A renuntat la cariera in domeniul financiar pentru o afacere pe gustul oricarei femei! Interviu cu Dana Tacea, Personal Shopper

O meserie ca-n filme

Am studiat Management economic la ASE si am facut si un Master in finante banci tot la ASE, vorbesc engleza si spaniola, iar in perioada facultatii am lucrat ca ghid de turism cu turisti spanioli si americani care veneau sa ne viziteze tara

Mergeam in control la banci si desi era o activitate complexa, interesanta si care presupunea o viziune de ansamblu nu ma regaseam

Care a fost momentul in care ai decis sa faci o schimbare atat de radicala in viata ta profesionala?

Investitia in acest business a fost, de fapt, investitia in formarea ta profesionala, nu-i asa? Cand si ce studii ai facut?

Cum a fost sa pornesti de la zero pe plan profesional, in lumea antreprenoriatului?

Ce servicii ofereai la inceput?

Cum a fost primita pe piata romaneasca ideea ta?

Ce servicii le oferi clientelor tale? Ce costuri implica?

Sesiune de shopping asistat, 600 lei, durata 3 ore;

Evaluarea garderobei, 700 lei, durata 3 ore;

Sesiune de stil, 200 lei, durata, 1 ora;

Program Devino Propria ta Stilista, 1.200 lei, durata 30 de zile;

Ce trebuie sa faca o doamna care constientizeaza ca ar avea nevoie de ajutor in fata unui dulap plin cu haine, dar care se lupta zi de zi cu expresia "Nu am cu ce sa ma imbrac"?

Cum este piata pe care activezi? Cum putem face diferenta intre un stilist profesionist si... restul?

Cum reusesti tu sa "citesti" clienta si sa alcatuiesti tinute intr-un timp atat de scurt? Care e secretul? (sunt oameni care nu reusesc sa se cunoasca pe ei insisi dupa o viata)

Cate femei si-au lasat garderoba pe mana ta pana acum si cat sunt ele dispuse sa investeasca intr-o astfel de schimbare?

Cine sunt ele?

Si in cadrul acestui business se aplica teoria fidelizarii? Ti s-a intamplat sa revina cliente periodic, sa iti ceara asistenta la "shopping sezonier"?

Ai lucrat vreodata si cu barbati? Ce ne poti spune despre comportamentul barbatilor cand vine vorba despre shopping?

Ce planuri ai pentru proiectul tau?

As vrea, pentru incheiere, sa ne spui ce rezultate financiare poate aduce o idee de business ca a ta, in Romania.

Desi conceptul suna pompos si ai impresia ca iti va recomanda palarii supradimensionate si tinute, ceea ce face Dana este exact opusul.De la sfarsitul anului 2016, de cand si-a pus visul in practica, nu face altceva decat sa le ajute pe doamne sa se regaseasca in hainele pe care le poarta.De atunci si pana astazi, peste 200 de femei si-au lasat garderoba in mana ei, pentru ca Dana le-a castigat increderea.Ea se ocupa de tot: iti spune cum arati, care sunt nevoile tale vestimentare, piesele lipsa din garderoba si chiar "se lupta" cu miile de haine din magazine pentru a le gasi, piesa cu piesa, pe cele croite parca special pentru tine.Iata ca, in 2018, timpul se dovedeste a fi mai pretios ca orice, iar ideea de Clothing Personal Shopper , pe care o stim doar din filme, devine o realitate cu tot mai multe solicitari chiar si in tara noastra., isi incepe Dana povestea,A lucrat peste sapte ani in sistemul bancar, mai exact la Banca Nationala a Romaniei, la Directia Supraveghere Bancara., isi aminteste ea.Iubesc antreprenoriatul, dintotdeauna am simtit o atractie fantastica de a-mi face propriul business si iubesc mai mult ca orice hainele.Momentul in care am hotarat sa plec de la un job stabil la antreprenoriat a fost un moment de cumpana din viata mea, un moment in care am constientizat ca mai important decat orice in viata este sa faci ceea ce iti place si sa fii tu 100%, fara temerea zilei de maine.Ca nu mai conteaza ce zic si cred cei din jur ci doar tu contezi in acea decizie pentru ca nu traieste nimeni in locul tau si tu sti cel mai bine ce te face fericit si la ce esti cel mai bun pe lumea asta.Investitia in acest business fusese facuta cu multi ani in urma.Am studiat la Londra la Academia Color me Beautiful si in tara la DalesGo.La DalesGo, am avut-o ca profesoara pe Irina Markovits, pe care o admir enorm si care m-a atras ca un magnet si m-a facut sa imi licareasca ideea ca mi-ar placea sa fac asa ceva.Am studiat aici pentru ca erau si sunt singurii care ofereau astfel de cursuri, aceasta meserie nefiind foarte populara la noi.In Anglia, Franta si America este foarte populara meseria de personal shopper/stilist.De asemenea in intreaga lume nu sunt chiar asa de multe scoli pe acest subiect (designul vestimentar este complet diferit de stilism, eu am studiat STILISM) si am descoperit Color me Beautiful, care are un prestigiu foarte bun.Sa pornesti de la zero a fost ca un fel de bungee jumping. Norocul meu a fost entuziasmul urias si dorinta arzatoare de a reusi plus un pic de "inconstienta" specifica, cred eu, tuturor antreprenorilor.M-am lovit de 1.000 de piedici si desi uneori am fost descumpanita nu am renuntat, stiam 100% sigur ca asta e menirea mea, sa fac viata femeilor de 1.000 de ori mai frumoasa prin haine.La inceput am oferit servicii de stil ONLINE.Adica faceam totul de la un calculator. Clienta completa un chestionar si imi dadea un buget, iar eu in baza acestor date ii construiam garderoba. Inca mai fac asta pentru persoanele care nu sunt din Bucuresti.E chiar o noutate, iar un astfel de serviciu poarta denumirea de STYLING ONLINE.Concret clientele primesc recomandari de shopping online si articole gata asezate in tinute.Totul foarte usor de urmarit vizual. Exact asa cum se regasesc in revistele de moda: o fusta + o bluza+ o geanta + pantofi si alaturi linkurile pentru a le putea achizitiona.Ulterior, pentru ca exista si siluete mai greu de imbracat online (minione sau plus size sau inalte), am inceput sa merg cu clientele la shopping in mall-uri.Intrucat am avut solicitari, am trecut si la evaluarea garderobelor clientelor, procesul de evaluare a garderobei fiind de fapt primul pas in "vindecarea" garderobelor.Totul pleca de la cumparaturi si daca in trecut nu am stiut ce sa cumparam acum avem garderoba plina cu articole care nu ne vin bine, nu merg intre ele sau nu ne plac.E bine sa stim ce ne avantajeaza, in ce combinatii, ce culori; la ce trebuie sa renuntam din garderoba si care sunt golurile pe care trebuie sa le umplem (Cand vorbesc de goluri ma refer la o lista cu articole cheie care difera intotdeauna de la o garderoba la alta si care o data ce le vom avea ne vor face viata mai usoara). Vom cumpune astfel tinute cat ai clipi din ochi.Ideea este primita excelent! Femeile reactioneaza nemaipomenit cand afla ca nu e vina lor ca dulapul e plin si nu au cu ce se imbraca, ca este chiar o stiinta si asta si necesita abilitati speciale si o persoana dedicata.Plus ca este vorba de industria de beauty - noi, femeile, cand stim ca un serviciu ne va face mai frumoase, zambim larg si suntem dispuse sa investim in el. Ori stilistul vestimentar asta face, in final, te va face sa arati uimitor de frumoasa!Serviciile oferite sunt foarte variate, iar reactia pe care o primesc este: "Aaa e accesibil, credeam ca astfel de servicii costa foarte mult!".Acesta din urma e un program foarte complex care cuprinde 4 servicii:Trimiti zilnic o fotografie cu tinuta cu care pleci imbracata, iar eu iti ofer feedback si te ghidez cum sa o imbunatatesti cu recomandari concrete, primesti asa de multa valoare in aceste 30 de zile, incat la finalul programului vei sti singura sa compui tinute interesante.Clienta primeste si o lista cu articole cheie care ii lipsesc din garderoba. Aceste articole cheie difera de la o garderoba la alta. O data ce le introducem in garderoba devine extrem de facil sa compunem tinute.(mergem impreuna la shopping, clienta va cumpara articolele din lista cu articole cheie primita)(descoperi zilnic foarte multe informatii despre stilul tau personal)Sa apeleze la un specialist, pentru ca astfel va economisi: timp, bani si va avea rezultate "wow" si admiratie din partea tuturor. Pentru ca schimbarea se va vedea, va fi observata si apreciata de cei din jur.Este o meserie noua la noi, nu pot spune ca stiu de existenta multor persoane care fac personal shopping, evaluarea garderobei si programe de imbunatatire a garderobei si stilului personal.Diferenta o poti face imediat din cum se raporteaza la tine: daca tine cont de zona ta de confort, de preferintele tale, de stilul tau de viata si de bugetul tau.Trebuie sa ii pese foarte mult de tine si asta se simte imediat.Este pur si simplu o abilitate pe care o am, nu am dobandit-o lucrand la ea, o am in mod natural. Simt omul imediat in ceea ce priveste nevoile lui vestimentare, ce i-ar veni bine, ce va accepta si ce nu, ii respect foarte mult zona de confort si toate clientele mele pleca de la o sesiune de shopping cu mine extrem de entuziaste pentru ca se regasesc in tot ce au cumparat si cu toate astea au un look nou si proaspat!E foarte important sa se regaseasca, sa fie ele insele, acolo nu e vorba despre mine ci despre ele, 100% despre ele!Iar secretul este ca chiar imi pasa de ele, altfel nu as putea sa le ajut cu adevarat!Peste 200 de femei. Si sunt dispuse sa investeasca sume nu foarte mari, insa sunt dispuse sa faca o prioritate din ele si sa investeasca in ele.Sunt femei cu un nivel de constientizare ridicat, care inteleg importanta unei imagini bune si care isi schimba viata semnificativ in bine dupa ce au trecut pe la mine.Si asta nu e o lauda ci chiar adevarul spus de ele, nu de mine.Femei cu varste cuprinse intre 30 si 50 de ani cu diverse meserii: medici, avocati, psihologi, life coach, femei antreprenor, angajate din banci si din corporatii, jurnaliste, consultanti de business, bloggerite (insa nu de fashion, bineinteles), mamici care nu se mai regasesc in garderoba de dinainte de nastere, oameni de vanzari, persoane care activeaza in industria de beauty si chiar si persoane din alte tari stabilite aici.Da, mi s-a intamplat. Nicio femeie nu seamana cu alta si de aceea nicio garderoba nu seamana cu alta. Astfel ca nici comportamentul de invatare nu seamana de la o clienta la alta.Sunt cliente cu care fac coaching cateva luni pana sa isi insuseasca tot ce au nevoie. La fel cum sunt cliente care dupa o sesiune de shopping deja nu mai au nevoie de mine.In general, ca o medie, recomand: o evaluare a garderobei, 2-3 sesiuni de shopping si o luna sau doua de coaching.Insa se poate invata si mai repede, depinde de la femeie la femeie si depinde un pic (dar foarte putin) si de abilitatile ei native.Am si cliente care apeleaza in continuu, pentru ca vor mereu sa fie ca la carte, au un business in care imaginea conteaza foarte mult si atunci pentru ele e un lucru de baza sa apeleze la mine.Plus ca nu au timp de nimic, cu atat mai putin sa mai stea sa caute haine in magazine. Si atunci nu doar ca vor arata impecabil, insa vor economisi si timp, care pentru un antreprenor e aur.Am lucrat si cu barbati. Sunt foarte ascultatori, inteleg si isi asuma foarte repede informatia primita.In viitorul apropiat vreau sa fac o emisiune TV, in care femeile sa vada exact procesul de transformare a garderobei si imaginii.Mai exact voi avea in fiecare emisiune o femeie. Voi merge la ea si ii voi evalua garderoba, o voi invata ce ii vine bine si de ce, ce culori si vom filtra toata garderoba. Dupa, cu un buget exact, vom merge la o sesiune de shopping.Intentionez sa tin cat mai multe workshop-uri de educatie vestimentara. Sa ajut in continuare cat mai multe femei sa se redescopere din punct de vedere vestimentar pentru a-si creste stima de sine, increderea in ele si a se simti frumoase!Poate aduce rezultate financiare foarte bune insa nu as vrea sa inaintez o cifra, pentru ca depinde de foarte multe variabile.