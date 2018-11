Peste 1.000 de antreprenori si manageri s-au alaturat Conferintei Nationale Business (r)Evolution pentru a defini calea spre un viitor digital

Digitalizarea este un trend sau un tsunami?

"Este un trend care vine ca un tsunami si care presupune distrugere creativa, inovare si oportunitati subsumate viitorului digital - aceasta este concluzia la intrebarea pe care am adresat-o participantilor din Business (r) Evolution", a declarat"Prin evenimentul de la Brasov incheiem Conferinta Nationala 2018, in care am intalnit cel mai interactiv public de pana acum, dinamizat de oportunitatile aduse de digitalizare", a mai spus Dumitru Ion.Conferinta de la Brasov a fost deschisa de, care a aratat antreprenorilor cum pot avea acces la consultanta de business - management strategic, marketing, vanzari etc - cu fonduri gratuite, afacerile si cum le poate asigura supravietuirea urmata de imbunatirea profitabilitatii.a prezentat participantilor solutii personalizate pentru fiecare verticala de industrie, fie ca vorbim despre transport, logistica, retail, financiar, educatie sau sanatate. IoT, conectivitate, securitate si protectie, solutii integrate de digitalizare, promovare - sunt servicii la care companiile pot apela cu usurinta pentru a-si dezvolta afacerea astazi.a expus in exclusivitate oamenilor de afaceri prezenti la Business (r) Evolution un barometru unic al riscurilor care pot fi acoperite de asigurari, fie ca vorbim despre cele financiare, de piata, de infrastructura sau chiar de riscuri reputationale. Solutiile derivate strict din era digitala si instrumentele certe de preventie derivate din tehnologie au suscitat deasemenea interesul participantilor. Ce urmeaza in asigurari? Subscrierea prin instrumentele inteligentei artificiale sau folosirea dronelor - reprezinta doar cateva exemple ale viitorului digital.Participantii la conferinta de la Brasov au descoperit noutati legate de: social selling - ca nou instrument de business development; RPA - care creaza "angajatul" perfect, care lucreza 24 din 24, 7 zile din 7, nu vrea concediu si zile libere, nu se imbolnaveste (); noile tactici si instrumente la indemana in marketingul digital in era post-GDPR (); barometrul digitalizarii in Romania () si solutii de vanzare accelerata ().s-a alaturat audientei Business (r) Evolution pentru a arata ce inseamna leadership-ul in era revolutiei industriale 4.0. Intr-un workshop plin de energie, vitalitate si valoare, timp de doua ore participantii au avut ocazia sa (re) descopere cum se pot dezvolta personal pentru a-si putea conduce echipele spre performanta.Partenerul principal al evenimentului de la Brasov a fostiar parteneri au fost Groupama Asigurari, BERD, Allan Kleynhans International, Edenred, Valoria, Ozana - Smarter Profits Faster, Tudor Galos Consulting, Kompass Romania.Qubiq Digital Solutions, Samsung Club si Asociatia Economistilor Maghiari din Romania au fost organizatiile suport ale evenimentului. Partenerii media ai Conferintei au fost Agerpres,, Cariere, CFNET, Financial Market, Jurnalul de Afaceri, Transilvania Business, spatiulconstruit.ro,, evenimenteBiz, Invest Club, Calendar Evenimente, RBE Connect, Prbox.ro, StarFM, Buna Ziua Fagaras."Avem cateva concluzii dupa aceasta Conferinta Nationala, care va continua si in anul 2019", a declarat Dumitru Ion - CEO DoingBusiness.ro & Kompass Romania."In primul rand, transformarea digitala este un imperativ organizational pentru a deschide un bulevard spre profitabilitate. Pe de alta parte investitiile in digitalizare se fac atat pentru apararea pozitiei de piata, dar reprezinta si o cale pentru noi oportunitati, prin inovare. In contextul revolutiei industriale 4.0, competitorii pe care ii cunoastem sunt cei de ieri, pe cei de maine nu ii stim inca, pentru ca vorbim despre noi companii extrem de dinamice, care folosesc pe deplin informatia produsa de activele conectate pe tot lantul de afaceri, pana la luarea eficienta a deciziei", a mai spus Dumitru Ion, CEO DoingBusiness.ro.