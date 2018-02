Cinci ponturi care te vor ajuta sa-ti construiesti o afacere de succes pe Amazon

"Imagineaza-ti Amazonul ca fiind cel mai mare catalog cu produse din lume. Alege un titlu potrivit, scrie o descriere atragatoare, adauga poze care sa scoata in evidenta toate calitatile produsului".

Afla chiar acum de la, expert in business online, 5 ponturi care te vor ajuta sa o construiesti eficient.Prima etapa este una destul de minutioasa, dar absolut necesara daca doresti sa te lansezi cu succes pe Amazon.- in etapa initiala, cea de cautare a produsului, ghideaza-te dupa o serie de factori care te vor ajuta sa gasesti un produs de succes.Trebuie sa te bazezi pe date concrete, si nu pe ceea ce crezi tu ca se va vinde bine", ne-a declarat Alexandru Jurca."Citeste recenziile competitiei, pentru a reusi sa aduci pe piata un produs mai bun decat cele existente. Vei avea astfel un avantaj mult mai mare fata de concurenta, iar produsul tau va fi mult mai relevant pentru clienti", a adaugat expertul in business online.Dupa ce ti-ai stabilit produsul dorit, urmeaza pasul 2 in crearea unei afaceri de succes pe Amazon:"Trebuie sa contactezi un numar mare de potentiali furnizori, apoi le vei cere o cotatie pe baza careia vei face o comanda pentru mostre. Dupa ce le inspectezi si discuti din nou cu acestia, alege-l pe cel care ti-a oferit cel mai bun raport calitate - pret.Este extrem de important sa alegi un furnizor cu un catalog diversificat pe nisa pe care vrei sa te axezi, pentru a construi o relatie profesionala pe termen lung", afirma Alexandru Jurca.Pasul numarul 3 este reprezentat de, iar ponturile expertului in business online vin sa te ajute:Pasul numarul 5 este la fel de important si iti muta din nou atentia catre concurenta: ", foloseste combinatii de cuvinte care ajuta ca produsul tau sa fie gasit cu usurinta de catre clienti", a completat Alexandru Jurca.Ultimul pont pentru crearea unei afaceri de succes pe Amazon este la fel de important, iar expertul in business online te ajuta sa identifici exact instrumentele necesare pentru a da lovitura:. Platforma iti pune la dispozitie o serie de instrumente eficiente pentru a-ti face produsul cunoscut si pentru a genera vanzari.Elementele cheie pentru a-ti imbunatati vizibilitatea sunt vanzarile initiale si recenziile. Fiindca produsul este bun, recenziile pozitive nu vor inceta sa apara si iti vor mentine produsul in top, generand astfel venituri mai mari".