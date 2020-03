Alfabetizarea digitala a copiilor din Romania, un business "la cheie" profitabil venit din Europa

Un astfel de business educational il reprezinta scoala internationala Logiscool, care a venit pe piata romaneasca in 2018. In mai putin de doi ani, Logiscool Romania a deschis 35 de centre in 22 de orase din Romania si estimeaza ca pana la finalul anului sa atinga pragul de 5 mil EUR cu un total de 50 de centre in toata tara.Extinderea in teritoriu a retelei de centre se datoreaza partenerilor Logiscool, fie la prima lor initiativa de antreprenoriat, dupa un job intr-o multinationala, fie cu experienta si in alte afaceri proprii.Printre acestia se numara chiar parintii care au participat la cursurile copiilor si au decis sa deschida o scoala in orasul natal.Logiscool Romania, franciza educationala cu cea mai rapida crestere din EuropaLa inceputul lui 2018, echipa condusa de Dana Banica, Manager Logiscool Romania, a deschis primul centru educational Logiscool din capitala. Rezultatele nu au intarziat sa apara, iar prin formatul business-ului in regim de franciza, alte 5 centre au fost deschise la un interval foarte scurt.Romania se afla in topul tarilor cu cea mai mare evolutie IT din Europa. Nevoia de cursuri de programare si robotica pentru elevii din invatamantul primar si cel gimnazial a fost suplinita de antreprenorii in educatie care s-au alaturat Logiscool si au deschis centre pe teritoriul tarii."Alfabetizarea digitala este recunoscuta la nivel mondial ca fiind o competenta de viitor pentru tinerele generatii si dorim dezvoltarea acestor competente IT in cat mai multe institutii de educatie private sau publice", spune Dana Banica, Manager Logiscool Romania.Business-ul a atras parteneri din teritoriul tarii care au dorit sa duca mai departe misiunea Logiscool de a diversifica interactiunea elevilor cu programarea, robotica, cat si cu noile discipline digitale prin cursurile, taberele si evenimentele educative organizate."Printr-un model de business viabil, am dorit sa dezvoltam serviciile educationale care sa asigure dezvoltarea si continuitatea parcursului elevilor. Centrele Logiscool din Romania sunt deschise in regim de franciza, de antreprenori locali care cred in importanta educatiei." transmite Dana Banica.In anul 2019, Logiscool a inaugurat alte 23 de centre noi, iar in prezent exista 35 de scoli de programare si robotica la nivel national.In doar 2 ani, peste 15.000 de elevi au participat la evenimentele educative Logiscool.Evolutia numarului de elevi de la an la an s-a datorat atat noilor centre deschise, cat si cresterii numarului de elevi in centrele existente, unele dintre ele cu peste 400 de elevi inscrisi la cursurile de incepatori sau avansati.Rezultatele s-au vazut si in cifra de afaceri de anul trecut, care a fost de 2.4 mil EURO la nivel de grup.Exista si locatii care au depasit pragul de incasari de 160.000 EUR, printre acestea se afla bineinteles, asa numitul "techhub" al tarii, Logiscool Cluj Napoca."Estimam ca anul acesta vom ajunge la 50 de centre Logiscool si ca vom atinge o cifra de afaceri de 5 milioane de EURO la nivel de retea nationala.", a estimat Dana Banica.Inca din 2018, in majoritatea oraselor mari s-au deschis nu doar unul, ci chiar doua sau mai multe centre Logiscool, astfel planurile pentru 2020 continua prin atragerea partenerilor in orasele sub 50.000 de mii de locuitori.Unul dintre primii antreprenori care s-au alaturat Logiscool pentru a extinde reteaua din Romania este Bogdan Trandafir, partenerul care a deschis in februarie 2019 Logiscool Alba Iulia."Lipsa de servicii de orice fel in orasele mai mici din tara face ca aparitia unui astfel de business sa intre rapid in atentia parintilor si a elevilor. Comunitatea este foarte deschisa si implicata, ceea ce face ca lucrurile sa mearga foarte bine, iar asta pentru ca rezoneaza si adera la misiunea noastra - aceea de a le oferi tuturor copiilor acces la astfel de competente.", transmite Bogdan Trandafir, partener si antreprenor Logiscool.Dupa succesul primului centru, Bogdan s-a implicat alaturi de alti parteneri locali in deschiderea centrelor din Targu Mures si, cel mai recent, in Deva, in februarie 2020."Peste 30% dintre centrele Logiscool sunt deschise de parteneri antreprenori care au deschis cel putin doua scoli, dupa experienta pozitiva a primului lor centru.", subliniaza Dana Banica.Pentru ca adesea orasele mai mici sunt neglijate de investitori si de antreprenori, din ce in ce mai multi parteneri Logiscool aleg sa deschida centre la nivel local. Reteaua Logiscool a inceput sa se extinda, iar acest lucru inseamna multiplicarea oportunitatilor pentru parintii si copiii din zone rurale care s-au alaturat scolilor Logiscool din orasele lor sau in cele din apropiere."Aproximativ 7% dintre elevii nostri sunt din mediul rural, din micile localitati satelit din jurul oraselor in care exista centrele noastre. Chiar daca trebuie sa faca un efort considerabil ca sa ajunga saptamanal la cursurile noastre, acesti parinti si elevi parcurg zeci de kilometri, in unele cazuri, ceea ce este absolut de admirat si le multumim pentru acest efort", explica Dana Banica, Manager Logiscool Romania.Deschiderea unei francize Logiscool presupune un nivelul destul de redus de investitie necesar pentru lansarea unei scoli - intre 35.000-50.000 de EURO si nu necesita experienta de business anterioara sau cunostinte IT pentru antreprenor.Datorita profilului variat si flexibil, Logiscool atrage parteneri fie la prima initiativa de antreprenoriat dupa job-urile din mediul corporatist, fie pe cei care au deja experienta si in alte afaceri proprii. Multi dintre acestia sunt chiar parinti care au participat la cursuri si au decis sa deschida o scoala in orasul natal."In general, sunt oameni preocupati de educatie, care cred in importanta dezvoltarii acestor competente de viitor pentru copii si care sunt 100% dedicati si implicati in coordonarea activitatii centrului." - Dana BanicaLogiscool Romania sprijina antreprenorii locali sa isi deschida si sa opereze cu succes propriile centre, astfel locatiile lor ajung profitabile operational din primele luni de activitate si acopera investitia in 1-2 ani de activitate."Ramanem aproape de partenerii nostrii si le oferim o varietate de tipuri de consultanta in toate fazele de dezvoltare: marketing, operational, HR, iar ei, la randul lor, devin o sursa de informatii, bune practici si inspiratie pentru alte scoli din retea. Tinem viu un flux constant de comunicare si de schimb de experiente intre parteneri, iar asta ne face pe fiecare sa fim din ce in ce mai buni in activitatea noastra." Dana Banica, partener masterfrancizat Logiscool Romania.La nivel international, Logiscool celebreaza 6 ani de la aparitie, devenind unul dintre cei mai importanti jucatori in zona de educatie alternativa pentru copii din lume si atragand constant investitii.Printre investitorii Logiscool se numara Euroventures, unul dintre cele mai mari fonduri de capital de risc care recent a investit 3,5 milioane de euro in planurile viitoare Logiscool.La nivel national, Logiscool a gasit in Romania cel mai propice mediu pentru a-si continua misiunea de a face programarea accesibila in orice oras si cauta in continuare viitori antreprenori care isi doresc sa imbunatateasca educatia digitala in tara.In acest sens, planuieste sa deschida parteneriate cu scolile publice si cu programele de tip "after school" si sa-si ofere cursurile ca optionale atat in mediul urban, cat si in cel rural.De asemenea, echipa continua sa investeasca in evenimente de informare si educare a pietei cu privire la utilitatea, optiunile si directiile cursurilor IT pentru copii si adolescenti. Prin misiunea de alfabetizare digitala a Romania, managementul Logiscool isi propune sa stabileasca cat mai multe colaborari cu institutii de educatie private sau publice."Dupa acoperirea oraselor cu peste 100.000 locuitori, pentru 2020 ne propunem sa ne extindem in continuare reteaua de scoli in orasele cu peste 50.000 locuitori. Experienta unor deschideri foarte de succes in orase relativ mici ca populatie, precum Deva, Alba Iulia sau Targu Jiu, ne-au facut sa avem mare incredere in interesul fata de domeniul IT al parintilor din toata Romania", a transmis Dana Banica, Manager Logiscool Romania.Cei interesati sa devina antreprenori in educatie pot afla mai multe despre reteaua Logiscool Romania pe https://www.logiscool.com/ro/franchise