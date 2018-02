Marian Seitan vorbeste despre efectele noilor norme GDPR la conferinta organizata de PR2Advertising.ro

Antreprenorul va fi prezent la conferinta GDPR din data de 15 martie 2018, din Bucuresti, pentru a impartasi informatii legate de noile reglementari de protectie a datelor, dar si pentru a vorbi despre efectele pe care aceste norme le vor genera in cadrul companiilor de pe piata romaneasca si, mai ales, cum vor influenta acestea modul prin care companiile vor alege sa faca marketing.In cadrul prezentarii vei afla cum vor trebui modificate incepand cu mai anul acesta procesele de colectare de date consumatori, prelucrarea acestor date si utilizarea lor pentru comunicare directa multicanal si promotii de consumatoriPentru a participa gratuit la conferinta inscrie-te AICI Marian Seitan este antreprenor cu o experienta de peste doua decenii in business, in cadrul unor companii care ofera servicii de marketing direct, promotii de consumatori si management de baze de date.Si-a inceput activitatea ca antreprenor, in anul 1997, la scurt timp dupa finalizarea studiilor, cand a fondat compania Hit Mail.In prezent, Marian Seitan este director general al companiei Mediapost Hit Mail.Daca vrei sa afli mai multe despre noile norme impuse de GDPR, participa si tu la conferinta organizata de PR2Advertising.ro si sustinuta de sponsorii: Accace, Pro Management, Savescu & Asociatii Litigators, SEOmark.ro si de partenerii media: 9am, Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin,, Comunicatedepresa.ro, Juridice.ro, Lege5.ro, LivePR, Profitinfo.ro,Detalii despre inscriere si participare gasesti in pagina conferintei