Noul concurent pentru olx pe piata romaneasca de anunturi publicitare

Listari 100% gratuite, fara comisioane ascunse sau taxe suplimentare a unui numar nelimitat de anunturi

SEO friendly

Navigare usoara

Gama variata de categorii

Zero Spam

Spre deosebire de site-urile deja consacrate care ofera solutii standard si vizibilitate din ce in ce mai scazuta fara un cont premium, noua platforma permite listarea gratuita a anunturilor in timp util si fara efort.Dezvoltat de o companie romaneasca, site-ul se adreseaza firmelor mici sau mijlocii sau intreprinzatorilor privati si ofera deja miilor de utilizatori care acceseaza zilnic platforma o gama variata de servicii si produse: anunturi de joburi part time/full time, vanzari automobile, instrumente muzicale, imobiliare, electronice, aparate electrocasnice si multe altele.Site-ul este gandit ca o platforma dinamica de vanzare-cumparare, iar avantajele fata de alte siteuri de anunturi traditionale sunt:Inregistrarea ca vanzator se face in cateva minute, iar anunturile sunt customizabile (de la titlu la corpul textului) fara sa fie nevoie sa platesti pentru accesul la datele de contact ale cumparatorului/vanzatorului.Fiecare anunt este indexat corect cu ajutorul metadatelor si cuvintelor-cheie, permitand astfel acumularea de statistici detaliate care te pot ajuta sa cresti vanzarile.Management eficient al conturilor multiple de cumparator/vanzator;Pe langa categoriile de anunturi "default", site-ul permite modificarea sau crearea unor subcategorii in functie de nevoile utilizatorilor.Fara bannere care incarca inutil site-ul, fara reclame care sa insoteasca anunturile clientilor datorita tehnologiei inovative anti-spam dezvoltata de micapublicitate.ro.Pana in anul 2021, vanzarile prin smartphones vor reprezenta 80,5% din totalul vanzarilor de tip ecommerce. De asemenea, utilizatorii petrec in medie 69% din timpul alocat social media pe telefoanele mobile.Mai mult, piata de anunturi online la mica publicitate va continua sa creasca in viitorul apropiat daca tinem cont de ritmul in care oamenii se adapteaza la noile tehnologii si preturile din ce in ce mai accesibile care au transformat smart phone-urile din obiecte de lux in produse necesare traiului cotidian.Pentru a intampina acest trend, micapublicitate.ro ofera utilizatorilor posibilitatea de a se conecta la site folosind aplicatii mobile Native dedicate pentru iOS si Android, sporind astfel securitatea datelor si viteza de acces.De asemenea, versiunea mobila garanteaza o experienta interactiva si intuitiva pe platforma si acces la o suita de avantaje precum incarcarea rapida a fotografiilor produselor comercializate direct din arhiva telefonului mobil si locatie automata prin GPS.