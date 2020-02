A investit 350.000 de euro in modernizarea gastronomiei romanesti si nu se opreste aici #Interviu

Bogdan Doltu, Maidan

Spune-ne cateva cuvinte despre tine si despre decizia de a porni pe drumul antreprenoriatului de food. Ce te-a atras spre acest domeniu?

Care este povestea brand-ului Maidan?

Care sunt tendintele de business in industria culinara?

Romania calca pe aceleasi urme sau suntem inca diferiti?

Ai ales o abordare diferita pentru piata romaneasca, aceea de a integra mai multe servicii sub aceeasi umbrela de brand spre deosebire de tendinta de a merge pe un singur produs/serviciu. Ce te-a inspirat si care sunt rezultatele alegerii tale?

Ce alte proiecte ai in plan? Spune-ne mai multe despre A la Diud x Bogi

Ce sfaturi ai pentru cei care ar vrea sa-ti calce pe urme si sa inceapa un business in industria culinara?

Ce schimbari astepti de la anul 2020 in aceasta tara pentru micile afaceri si nu numai?

De la Burger Fest la Mosia Corbeanca, dar si la video content cu cei mai buni oameni din domeniu, ideile sale au stat in ultimii ani pe buzele romanilor si la propriu si la figurat.Bogdan si-a inceput cariera intr-o agentie de BTL, a infiintat si un butique de BTL, dar pasiunea lui a fost intotdeauna pentru industria culinara si de events, asa ca s-a implicat in festivalurile, Zaiafest si WhiskyFest (unde inca activeaza).In 2016 a dezvoltat, in 2017 a infiintat, apoi au urmatsi in 2019 -, un bistro gandit ca locul unde iti incepi sau sa-ti inchei ziua.El a propus o noua abordare pentru piata culinara romaneasca, obisnuita cu grupurile care se axeaza pe un singur serviciu, cum ar fi lanturile de restaurante. Sub umbrela Maidan, el a strans Maidan Catering, Maidan Events, Mosia Corbeanca, Statia Universitate si, in curand, Statia Floreasca, proiecte diferite in aparenta, dar similare in esenta.Interesant este si proiectul pe care l-a dezvoltat anul acesta, A la diud x Bogi , o serie de interviuri cu reprezentanti ai noului val de profesionisti romani din industria culinara.Cred ca domeniul este cel care m-a ales pe mine.De cand eram mic, imi placea sa stau cu bunica mea in bucatarie, sa simt mirosul mancarii, sa o gust. Deci pot spune ca, din fericire, bunica mea mi-a insuflat aceasta pasiune, si am reusit sa transpun aceasta pasiune intr-un business.Cand am infiintat Maidan Events impreuna cu Calin Cindea, ne doream sa dezvoltam un spatiu cultural urban, format din containere marine reutilizate.Din pacate, nu am gasit spatiul visat, asa ca am decis sa cumparam doua rulote -sisi sa testam mancarea pe care am vrea sa o vindem in acest spatiu.Pentru ca nu aveam un loc unde sa parcam rulotele si unde sa putem pregati mancarea pentru evenimente, am cautat o solutie - asa am gasit curtea mare si frumoasa ce urma sa devina Mosia Corbeanca - un spatiu de evenimente outdoor, locuri de joaca pentru copii, cu mancare si bauturi alese.In octombrie 2019, am deschis Statia Universitate, locul unde iti incepi si iti termini ziua, locul unde te intalnesti cu vecini, colegii si cei dragi, locul unde iti bei cafea si iti mananci sandwichul dimineata, dar si unde poti sa te relaxezi si sa bei un pahar de vin.Urmeaza sa deschidem in februarie Statia Floreasca si speram sa redeschidem in mai Mosia Corbeanca.Incepem din ce in ce mai mult sa ne uitam la ceea ce mancam, care este povestea locului, a ingredientului a personajului si asta face sa apara proiecte frumoase si coerente.Urmam trendurile de afara si in sfarsit invatam sa ne asumam gastronomia romaneasca si sa o modernizam. Au aparut niste proiecte foarte frumoase din acest punct de vedere.Intr-adevar calcam pe urme tendintelor de afara, dar nu avem rabdare si incercam sa ardem procese, sa ii ajungem pe altii cu traditii de sute de ani si cu cultura si societate.Inca nu stim sa consumam din proximitate si de la businessuri locale, dar se intrevede un curent de schimbare. Asa cum spuneam, vrem sa cunoastem povestea, dar din pacate suntem inca prea putini.Incredibil, era de neconceput acum ceva timp sa spunem ca avem un grup. Maidan este un grup in momentul de fata cu directii bine definite si coerente.Toate au acelasi scop de a crea o experienta frumoasa oamenilor in diferite momente de consum si care sa scoata autenticul din fiecare individ.Dorim sa nu avem bariere si masti in fata clientilor nostri, ei ne sunt parteneri de drum si e important sa construim relatia asa inaca de la inceput.Maidan Catering livreaza servicii 100% personalizate fiecarui eveniment si de aceea nu avem oferte standard.Mosia Corbeanca aduce libertate si relaxarea in familie si ii lasa pe oameni sa se simta in largul lor de la mic la mare.Statiile sunt locul de unde iti incepi ziua la o cafea si o gustare alaturi de oameni dragi sau ca tine.Pe langa proiectele din horeca mai sunt implicat direct in organizarea mai multor evenimente culinare din Bucuresti: BurgerFest, Bucharest Craft Beer Festival, Apetito, Local.Sunt un mare consumator de informatie despre gastronomie si mi-am dat seama ca noi, romanii, nu spunem povesti despre oamenii care incearca sa invie traditii si gusturi uitate.Contentul pe care il gaseam erau mici fragmente povesti de 2-3 min, fara emotie, doar relatari si foarte multe retete.Mi-am dorit sa spun povesti autentice cu oameni misto, care se chinuie in fiecare zi sa ofere lucruri de calitate si care nu-si dau la o parte principiile cu care au inceput drumul. Mi-am dorit sa spun povestea oamenilor care "construiesc" gusturi si experiente si asa a aparut proiectul A la diud x Bogi Din perspectiva mea as spune ca este un domeniu doar pentru cei care au pasiune pentru acest domeniu. Este foarte greu sa faci acest business de la calculator sau din birou.Trebuie sa fii acolo, sa vezi, sa mirosi si sa simti lucrurile.Imi doresc predictibilitate financiara. E groaznic sa pleci sa drum ca startup cu niste calcule si pe parcurs sa se schimbe lucrurile, chiar si pozitiv si tot te pot scoate din flow.Mi-ar placea ca noi romanii sa consumam mai mult de la romani.