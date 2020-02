Bucurestenii au inca un bar de cereale, iar conceptul promita sa treaca granitele tarii

Din luna noiembrie a anului trecut, businessul Cereal Crunch a fost preluat de 3 antreprenori cu experienta in domeniul HoReCa, Radu Savopol si Lucian Badila, co-fondatori ai celui mai mare lant de cafenele din Romania, 5 to go, si Andrei Alecu, proprietar al cafenelei Utopia Coffee Bar.Noua echipa a stabilit planuri de crestere indraznete, cu focus pe dezvoltarea unui sistem de francize care sa permita extinderea in Romania si pe plan international."Cred in potentialul acestui concept, bazat pe socializare si dorinta tinerilor de a gasi acele locuri placute, care sa ofere nu doar un spatiu, ci o experienta senzoriala. Luand in calcul acest aspect, cea de-a doua locatie Cereal Crunch a venit cu un design cool si modern care sa sublinieze ideea de experienta, aducand culoare, zone luminoase, cu verdeata si simboluri grafice care sa echilibreze amploarea spatiului", a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.Experienta Cereal Crunch e fara varsta. Toti cei care doresc sa isi ofere un rasfat colorat, fie la micul dejun sau oricand in timpul zilei, sunt asteptati de luni pana duminica, in intervalul 10:00 - 20:00, in locatia de la Piata Natiunilor Unite, iar la cea de pe Hristo Botev 1, dupa programul urmator: lunea intre 10:00 - 20:00, de marti pana vineri in intervalul 09:00-20:00, iar in weekend, de la 08:00 la 20:00.Pentru anul in curs, obiectivele sunt de a ajunge la 5 francize, deschise in marile orase din Romania si in afara tarii. Pentru cele doua locatii deschise, se estimeaza, in 2020, o cifra de afaceri de aproximativ 350,000 euro."Prima locatie Cereal Crunch, de la Piata Natiunile Unite, a avut o performanta pe un trend crescator in cei doi ani de la deschidere. Pornind de la aceasta premisa si de la cererea din piata de a deschide astfel de locatii, am setat obiectivele pentru anul acesta si planurile de dezvoltare pe termen lung", a completat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.In primele zile de la lansarea celei de-a doua locatii, peste 350 de vizitatori au trecut pragul in universul Cereal Crunch, cu o crestere vizibila a numarului de clienti si pentru cereal bar-ul de la Piata Natiunilor Unite.In prezent, Cereal Crunch are deschise doua spatii in Bucuresti, la Piata Natiunile Unite si la Universitate, pe Hristo Botev 1. Meniul ofera peste 100 de tipuri de cereale din toata lumea, dar si locale, alaturi de 16 tipuri de lapte si peste 20 de toppinguri.