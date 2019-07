3 sfaturi esentiale si de urmat pentru orice tanar antreprenor

Daca ideea de a avea si de a dezvolta propria ta afacere nu iti da pace, dar inca te afli pe bancile facultatii si nu iti doresti sa lucrezi ca angajat, atunci acest articol este pentru tine, tanarule antreprenor Tot mai multi studenti isi cauta cel putin un job part-time in timpul facultatii. Exista o nevoie constanta de bani, iar daca totusi nu au facut-o in timpul facultatii, cu siguranta au realizat asta in timpul vacantelor pentru a castiga bani in plus.Fie ca au lucrat ca barmani, chelnerite sau ca lucratori comerciali, cu totii s-au simtit frustrati la locul de munca. In termenii unui student, frustrarea poate fi usor resimtita, mai ales dupa perioadele de invatare pentru examene.Pe de alta parte, cati nu s-au trezit spunandu-si: "".Devenind seful tau ai libertatea sa-ti transformi ideile in afaceri, orele de lucru fiind toate dedicate planurilor tale de dezvoltare. Chiar ca suna ca un vis. Desi studentii de azi sunt din ce in ce mai interesati sa isi inceapa propriile afaceri, exista anumite lucruri de luat in considerare.Daca te regasesti in randurile de mai sus, atunci nu uita sa urmezi urmatoarele 3 sugestii si recomandari. Intelege-le, pune-le in practica si alege varianta optima pentru tine.Cele mai de succes companii sunt cladite de oameni pasionati de ceea ce fac. Prin urmare, care sunt pasiunile tale? Indiferent daca esti indragostit de navigatie, muzica sau pictura, lucrurile de care esti cu adevarat interesat iti servesc intotdeauna ca sursa de inspiratie pentru orice idee de afaceri Cand iti vei pune ideile in practica, intr-un domeniu care te atrage cu adevarat, vei fi si vei ramane suficient de motivat si concetrat incat sa nu renunti prea usor.Prin prisma propriilor cunostinte si experiente personale vei putea cunoaste ingredientele cheie care sa te ajute sa iti cladesti propria afacere dintr-o perspectiva unica si originala.Cele mai multe intreprinderi noi care esueaza o fac din cauza erorilor comise in procesul de intelegere a pietei. Este o etapa esentiala, iar daca vrei sa ai o sansa la o afacere de succes, piata cheie trebuie cercetata temeinic inainte de a a-ti lansa afacerea.Cercetarea pietei te ajuta sa identifici cele mai importante atribute, printre care: preturile, mesajele de marketing folosite pentru atragerea publicului tinta si, cel mai important, daca exista nevoie de ceea ce ai tu sa oferi.Cu cat vei intelege mai bine piata tinta, cu atat iti va fi mai usor sa eviti numeroase erori costisitoare.In timp ce numeroase firme primesc un capital de investitie din partea anumitor investitori, nu poti presupune ca proiectul tau va beneficia de acelasi tip de ajutor financiar.Multi antreprenori trebuie sa utilizeze fonduri proprii pentru a-si incepe afacerea, ceea ce inseamna ca trebuie sa faci tot ceea ce poti pentru a-ti imbunatati si pune in ordine situatia financiara.Mai multe informatii despre dezvoltarea personala pentru afaceri profitabile poti afla de pe site-ul Portal Management , locul in care lideri si manageri din diferite domenii impart cu ceilalti informatii esentiale pentru orice tanar antreprenor.