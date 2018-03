Clujeanul care investeste milioane de euro in cafea de specialitate: Nu e orice lant de cafenele, ci un fenomen

Marcelus Suciu, cofondator Narcoffee Roasters

Cine este Marcelus Suciu?

De ce ati ales tocmai Clujul?

Ce v-a determinat sa intrati in afaceri?

De un an, insa, mai aveti un proiect in derulare, Narcoffe Roasters. Cum s-a nascut acest proiect? Care a fost investitia?

Cum v-ati ales partenerul de afaceri, pe Dan Isai, fondatorul Salad Box, in acest business?

Materia prima este adusa din tari precum Costa Rica, Etiopia, Guatemala sau Columbia si atent pregatita sub supervizarea lui Marius Nica, campion national de latte art si in primii 10 profesionisti mondiali la cup tasting. Spuneti-ne mai multe despre acesti specialisti, cat a fost de greu sa ii gasiti?

Asadar, Romania se confrunta cu un deficit de munca inalt calificata. Ce e de facut?

Ati inceput deja extinderea pe plan international, cu o cafenea la Praga. Spuneti-ne mai multe despre aceasta franciza si planurile de dezvoltare in afara granitelor.

Narcoffe Roasters a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 3 milioane de lei. Cum ati reusit sa atingeti aceasta cifra in 2017?

Ce ne puteti spune despre consumul de cafea in Romania?

Pentru 2018 v-ati propus dublarea cifrei de afaceri. Spuneti-ne mai multe despre planurile pe care le aveti pentru acest an. Pe ce va bazati aceste estimari optimiste?

Ce planuri mai aveti, in sfera de business?

A investit impreuna cu Dan Isai, fondatorul Salad Box, 500.000 de euro in Narcoffee Roasters, si mai pune la bataie inca 2 milioane de euro in 2018.Conceptul lor a generat o cifra de afaceri de trei milioane de lei in primul an de activitate si deja a depasit granitele tarii, prin franciza.Marcelus Suciu intra in afaceri de pe bancile facultatii, in 2000, dupa cativa ani in care a trait si a studiat in Statele Unite ale Americii. Imediat dupa ce s-a intors in tara si-a dat seama ca romanii au ramas usor incremeniti in timp, cu restaurante rigide si potential maxim pe zona de HoReCa.Asa s-a nascut Marty, si, cativa ani mai tarziu, proiectul Narcoffee Roasters.Astazi, afacerea Marty Restaurants este cel mai mare lant de restaurante din Cluj-Napoca, cu sase localuri amplasate in zone cheie din oras si o a sasea locatie in curs de amenajare, si o cifra de afaceri de peste 10 milioane de euro in 2017."Planurile de dezvoltare Narcoffee Roasters si Marty Restaurants includ extinderea nationala si internationala, locatii noi, brand-uri si concepte noi. Sistemul de franciza pe care am reusit sa-l dezvoltam si sa-l implementam ne va ajuta sa intram si pe piete din Lyon, Milano, Londra, SUA (in L.A. si Boston) ", povesteste Marcelus Suciu, intr-un interviu acordat Business24.Asa cum bine stiti, inceputurile experientei mele profesionale isi au radacinile peste ocean. La varsta de 15 ani, am luat decizia, impreuna cu parintii mei, de a pleca in SUA pentru ceea ce trebuia, la momentul respectiv, sa fie un program de exchange de un semestru.S-a dovedit, insa, ca vizita mea pe continentul american avea sa se prelungeasca.Asa ca am terminat liceul in Nebraska, ca mai apoi sa ma mut in California, pentru a-mi finaliza studiile universitare la De Anza College si la San Jose State University.Dupa ce am absolvit Stiinte Politice (Gandire Politica Aplicata) si Filozofie Continentala cu Magna cum Laude, in anul 2000 am luat decizia de ma intoarce in tara.Chiar daca mi-a fost destul de greu sa pornesc la drum singur intr-o lume total diferita fata de cea cu care eram obisnuit in Romania, experientele neplacute m-au intarit, mi-au oferit o noua viziune asupra vietii mele si m-au maturizat.In plus, pot sa afirm cu tarie ca America m-a inspirat si mi-a deschis noi orizonturi in ceea ce avea sa fie debutul meu in segmentul de HoReCa.Spun asta pentru ca, la intoarcerea in tara, m-am izbit de o situatie contrastanta si mi-am dat seama ca, in ceea ce priveste acest segment, in Romania inca era o nevoie neacoperita pana in acel moment.Restaurantele din Cluj-Napoca se incadrau inca intr-un mediu mai rigid, spre deosebire de SUA, unde in bistro-uri oamenii isi faceau planuri pe servetele de hartie, se simteau bine, liberi, iar atmosfera era una mult mai destinsa.Pentru ei, vizita intr-un restaurant/cafenea rezona cu relaxarea si starea de bine si fix acest sentiment doream sa-l pun si la dispozitia clujenilor.Misiunea cu care am pornit la drum a fost aceea de a oferi oaspetilor o experienta memorabila, iar fiecare din cele cinci restaurante este gandit pe baza unui concept diferit, fiecare dintre ele propune o atmosfera si un meniu unic, intrucat nucleul brandului Marty este tocmai ideea diversitatii in unitate.Conceptul a fost extins apoi, am construit un restaurant de la zero (Marty Caffe, in anul 2000), care a fost un succes inca din momentul inaugurarii; in 2008 au reprezentat un pas important intrarea in mall-uri (Iulius Mall, urmat de Polus/actualmente ViVo!).Principalii clienti au fost studenti la momentul deschiderii afacerii, care astazi au in jur de 35-36 de ani si care sunt deja obisnuiti cu conceptele inovative Marty.In prezent, Grupul Marty este format din sase brand-uri: lantul de restaurante(sase locatii, o bucatarie comisar),, care este devizia noastra de catering si evenimente,sisi, cel mai nou brand al grupului.Pentru ca, intr-un final, toate drumurile duc acasa. Iar pentru mine "acasa" inseamna Cluj-Napoca, locul unde m-am nascut, am copilarit pana la varsta de 15 ani si locul unde se regaseste intreaga mea familie.Astfel ca, dorul de casa si dorinta de a putea evolua in tara mea, m-au impins sa ma intorc in orasul natal, cu speranta ca voi avea sansa de a contribui la o schimbare in bine.Asa cum povesteam mai sus, cand m-am intors in tara am observat o diferenta majora pe segmentul HoReCa local, comparativ cu cel din SUA si mi-am impus, inca de atunci, ca trebuie sa contribui la schimbarea in bine a acestuia, mai ales ca se simtea nevoia unui loc in care clujenii sa se simta bine.De asemenea, ceea ce a avut un impact semnificativ in decizia de a intra in mediul de business a fost si faptul ca pana la intoarcerea mea din SUA, fratele meu deja pornise proiectul pentru o brutarie - Marty Pan.Acesta a fost, bineinteles, doar inceputul. Am deschis, in acelasi an, si primul restaurant Marty din lant.Mi-am dorit foarte mult ca viziunea mea sa fie transpusa cat mai exact in rezultatul final, asa ca am ajutat la construirea sa si m-am implicat in toate aspectele ce tin de design, finisaje, etc. Am vrut sa fie un loc primitor, luminos, chic, dar in acelasi timp urban si modern.In prezent, Marty Restaurants este cel mai mare lant de restaurante din Cluj-Napoca, cu sase localuri amplasate in zone cheie din oras si o a sasea locatie in curs de amenajare, si o cifra de afaceri de peste 10 milioane de euro in 2017.Da, a trecut un an de cand am pus un pariu cu noi, sa atingem imposibilul si anume, sa luam excelenta data de unicitatea si de puritatea conceptelor de "specialty coffee" si sa le multiplicam, cu provocarea de a fi mari, dar in acelasi timp sa ramanem mici; sa fim puternici, dar sa nu ne pierdem sufletul, sa fim relevanti pe intreaga piata, dar, in acelasi timp atenti la fiecare detaliu.Cam asa a aparut Narcoffee Roasters.Si, tin sa subliniez aici, ca nu vorbim despre orice lant de cafenele, ci de "third wave craft coffee shops", care, pe scurt, inseamna pasiune, control, sa extragi toata aroma si dulceata din fiecare bob de cafea.Vorbim despre prospetime, despre cel mai scurt timp de cand bobul de cafea este cules, despre procesul de extractie, controlul fiecarui parametru, calitatea apei, temperatura, presiune, timp, macinare, crema etc.Ceea ce aduce nou acest brand pe piata sunt chiar aceste mici detalii de care tinem cont in activitatea noastra.Investitia initiala pentru proiectul Narcoffee Roasters a fost de 500.000 de euro, iar in acest an bugetul de investitii pentru planurile de extindere va depasi suma de 2 milioane de euro.Pe Dan Isai l-am cunoscut prin intermediul colaboratorilor nostri, dupa zicala "oamenii cu viziuni comune se gasesc, se aduna si fac echipa buna". Asa a fost si cu Dan Isai.Chiar de la prima intalnire ne-am dat seama ca avem aceleasi valori, aceeasi viziune si credem in antreprenoriatul romanesc ca unica solutie pentru viitorul tarii. Prin urmare, parteneriatul nostru a fost iminent.Suntem norocosi ca Marius Nica era un membru important in echipa noastra chiar dinainte sa lansam conceptul Narcoffee Roasters. L-am cunoscut in urma cu 10 ani, cand s-a alaturat echipei Marty Restaurants, ca ajutor de barman.A urmat apoi o perioada in care Marius si-a urmat pasiunea pentru cafea si a fructificat-o prin numeroase cursuri de barista si participari la diverse campionate nationale si mondiale.I-am urmarit evolutia pas cu pas si, in scurt timp, am fost convinsi de faptul ca este nevoie de un loc in care Marius se poate dezvolta din punct de vedere profesional si care poate diversifica piata locala de profil.Fiind supranumit "Pablo Escobar" al cafelei, el e responsabil pentru obtinerea cafelei de specialitate din diferite colturi ale lumii, alegerea boabelor si prajirea cafelei.Chiar si asa, din experienta noastra, am observat ca Romania se confrunta cu un deficit de personal cand vine vorba de segmentul HoReCa, persoanele calificate fiind din ce in ce mai putine.Identificarea si formarea oamenilor pasionati de cafea nu e intotdeauna un proces usor si poate fi o provocare, mai ales in anumite orase, insa determinarea si ambitia caracteristice noua ne conduc la gasirea si formarea echipelor de barista Narcoffee Roasters.Din pacate, asa cum va povesteam, chiar si pe segmentul HoReCa ne confruntam cu un deficit de personal, fiind din ce in ce mai anevoios sa gasim persoane calificate pe care sa le cooptam in echipa noastra.Din acest motiv, Marty va pune in curand bazele unei academii profesioniste, o scoala culinara a ospitalitatii, menita sa educe si sa formeze noii specialisti in domeniu. Vom vorbi despre acest proiect la momentul potrivit.La nivelul grupului Marty exista o strategie de employer branding care ne permite sa pastram angajatii, sa-i motivam si sa-i inspiram.Din fericire, prin atenta supraveghere a lui Marius Nica, toti barista trec printr-un proces continuu de traininguri si sesiuni de "cuppings" pentru a intelege mai bine notele fine ale cafelei.Echipa de Barista Narcoffee Roasters e formata din oameni pasionati de cafea si dornici sa invete cum se prepara corect sortimentele de cafea pe care le servesc vizitatorilor nostri.Dupa o investitie de 80.000 de euro, Narcoffee Roasters Praga este cea de-a cincea unitate din reteaua proiectului nostru si prima din afara Romaniei, in sistem de franciza, la mai putin de trei luni de la intrarea pe piata din Capitala.In ceea ce priveste extinderea retelei, preconizam 3 cafenele proprii pe plan international in urmatorii 3 ani.Din punct de vedere al francizelor, discutam zilnic cu clienti sau posibili parteneri interesati si pasionati de cafea, atat din tara, cat si din strainatate, targetul fiind deschiderea a 15 francize in urmatorii 3 ani.Rezultatele obtinute in primul an de activitate au fost generate de cele patru cafenele Narcoffee Roasters existente pe piata locala si internationala. Prima locatie a fost inaugurata la inceputul lui 2017, in centrul orasului Cluj-Napoca, avand o suprafata de 60 mp, urmata de a doua locatie, amplasata in cladirea The Office, cu sediul in acelasi oras, pe o suprafata de 100 mp.In vara anului trecut am investit in deschiderea celei de-a treia unitati din reteaua proiectului nostru si prima din Capitala, in incinta AFI Palace Cotroceni.De asemenea, la rezultatele anului trecut a contribuit si locatia din Praga.Romanii sunt iubitori de cafea, dar ceea ce ne incanta si ne incurajeaza cu adevarat este faptul ca acestia au inceput sa prinda gustul boabelor de cafea proaspat prajite si sa aprecieze o cafea de specialitate, iar acest lucru se reflecta si in volumul de vanzari pe care le-am inregistrat in primul an de la lansare, cand am vandut peste 150.000 de produse pe baza de cafea.Chiar daca piata de specialty coffee din Romania reprezinta, momentan, undeva intre 3-5% din totalul pietei de cafea, potentialul de crestere este enorm.Suntem siguri ca "the 3rd wave coffee", cum este numit fenomenul cafenelelor de specialitate, este in plina dezvoltare in Romania si focusul va fi pe educarea unui nou tip de public consumator de cafea.Oamenii sunt interesati de acest produs si se poate observa pe chipul lor cand fac trecerea de la o cafea obisnuita, de la raft, la o cafea de specialitate; li se aprind simturile, au o explozie de arome, de prospetime si after taste.In 2018, ne vom axa preponderent pe cresterea expunerii brandului, nu doar prin deschiderea de noi locatii si parteneriate in franciza, ci si prin campanii de marketing si participarea la evenimente si festivaluri cu renume.In acest sens, un proiect foarte frumos la care am participat in perioada 23-24 martie, este celebrul MAPIC, in Milano, eveniment in cadrul caruia retaileri, dezvoltatori de centre comerciale, proprietari si brokeri se intalnesc si prezinta posibiltati de dezvoltare ale business-urilor din HoReCa si nu numai.Planurile de dezvoltare Narcoffee Roasters si Marty Restaurants includ extinderea nationala si internationala, locatii noi, brand-uri si concepte noi. Sistemul de franciza pe care am reusit sa-l dezvoltam si sa-l implementam ne va ajuta sa intram si pe piete din Lyon, Milano, Londra, SUA (in L.A. si Boston).Preconizam 5 locatii proprii pe plan national si 3 cafenele pe plan international in urmatorii 3 ani.Alaturi de aceste planuri se numara si un concept bazat pe una dintre valorile principale ale antreprenorului - aceea de a investi in oameni si de a creste oameni.Astfel, vom investi in continuare in dezvoltarea Transylvania School of Hospitality. Este vorba despre o academie culinara, scoala de barista si una de managementul ospitaliattii.