SEO pentru incepatori: 9 aspecte esentiale pe care trebuie sa le stii

1. Imaginea de ansamblu, sau scopul final al unei strategii de optimizare SEO

2. Autoritatea domeniului si autoritatea paginii

3. Optimizare SEO on-page

4. Importanta unui continut de calitate in SEO

5. Profilul de backlinkuri, sau optimizarea SEO off-page

6. Instrumente de analiza si masurare a rezultatelor

7. Research de cuvinte cheie

8. SEO tehnic

9. Rezolvarea problemelor si adaptarea strategiei

Bineinteles, ca in orice alt domeniu, exista un numar de aspecte fundamentale ale optimizarii SEO cu care trebuie sa te familiarizezi, urmand ca pe parcurs sa incerci sa ramai la curent cu noile trenduri, tehnici si strategii din domeniu care mai apar.Inainte de a te simti descurajat, este important sa intelegi ca, desi optimizarea SEO este un domeniu vast, daca incepi cu notiunile esentiale si te lamuresti in privinta fiecareiae, vei reusi cu siguranta sa intelegi fundamentele acestuia si modul in care functioneaza.Asadar, iata care sunt cele noua aspecte esentiale pe care ar trebui sa le stii despre optimizarea SEO:Inainte de a trece la invatarea unor tehnici specifice, este important sa intelegi imaginea de ansamblu cand vine vorba de SEO. Scopul final al unei strategii de optimizare SEO este de a ajuta un site sa ocupe pozitii cat mai favorabile in motoarele de cautare, pe cuvintele cheie specifice domeniului sau de activitate.Desi exista multe instrumente cu ajutorul carora se poate atinge acest scop, exista doi factori fundamentali care au cel mai greu cuvant de spus cand vine vorba de vizibilitatea unui site in motoarele de cautare: relevanta si autoritatea.Relevanta este factorul care determina cat de potrivit este site-ul tau din punct de vedere al continutului pentru a fi afisat ca rezultat atunci cand se realizeaza o cautare in Google dupa un anumit cuvant cheie. Pe de alta parte, autoritatea reflecta gradul de incredere pe care Google il are cand vine vorba de site-ul tau.Acesti doi indicatori au o influenta semnificativa asupra pozitiilor pe care site-ul tau le ocupa in Google. In esenta, autoritatea domeniului este un scor pus la dispozitie de catre Moz , care reflecta gradul de incredere al site-ului tau, in totalitatea paginilor sale.Criteriile dupa care acesta este calculat sunt cantitatea si calitatea linkurilor externe care fac trimitere catre website-ul tau. Cu cat autoritatea domeniului este mai mare, cu atat paginile din domeniul site-ului tau au mai multe sanse sa ocupe pozitii favorabile in motoarele de cautare.Autoritatea paginii este un scor similar, numai ca se refera la o anumita pagina din site-ul tau. Acest metric te poate ajuta sa construiesti o arhitectura de linkuri care sa favorizeze anumite pagini ale site-ului cand vine vorba de listarea in pagina de rezultate Google. Autoritatea paginii depinde, de asemenea, de calitatea si cantitatea de backlinkuri.Optimizarea on-page reprezinta un ansamblu de tehnici aplicate direct unui website cu scopul de a-l face mai vizibil si mai usor de indexat de catre motoarele de cautare, precum si de a oferi utilizatorilor o experienta de navigare cat mai placuta. Aceste tehnici includ, printre altele, optimizarea meta tagurilor si a continutului din pagini, optimizarea codului pentru a minimiza erorile de afisare a elementelor din pagini, imbunatatirea vitezei de incarcare, optimizarea imaginilor, crearea fisierului robots.txt si a unui sitemap XML etc.Desi marketingul de continut poate fi considerat un instrument distinct, continutul de calitate este un element indispensabil intr-o strategie eficienta de optimizare SEO. Numai prin crearea unui continut de calitate si relevant pentru utilizator vei reusi sa iti propulsezi site-ul in topul motoarelor de cautare dupa anumite cuvinte cheie, sa cresti autoritatea site-ului si sa creezi o audienta targetata si loiala brand-ului tau.Din multe puncte de vedere, construirea unui profil solid de backlinkuri reprezinta extinderea marketingului de continut catre alte site-uri, care poarta denumirea de "publisheri". Scopul este de a crea continut de calitate pe alte site-uri, sub forma de comunicate de presa, advertoriale sau articole de blog, care sa gazduiasca un link extern ce face trimitere catre site-ul tau.Nu te poti numi specialist in optimizare SEO daca nu stii cum sa monitorizezi rezultatele strategiei, sa le interpretezi corect si sa faci o analiza care sa te ajute sa iei deciziile cele mai potrivite. Tool-urile cele mai des folosite de catre specialistii in domeniu raman Google Analytics si Google Search Console. Partea buna este ca, indiferent daca esti nou in domeniu, exista suficiente resurse si tutoriale disponibile pe Internet de care te poti folosi pentru a invata sa folosesti aceste instrumente.In trecut, cuvintele cheie si densitatea acestora in continutul unui website erau punctul central intr-o strategie de optimizare SEO, in detrimentul calitatii si relevantei continutului pentru utilizator. In prezent, insa, pentru ca Google a adoptat o tehnologie bazata pe inteligenta artificiala, care simuleaza intelegerea semantica si contextuala a limbajului, este important sa faci un research care sa includa atat cuvinte cheie scurte, care au un volum mare de cautari, cat si expresii lungi (long tail-uri), care sa fie relevante pentru interogarile pe care utilizatorii le fac in motoarele de cautare.Partea tehnica din SEO este una din cele mai intimidante, insa importanta acesteia nu trebuie neglijata. Din fericire, aspectele cele mai tehnice din optimizarea SEO pot fi invatate si fara a avea cunostinte avansate de programare sau web design. De exemplu, poti invata relativ usor cum sa actualizezi si sa inlocuiesti un fisier robots.txt sau un sitemap XML.Ca specialist in optimizare SEO, te lovesti de cateva probleme recurente: stagnarea sau scaderea pozitiilor in Google, erorile de cod care afecteaza experienta utilizatorului etc. In acele momente, este important sa stii cum sa pui "diagnosticul" unei astfel de probleme si cum sa o solutionezi rapid, precum si sa adaptezi strategia SEO in functie de schimbarile care au loc atat in cadrul business-ului tau, cat si in industria din care face parte.Acestea sunt cele noua aspecte fundamentale ale optimizarii SEO. Odata ce le stapanesti, SEO va deveni un domeniu mult mai usor de inteles, care te va impulsiona sa avansezi in cunostinte si sa fii mereu la curent cu noile schimbari, care au loc destul de frecvent in ultimii ani.Tine minte, insa, ca a avea cunostinte teoretice nu este suficient, ci trebuie sa le pui in practica pentru a capata experienta!