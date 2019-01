Reorganizare la NetEnt, unul dintre liderii industriei de sloturi online

NetEnt, unul dintre liderii in divertisment digital, care furnizeaza solutii premium pentru cele mai de succes cazinouri online din lume, printre care si https://www.vladcazino.ro , unul dintre operatorii de jocuri de noroc care s-a impus in Romania, si-a restructurat organizatia in cursul lunii decembrie a anului trecut.Masurile luate au presupus si renuntarea la 55 de posturi full-time de la birourile din Malta, Stockholm, Kiev, Cracovia, Goteborg, Gibraltar si New Jersey, cele mai multe din cadrul serviciului de suport corporativ.Se spera ca masurile luate sa conduca la costuri recurente de 24 milioane de coroane suedeze, doar pentru trimestrul al patrulea din 2018, iar rezultatele acestora sa conduca la o relocare a resurselor pentru cresterea productiei de jocuri de noroc."Prin descentralizarea activitatilor noastre facem un pas catre un nou NetEnt, unde clientii si jucatorii sunt in centrul atentiei. Noua organizatie va avea responsabilitati mai clare si va pune mai mult accent pe initiativele care creeaza valoare. Suntem incantati sa vedem performanta noilor versiuni de joc dezvoltate pana in prezent, deoarece vom continua sa ne diversificam portofoliul de jocuri. Mergand inainte, crestem ritmul de productie si ne asteptam sa lansam 30-35 de jocuri noi in 2019", a declarat CEO-ul Grupului NetEnt, Therese Hillman.Ca parte a strategiei de reorganizare, in decembrie 2018 a fost numit ca director financiar Lars Johansson . Acesta a fost director financiar interimar din 3 septembrie 2018. Alegerea s-a facut tinand cont de experienta sa de peste 30 de ani in functii de conducere din diverse sectoare, cea mai recenta dintre ele fiind cea de Director Senior pentru investitii la Ratos AB, un fond de investitii care efectueaza achizitii, preluari si tranzactii pe piata intermediara, dar si de realizarile din perioada de interimat, dupa cum mentiona CEO-ul NetEnt:"Sunt foarte incantata sa-l numesc pe Lars Johansson in functia de Director Financiar. El aduce o experienta semnificativa in companie si a jucat un rol important in procesul de schimbare in curs la NetEnt".Schimbarile din cadrul companiei NetEnt vor influenta si piata jocurilor de noroc din Romania, data fiind prezenta sa activa in majoritatea cazinourilor online. Cel mai probabil, acestea se vor rasfrange foarte putin asupra jucatorilor care prefera jocurile NetEnt, jocurile cu cel mai mare procent de plata din piata.