Romanii vor face cumparaturi online de peste 3 miliarde de euro, in 2018

"Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca intreaga piata de e-commerce s-a ridicat la 2,8 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depasit in 2018. In ziua de azi este foarte usor sa creezi un magazin online la costuri accesibile si sa realizezi campanii de marketing eficiente prin care sa ajungi la clienti. Pentru a-si mentine trendul ascendent de crestere a business-ului si in 2018, comerciantii romani ar trebui sa tina cont de o serie de trenduri globale, sa fie pregatiti pentru schimbarile legislative si sa isi adapteze ofertele pentru clientii care devin din ce in ce mai rigurosi", sustine Marius Costin, manager de tara al PayU Romania.Potrivit sursei citate, in 2018, comerciantii romani trebuie sa aplice noile schimbari legislative impuse de Uniunea Europeana, cum ar fi GDPR, noul regulament european privind protectia datelor personale care va intra in vigoare si in Romania incepand cu data de 25 mai 2018."Din acel moment, antreprenorii online vor trebui sa obtina acordul specific pentru folosirea datelor cu caracter personal ale consumatorilor, acestia din urma putand sa anuleze acest acord in orice moment. Printre altele, vor fi obligatorii pastrarea unei evidente a activitatilor de procesare a datelor cu caracter personal, informarea clientilor cu privire la elaborarea de profile pe baza acestor date si comunicarea scopului prelucrarii acestor date", noteaza oficialii PayU.In privinta comertului transfrontalier, un studiu recent arata ca 55% dintre romanii care cumpara online au achizitionat deja produse de pe site-uri din alte tari. De asemenea, peste 70% dintre cumparatorii romani care aleg varianta online de achizitie opteaza sa cumpere din afara tarii datorita ofertelor mai bune sau a brandurilor pe care nu le gasesc local, in timp ce 6 din 10 mentioneaza ca preturile mai accesibile sunt un factor decisiv in acest caz.Pe de alta parte, conform specialistilor, in 2017, cele mai recente instrumente tehnologice precum AI (inteligenta artificiala), AR (realitatea augmentata) sau VR (realitatea virtuala) au fost utilizate in principal de catre marii jucatori de pe piata de e-commerce, in special din domeniul FMCG.De asemenea, cele mai noi statistici arata ca aproximativ 70% dintre vizitele pe site-uri se fac de pe mobil in detrimentul desktop-ului, in crestere cu 20% fata de anul 2016, in timp ce platformele sociale au incetat sa aiba doar rol de comunicare si au descoperit potentialul pietei de e-commerce, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a cumpara de pe platformele lor.Conform datelor PayU, anul trecut, 4 din 10 utilizatori de internet din mediul urban au facut cumparaturi online cel putin o data pe luna, iar in acest context este important ca magazinele sa le ofere posibilitatea de a plati cu ce au in buzunar. De asemenea, procentul platilor online din total plati a cunoscut cea mai mare crestere in ultimul an, ajungand la 12-14%.