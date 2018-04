Seminarul Igaming Knowledge se apropie cu repeziciune

10:00-10:45 - Regulatory Round Up - Austria (panel discussion), in cadrul caruia vor prezenta materiale Mag. Claus Retschitzegger , Presedinte al Asociatiei Austriece de Pariuri si Jocuri de Noroc si Sef al Departamentului Relatii cu Publicul al agentiei Bet-at-home si Dr. Raffaela Zillner , LL.M, sefa a Secretariatului Asociatiei Austriece de Pariuri si Jocuri de Noroc si Helmut Kafka .

11:00-11:45 - Business opportunities in regulated markets (panel discussion), prezinta Iosif Galea , Key Official/Director/MLRO sau Compliance Officer la mai multi operatori de gaming online licentiati in Malta, Jaka Repansek si Dan Iliovici .

12:30-13:15 - Fraud Detection (panel discussion)

Poate cel mai interesant seminar ce urmeaza a se tine pe perioada expozitiei, va fi Igaming Knowledge Seminar, programat chiar in prima din cele doua zile stabilite.Organizat de European Gaming Media & Events, evenimentul se va concentra asupra unor teme extrem de importante, cum ar fi detectarea fraudelor , meciurile trucate sau fidelizarea clientilor pe termen cat mai lung.Alaturi de acest seminar, mai sunt programate inca doua conferinte:- axata pe urmatoarele teme: Inteligenta Artificiala, Realitate Virtuala, Noi Sporturi si Tehnologii de Cazino- cu focus asupra Sporturilor Virtuale, Daily Fantasy Sports, Electronic Sports si Cripto-monede In ceea ce priveste programul dupa care se va desfasura conferinta ce face obiectul acestui material, Igaming Knowledge Seminar, evenimentele sunt stabilite in felul urmator:Gazda prestigiosului eveniment, Hotel Melia din Viena, este cea mai inalta cladire din capitala Austriei, un adevarat Turn al Orasului, amplasat pe Dunare, fapt ce permite clientilor sai accesul la privelisti panoramice unice, asupra fluviului si superbului oras danubian.Designul futurist impreuna cu apropierea de cea mai importanta zona de recreere din Viena (Insula Dunarii) si legaturile directe cu centrul orasului (statiile de metrou si autobuz), sunt doar cateva din cele mai importante aspecte ce fac din Melia una din cele mai populare destinatii a celor ce aleg sa viziteze cel de-al zecelea, ca marime, oras european, sediul unor organizatii de prim rang , cum ar fi Organizatia Natiunilor Unite sau Agentia Internationala pentru Energie Atomica.Referitor la utilitatea evenimentelor internationale dedicate gaming-ului, majoritatea participantilor sunt intru totul de acord ca aceste intalniri sunt pe cat de folositoare, pe atat de necesare, intr-o epoca in care tehnologia si reglementarile legislative se schimba cu viteza luminii si, in plus, fiecare tara are specificul sau.Pe langa reprezentantii guvernelor din diferite tari sau cei ai institutiilor bancare, la astfel de intalniri participa in permanenta si cei mai celebri provideri de software precum si delegati ai celor mai cunoscute branduri din lumea pariurilor sportive si segmentul de casino online