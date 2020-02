Barometru EY: Tinerii sunt interesati de dezvoltarea personala si de invatare

In acest context, angajatorii au nevoie de o strategie de integrare si dezvoltare pentru tineri, bazata pe o remuneratie care sa nu limiteze paleta de alegeri personale.Pe de alta parte, ei ar trebui sa le ofere oportunitati de dezvoltare prin expunere la situatii profesionale si de invatare continua, care sa faciliteze schimbarea de perceptie de la "un loc de munca" la "un loc in care imi construiesc cariera"."Tendintele demografice transforma mediul economic romanesc, determinand organizatiile sa-si reorienteze modelele de afaceri si sa formuleze noi strategii de atragere si retentie a resurselor umane. In acest studiu, am provocat tinerii sa raspunda intrebarilor noastre si sa ne povesteasca despre activitatile, interesele si valorile lor, despre ce reprezinta succesul si care le sunt modelele. Am fost surprinsi de forta, diversitatea si dinamismul lor", spune Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY Romania.Pentru realizarea Barometrului tinerilor au fost intervievati 524 de tineri, cu varsta cuprinsa intre 18-29 de ani, care au raspuns unui chestionar online, in perioada mai-iunie 2019. 60% dintre acestia muncesc cu norma intreaga sau partiala.Sportul este hobby-ul practicat in cea mai mare masura de tineri: peste un sfert din timpul lor este dedicat acestei activitati. Iar cititul e pe locul al doilea, cu 18% din timp.Lunar, 68% participa la evenimente culturale si 70% se implica in activitati de voluntariat.Sursele predominante de informare indicate de tineri sunt platformele sociale. Raspunsurile colectate pozitioneaza pe primele locuri, ca surse de informare, Facebook (utilizata de 31% dintre cei chestionati) si Instagram (de 22%).Aproape un sfert dintre tinerii sondati utilizeaza internetul mai mult de 5 ore pe zi in scop personal si o treime in scop profesional. Cei care il utilizeaza pana intr-o ora sunt sub 5%.Tinerii cauta un echilibru intre viata personala si cea profesionala, prefera orasele mai mari, chiar si pe cele din afara teritoriului romanesc.In privinta alegerii angajatorului, 21% se orienteaza catre companiile care ofera oportunitati de dezvoltare si invatare si 18% catre cele care incurajeaza echilibrul intre viata profesionala si cea personala.Nu e de mirare, avand in vedere ca munca este privita de 38% dintre tineri ca un mijloc de a invata, in timp ce pentru 26% e un mijloc de a-si asigura traiul si familia.Dintre valorile pentru care au optat din chestionarul EY, ambitia este cea mai asumata: 48% dintre tineri o regasesc intre valorile lor. Urmeaza onestitatea (40%), independenta (33%), fericirea si iubirea (25%).Puterea exemplului are un impact fundamental asupra dezvoltarii tinerilor, iar existenta unui model are capacitatea de a schimba perspectivele, idealurile si actiunile unui tanar. Cu toate acestea, doar jumatate dintre respondenti sustin ca au un model. Dintre cei care urmeaza anumite modele, majoritatea se ghideaza dupa exemplul parintilor (41%) si al unor personalitati din afara tarii (21%).Privind in viitor, tinerii chestionati dau dovada de un nivel ridicat de neincredere in privinta evolutiei tarii: peste 35% declarandu-se pesimisti.Principalele nemultumiri sunt legate de situatia spitalelor publice, de coruptie si de calitatea sistemului educational: peste 90% dintre respondenti considerandu-le problematice.Drept urmare, tinerii cred ca factorii cei mai importanti pentru dezvoltarea Romaniei sunt imbunatatirea situatiei politice si a politicilor economice (fiscale si monetare).Bogdan Ion conchide: "Suntem convinsi ca in Romania exista o tanara generatie promitatoare care merita sustinuta prin implicare si incurajare. Privim spre un viitor al oportunitatilor, nu al provocarilor".