Pentru a avea succes insa, cel care o va deschide are nevoie de o idee buna care trebuie sa fie pusa in practica la fel de bine. Sa vedem mai jos care sunt cele mai profitabile tipuri de afaceri in Romania.Cu multi specialisti in domeniu, industria IT ramane cea mai profitabila nisa pentru a incepe o afacere. Beneficiind de experienta si cunostintele acumulate in firme internationale, cei care au lucrat in IT isi pot deschide propriile afaceri.Un alt punct forte al Romaniei este reprezentat de centrele universitare din care anual ies specialisti IT.O firma IT poate fi, de asemenea, extinsa in tari apropiate precum Ungaria, Polonia sau Bulgaria. Cea mai buna solutie in acest sens este deschiderea unei filiale in Polonia , de exemplu.Cu un imens potential agricol, Romania a atras foarte multi investitori straini in ultimii ani. Oamenii de afaceri romani, insa, au inceput sa acceseze fonduri europene cu ajutorul carora au inceput sa isi infiinteze propriile afaceri, cele mai profitablie fiind cele de cultivare a legumelor si fructelor.Mizand pe cerinta consumatorilor de avea fructe si legume cat mai proaspete si sanatoase, cultivarea acestora in sistem ecologic poate fi si mai profitabila.Cei care doresc sa infiinteze firme mici care nu cer investitii substantiale, insa aduc profituri destul de bune, se pot orienta catre afacerile din domeniul HORECA.Dintre acestea cafenelele si restaurantele mici sunt cele mai profitabile. Din acelasi domeniu, patiseriile reprezinta o idee interesanta care poate genera venituri destul de bune inca din primul an de activitate.O alta idee de afacere profitabila este deschiderea unui magazin online. Unul dintre avantajele majore ale acestui tip de afacere este ca se pot vinde produse unice care sunt cautate doar de cunoscatori.De asemenea, logistica pe care o implica un magazin online este redusa la minim, afacerea putand fi creata in sistemul dropshipping, astfel incat comenzile preluate in magazin sunt livrate direct de catre distributior la usa clientului.Dupa cum am scris la inceput, Romania a devenit o tara in care afacerile mici care nu au nevoie de mult capital sunt destul de profitabile.Cu ajutorul unui studiu de piata care poate evidentia punctele slabe si forte ale pietei careia i se adreseaza antreprenorul, deschiderea unei firme mici care sa genereze profituri din primii ani de functionare este posibila si la noi.