoweb.co . Infiintata in anul 1998, ANIS reprezinta interesele companiilor IT romanesti si sprijina dezvoltarea industriei locale de software si servicii, cresterea atat a companiilor implicate in proiecte de externalizare, cat si a celor care genereaza proprietate intelectuala, prin crearea de produse.. In cadrul ANIS sunt reunite atat companii cu capital romanesc sau strain, mici sau multinationale, cu sedii in toate marile centre IT din tara, ceea ce asigura asociatiei reprezentativitate la nivel national.. Membrii ANIS genereaza un numar semnificativ de locuri de munca inalt calificata in societate.. Veniturile anuale cumulate ale membrilor, plaseaza ANIS in zona actorilor cheie in ceea ce priveste amprenta economica in plan local.Mai multe informatii se regasesc pe pagina Asociatiei - www.anis.ro