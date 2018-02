Sase trucuri pentru un drum lin spre succes in afaceri

Pentru ca ne dorim sa va oferim cele mai bune sfaturi in aceasta privinta, l-am rugat pe, expert business online, sa ne povesteasca putin din propria lui experienta."Am sase ponturi pe care le recomand oricui isi doreste sa devina un antreprenor de succes. Nu este deloc usor, iar aceste "trucuri" te ajuta enorm in drumul catre succes.Probabil cel mai important concept cand vine vorba de productivitate are legatura cu programarea din timp a task-urilor si 'vizualizarea' lor. Brian Tracy, un important life coach, autor si multe altele, din SUA, este de parere ca fiecare minut petrecut in a planifica o zi productiva iti salveaza undeva la 10 minute de executie. Si din proprie experienta spusele lui nu sunt departe de adevar. Asadar, faceti un efort si programati-va ziua sau saptamana bine. Diferenta va fi uriasa.Acesta este unul din conceptele din cartea cu acelasi nume (scrisa de Brain Tracy) care pune accentul pe a rezolva cel mai important task in prima parte a zilei. Cu totii stim ca nivelul de energie si concentrare pe care il avem dimineata scade treptat pe parcursul zilei...ce nu e foarte evident insa e PRESIUNEA pe care o resimtim (atat constient cat si subconstient) atat timp cat nu rezolvam acel task.Desi pare poate contraintuitiv in "epoca vitezei" in care traim, strategia de multitasking are multe efecte negative. Efectele pe care le are multitaskingul intr-o afacere cum e cea de tip eCommerce pot fi fatale. Compound effect-ul unei greseli facute datorita multitaskingului este foarte mare si o simpla greseala poate face diferenta dintre profit sau pierderi la final de luna.Incercati sa va puneti corpul si mintea "in miscare" intr-un mod pozitiv inca din primele minute ale zilei. Diferenta este enorma si, cum toti stim, exercitiile fizice elibereaza in organism endorfine si ne dau o stare de bine nu doar fizica dar si mentala, efect resimtit pentru multe ore dupa ce antrenamentul a luat sfarsit.Dupa cum vedeti, multi in jurul vostru promoveaza in diverse domenii un stil de viata foarte lejer si fara nicio grija. Magia nu se intampla insa niciodata acolo. Nu o sa vedeti NICIODATA un top performer adevarat (fie el in sport, business, sau orice alt domeniu) care sa va spuna ca lucrurile au fost usoare pentru el.Nu in ultimul rand, obisnuiti-va sa sarbatoriti micile succese. E un sentiment aparte cand realizezi chiar si cele mai mici lucruri, iar ele ar trebui sarbatorite ca atare. In fond si la urma urmei "drumul" si ceea ce devii parcurgandu-l e mult mai important decat destinatia finala", ne-a marturisit Alexandru.