Cand visele devin realitate: Povestea tanarului care vinde sosete si fulare de zeci de mii de euro, Made in Rosia Montana #Interviu

Cum s-a nascut business-ul social Made in Rosia Montana?

Cum ai decis sa participi cu proiectul tau la competitia de granturi pentru afaceri sociale organizate de catre Fundatia NESsT si UniCredit?

Cum a fost sa faci parte din aceasta competitie?

Nu in ultimul rand, esti un castigator. Ce ati facut cu banii castigati?

Ce vanzari aduce astazi businessul Made in Rosia Montana?

Care sunt cele mai cautate produse si cat costa ele?

Cati oameni isi castiga astazi salariul pe care, altfel, nu l-ar fi avut, datorita proiectului tau?

Chiar in acest moment se desfasoara o noua runda de inscrieri pentru urmatoarea sesiune a competitiei. Practic, alti tineri ca si tine au sansa de a obtine bani si sustinere. Ce sfaturi ai pentru ei?

Cum este sa fii antreprenor social in Romania?

De ce ai ales sa fii antreprenor social?

Ce alte planuri de business mai ai?

La nici un an dupa mutarea sa in Rosia Montana, Tica Darie infiinta brandul, care pune in valoare talentul vecinelor sale cu experienta in manevrarea andrelelor. Astfel, 35 de femei din Rosia Montana au un venit onorabil, iar tinerii din marile orase, si nu numai, se pot bucura de ceea ce doar o bunica iti poate oferi: sosete, fulare sau manusi crosetate.Astazi, Tica Darie vinde articole vestimentare din lana merino, lucrate manual, in valoare de 40.000 euro. Si si-a propus sa-si dubleze vanzarile.Desigur, nu putea ajunge pana aici fara sustinere. Faptul ca a fost unul dintre castigatorii unei competitii de idei cu impact social i-a asigurat banii necesari pentru dezvoltarea initiala.Printr-o finantare de 10.000 de euro. Tica Darie a reusit sa inchirieze si sa renoveze spatiul de lucru, a achizitionat materie prima, a dezvoltat prototipuri, si-a acoperit cheltuielile de marketing si transport si a primit consultanta de business pentru rafinarea modelului de afaceri.De asemenea, a beneficiat de sprijin pentru construirea si implementarea unui plan de vanzari, accesarea unor noi lanturi de distributie si diversificarea gamei de produse Made in Rosia Montana.Nu in ultimul rand, a primit ajutor pe fiscalitate si altele. Astfel, Made in Rosia Montana ofera astazi venituri suplimentare pentru 35 de femei din Rosia Montana, au avut impact asupra altor 20 de persoane (de exemplu, cercetasii sunt ajutati de ei, au mai donat produse) si au ajuns la un venit de aproximativ 8.000 de euro in primul trimestru din acest an."A fost o mare bucurie sa castigam premiul de 10.000 de euro (...) . Cu acest grant am putut porni la drum. Am investit in materie prima, dezvoltare de produs si in imbunatatirea calitatii muncii", povesteste tanarul,Partea buna e ca si alti tineri cu idei stralucite au ocazia sa aiba un start la fel de reusit ca al lui Tica Darie.Afacerea sociala Made in Rosia Montana s-a nascut din dorinta de sprijini dezvoltarealocalitatii Rosia Montana.In decembrie 2013, o doamna din localitate mi-a oferit o pereche de sosete de lana pe care m-am gandit sa o vand pe internet. Am primit in cateva zile comenzi de aproximativ 300 de perechi de sosete de la diferite persoane.In doua saptamani am facut o echipa de 20 de doamne care sa tricoteze sosetele, iar in trei luni am reusit sa onoram toate comenzile.Un an mai tarziu am infiintat firma Made in Rosia Montana, iar apoi am lansat un magazin online prin care vindem articole vestimentare din lana merino, lucrate manual de catre doamne din Rosia Montana.Alin, cel care a pus bazele afacerii sociale Sanatate Dulce, mi-a scris ca as putea sa aplic cu Made in Rosia Montana in aceasta competitie, iar cu sprijinul unei prietene am inscris MIRM in competitia de granturi pentru afaceri sociale organizata de Fundatia NESsT si UniCredit.A fost foarte fain pentru ca am reusit sa cunosc oameni care au ales sa devina antreprenori sociali, cu care am putut schimba idei.Cu aceasta ocazie, impreuna cu cativa prieteni am format echipa MIRM pentru dezvoltarea unui plan de afaceri.In cadrul competitiei am avut parte de multe workshop-uri pentru a reusi sa construim acest plan de afaceri. Mai mult, am primit consultanta si feedback de la oameni priceputI in domeniile lor, din cadrul UniCredit si NESsT.Pentru mine personal, a fost o ocazie foarte buna pentru a intelege ce inseamna sa intri in lumea antreprenoriatului si sa construiesc un plan de afaceri pentru Made in Rosia Montana.A fost o mare bucurie sa castigam premiul de 10.000 de euro oferit de UniCredit. Cu acest grant am putut porni la drum. Am investit in materie prima, dezvoltare de produs si in imbunatatirea calitatii muncii.In fiecare an ne-am dublat cifra de afaceri. Chiar daca momentan avem o activitatesezoniera, am reusit anul trecut sa vindem articole vestimentare din lana merino, lucrate manual, in valoare de 40.000 euro.Anul acesta ne-am propus sa dublam vanzarile.Gulere din lana merinos GOOD TIMES care se gasesc pe magazinul online la pretul de155 lei. Oferim transport gratuit si discount-uri clientilor nostri in functie de valoarea cosului de cumparaturi.Made in Rosia Montana este momentan e o activitate sezoniera pentru cele 35 de doamnedin Rosia Montana cu care colaboram. Cu timpul ne propunem sa extindem perioada delucru, pentru asta e nevoie sa vindem mai mult si sa incheiem contracte cu diferitecompanii.Daca ai o idee de afacere care aduce un beneficiu si celor din jur atunci aceastacompetitie e un pas foarte bun pentru a-ti transforma visul in realitate.Tot timpul intampini provocari, obstacole, dar treci peste toate atata timp cat stii ca ceea ce faci e util, atat pentru tine, cat si pentru cei din jur, pentru comunitate. Imi dau seama ca prin astfel de afaceri sociale chiar se pot dezvolta comunitati sustenabile si prospere.Am ajuns antreprenor social din dorinta de a sprijini dezvoltarea Rosiei Montane si din dorinta de a gasi solutii la o problema care exista in Rosia Montana, lipsa locurilor de munca.In viitor sunt interesat sa ma implic in domeniul turismului la Rosia Montana, sa deschid un restaurant si ma pasioneaza foarte mult domeniul productiei.