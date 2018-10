Trend sau Tsunami? Cum transforma digitalizarea economia Romaniei

Evenimentul ofera participantilor o oportunitate unica de a intelege care sunt modalitatile in care companiile din diverse industrii se raporteaza la fenomentul digitalizarii, care sunt tendintele care aduc oportunitati pentru acestea si, totodata, care sunt riscurile cu care se vor confrunta cele care nu tin pasul cu digitalizarea.", a declaratConferinta, moderata de consultantul, este structurata in doua sesiuni: prima dedicata managementului performant in economia digitala si oportunitatilor aduse de digitalizare si a doua, o sesiunse speciala, interactiva, dedicata liderilor care vor sa atinga performanta maxima in management.Prima parte a conferintei va fi deschisa de, Partener BDO Romania, care are peste 16 ani de experienta in Management Strategic datorita pozitiilor de top management detinute in companii nationale si multinationale.In aceasta sesiune,, expert al Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare, va vorbi despre cele peste 700 de companii romanesti care au fost sprijinte pana acum in cadrul programului BERD de consultanta pentru IMM-uri sa acceseze servicii de consultanta si sa isi transforme afacerile.Pe de alta parte,, Senior Segment Manager, Segment Management & Proposition Delivery Romania la Telekom Romania va vorbi despre solutiile pe care le ofera companiilor pentru a le ajuta in drumul lor spre digitalizare., Tudor Galos Consulting, va oferi apoi o noua perspectiva asupra strategiilor de marketing digital in contextul GDPR, iar, Tooliers, prezenta modalitati de accelerare a vanzarilor care nu necesita costuri suplimentare. Participantii la sesiune vor cunoaste si aplicatiile care fac tranzitia de la big data la smart data si vor vedea cum au abordat marile companii transformarea digitala.In premiera pentru conferinta nationala Business (r) Evolution, evenimentul include in a doua sesiune, o prezentare de maxima interactivitate, sustinuta de speakerul international- coach si trainer cu ajutorul caruia liderii de companii pot sa-si identifice abilitatile cheie de relationare si comunicare precum si cum sa isi maximizeze aceste abilitati in scopul conducerii departamentelor si echipelor catre performante foarte bune.Partenerul principal al evenimentului este. Parteneri ai conferintei sunt Allianz-Tiriac Asigurari, EdenRed, Valoria, Kompass Romania, Allan Kleynhans International si Tooliers.Evenimentul este sprijinit de Qubiq Digital Solutions, iar parteneri media sunt Agerpres, Transilvania Business,, Jurnalul de Afaceri, Cariere,, CFnet- Revista de Actualitate Financiara, Financial Market, spatiulconstruit.ro, Calendar Evenimente, IasiFun, Ziarul de Iasi, Radio Romania Iasi.Participarea la conferinta nationala Business (r) Evolution, care ofera o, este gratuita pentru primii 2 reprezentanti din cadrul fiecarei companii participante la eveniment.Programul evenimentului si conditiile de participare sunt disponibile AICI Dupa evenimentul de lasi, conferinta nationala Business (r) Evolution continua la Brasov in data de 31 octombrie 2018, urmata pe 22 noiembrie 2018 de cea de-a doua conferinta de referinta din acest an organizata de Doingbusiness.ro la Cluj-Napoca: CEO Conference - Shaping the Future Doingbusiness.ro este portalul de afaceri care ofera utilizatorilor informatii despre oportunitatile din economia nationala, precum si despre principalele companii active in fiecare domeniu. Proiectele Doingbusiness.ro includ publicatiile Romanian Business Digest si Major Companies of Romania, in variante print si online.Serviciile Doingbusiness.ro includ dar nu se limiteaza la, servicii de agentie de evenimente, servicii de comunicare si direct marketing - call center, direct mailing, cercetare de piata.Doingbusiness.ro este organizatorul seriilor proprii de evenimente CEO Conference, Business (r) Evolution, Business to more Business, IMM ReStart, Emerging Europe Energy Summit si Emerging Europe Investment Summit.