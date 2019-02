Cum sa faci un milion de euro din gradini, in cel mai poluat oras #Interviu

Pentru inceput, as vrea sa ne spui cateva cuvinte despre inceputurile tale in antreprenoriat si intalnirea cu acel business angel, care ti-a dat si tie aripi si cum s-a nascut Arta Gradinilor?

Care a fost investitia initiala si cum arata afacerea acum?

Cate gradini ai construit pana acum si care a fost cea mai mare provocare, in acest sens?

Daca la inceput forta de munca a fost o provocare pentru tine, cum arata lucrurile acum? Ai reusit sa iti formezi o echipa? Care a fost, pana la urma secretul?

Ce ne poti spune despre piata romaneasca a decoratiunilor exterioare, a gradinaritului. Cati jucatori sunt? Ce potential are? Cum stam cu forta de munca?

Cat investesc romanii in gradini si decoratiuni exterioare si cine sunt cei interesati de proiectele tale?

Cat costa sa-ti amenajezi o gradina de vis? Dar sa o intretii?

Ce sfaturi mai aveti pentru cei care sunt tentati sa-si amenajeze o gradina?

Ce planuri de business aveti?

Astazi, antreprenorul estimeaza ca Arta Gradinilor ii va aduce venituri de 1 milion de euro, in 2019.Pe langa pasiunea pe care o pune in constructia de spatii verzi impreuna cu marile companii, antreprenorul lupta pentru un Bucuresti mai curat si mai verde.El organizeaza, impreuna cu Nophadrain Romania si cu Sika Romania, conferinta "Leaving grey, living green - Maximize the open space" , in care sunt prezentate toate solutiile care au functionat in tarile din vestul Europei."Romania este o tara la nivel de pionierat la acest capitol. Fara o educatie solida pe acest segment, oamenii nu vad deocamdata adevarata importanta a spatiilor verzi, a peisajului urban", spuneDe mic copil mi-am dorit sa fiu liber, sa nu depind de altii. Mi-am dorit mai mult decat orice atat o independenta financiara cat si una profesionala.Am studiat silvicultura, la universitatea Transilvania din Brasov. Abia pe la mijlocul studiilor mi-am dat seama ca nu pot face parte dintr-un sistem. Nu ma vedeam niciodata inginer silvic, chiar daca mi-a placut destul de mult curricula. Nu puteam accepta ca trebuie sa urmez niste regului. Cateodata se intampla chiar, sa ma abat de la propriile mele regului, ce sa mai zic de regulile altora.Prin urmare am inceput sa ma gandesc mai serios la ce vreau de la mine si de la viata mea. Si asa am hotarat sa devin liber profesionist. Trebuia sa gasesc ceva la care sa ma adaptez, o activitate care sa imi ofere o libertate deplina si, foarte important, sa nu ma tina legat de un birou. Nu am putut sta niciodata locului si toti prietenii mei stiu deja asta.In aceeasi perioada, vizionand diverse emisiuni TV, m-a prins foarte tare Arena Leilor.Eram captat de curajul oamenilor de a merge acolo sa-si prezinte ideile. Bineinteles mi s-a aprins luminita si gata. Ma hotarasem. Trebuia sa ajung acolo. Aveam o idee de bussines deja in cap si pe ea am si mizat. Imi doream un centru de agrement. Cu teren de golf, echitatie, tir cu arcul si alte nebunii. Si cu un plan, pe genunchi facut, m-am inscris la emisiune.Surpriza mare mi-a fost cand am prezentat planul si am captat atentia a doi dintre business angelii din juriu. Le-a placut. I-am convins. Abia dupa mi-am dat seama ca eu de fapt nu prea aveam cu ce aport financiar sa sustin acel plan.Drept pentru care, ulterior emisiunii, dupa 3 saptamani, m-am revazut cu unul dintre ei (Radu Tudorache), la o terasa din Brasov, si i-am multumit pentru creditul acordat dar trebuia sa ma retrag.Nu aveam bani nici macar sa perfectez actele pentru deschiderea unei firme, ce sa mai vorbesc de investitie in capital social sau capital de lucru. "Nu-i nimic!" a zis el. "Imi place ca esti determinat si vom gasi un bussines care sa nu necesite o investitie prea mare. Si te voi credita. Gandeste-te la ceva mai mic, ce ti-ar placea" a continuat. Si cu ochii mari si gura pana la urechi am zis "Gradini. Vreau sa fac gradini!" Si uite asa a aparut Arta. Arta mea, a colegilor mei, Arta Gradinilor. Apropo, pentru asta, mersiiii Radule!Cu niste eforturi considerabile am reusit sa imprumut 4000 de euro de la familie, plus cei 4000 de la proaspatul partener, si cu cei 8000 de euro am inceput. In 2 saptamani i-am "tocat" pe toti pe o dubita second hand si cateva scule de mana si bineinteles pe cateva mii de flyere.Si bunul meu prieten, fantasticul Noroc, a facut sa gasim trei proiecte inca de la inceput pe care le executam cu cativa prieteni, colegi de facultate.Timp de 3-4 ani totul a fost un hobby, fara cifre, fara rezultate, fara perspective, insa niciodata nu mi-am pierdut entuziasmul. Pierdeam, faceam greseli, a doua zi o luam de la capat, cum de altfel fac si astazi.De 7 ani, Arta este intr-o continua crestere. Crestem de la an la an. Daca ar fi sa spun si in procente, cea mai mica crestere a fost de 30%, de la un an la altul. Anul trecut am crescut fata de 2017 cu 41%.Pentru 2019 estimam venituri nete cat mai apropiate de 1 milion de Euro, poate putin peste. Asta in cifre.Nu m-a interesat niciodata sa fim cei mai mari cu cele mai mari cifre de pe piata. M-a interesat sa fim printre cei mai buni. Si pentru asta avem mult de munca, mai ales ca Romania nu are o educatie in peisagistica. Muncim mult pentru a diversifica produsele si serviciile noastre. Muncim si mai mult pentru a oferi clientilor nostri o calitate cat mai buna.Tot ce castigam, de la an la an investim in know-how si utilaje profesionale. Doar in ultimul an, am investit peste 120.000 de euro in dotari cu utilaje de ultima generatie.Sincer, nu mai stiu. In orice caz nu cred ca este important numarul lor, ci calitatea si functionalitatea acestora. Asa cum am spus si mai sus, nu avem ca target valori cat mai mari ci cat mai esentiale.De cativa ani ne selectam destul de mult proiectele si am ales sa facem doar cateva pe an, pana in 25-30, ca sa ne ocupam bine de ele. Asta daca vorbim de gradini propriu-zise, caci activitatea noastra este mult mai larga. Gradinile reprezinta maxim 30 % din activitatea noastra curenta.Ca si provocare, pot sa ma gandesc la o gradina facuta in urma cu 4 ani, undeva langa Bucuresti, un proiect nu mare, dar foarte complex unde am realizat toata partea de hardscape de la constructii de jardiniere, terase, luciu de apa, pana la elemente decorative din metal. Un proiect complet la care am muncit timp de patru luni si unde am facut totul custom, in house. Mai multe vedeti in fotografii.Echipa inseamna totul. Si cred ca asta este cea mai mare provocare a oricarui antreprenor. Sa formezi si sa mentii o echipa. Bineinteles ca intotdeauna exista fluctuatii si bineinteles ca in orice business vor fi si oameni nemultumiti din varii motive, important este insa sa poti merge mai departe si sa faci tot posibilul ca sa iti tii echipa inchegata, aproape de idealurile companiei. Cei 11 colegi pe care ii am sunt parte din viata mea si fiecare dintre ei ma sustin zi de zi cu bunele si relele mele. Au fost cazuri cand a trebuit sa ma despart de anumiti oameni, dar asa e in viata. Nu poti castiga mereu.Romania este o tara la nivel de pionierat la acest capitol. Fara o educatie solida pe acest segment, oamenii nu vad deocamdata adevarata importanta a spatiilor verzi, a peisajului urban.Mai toate orasele sunt adevarate parloage, caci acesta este adevarul. Peste tot s-au inlocuit plopii ceausisti cu tuia vesnic verde sau falnicii platani.In tara opulentei si a marii fudulii inca mai purtam discutii cu milionari de carton, care iti spun "Auzi, boss, ma duc eu la magazinul de bricolaj si cumpar 100 de tui, dintr-alea verzi, si trimiti si tu 2 agarici sa mi le planteze, bine!?".De multe ori imi trece imediat si raspunsul prin minte "Ok boss. Dar ia-ti totusi si o cazma, ca sa nu te plictisesti in timp ce astepti agaricii".Acum ce sa zic, pacatul pentru unii dintre ei este ca, din cand in cand, mai gandesc si cu voce tare.Nu, nu sunt multumit de atitudinea clientilor. Dar, norocul face ca noi sa avem deja formata o plaja de clienti, sa-i zicem asa, din lumea buna. Oameni care apreciaza ceea ce facem si au incredere in propunerile noastre. Dovada stau zecile de cereri pe care le primim saptamanal. Bineinteles ca nu avem cum sa le onoram pe toate, dar ne straduim sa ii multumim pe cat mai multi dintre ei.Jucatori?! Sunt multi. Cateva sute. Imi cunosc destul de bine concurenta. Le studiez constant activitatea, proiectele, cifrele etc. Imi place sa fac asta. Sa vad cum ma dezvolt in comparatie cu altii. Si stam bine. Stam foarte bine. Motiv pentru care nici nu ma simt sub nici o forma atacat. Oricum imi place sa lupt si toata lumea din aceasta bransa stie asta. Nu dau inapoi nici macar un pas. As da dovada de slabiciune. Si nu imi permit.Potentialul acestei niste este urias. Diversitatea de servicii posibile este una foarte mare. Va enumerez doar cateva dintre servicii si de aici va puteti da seama ca volumele sunt incomensurabile, gen plantari de arbori si arbusti, gazonari, sisteme de irigatii, realizare acoperisuri verzi sau gradini verticale, realizare iazuri sau lacuri de agreement, terase tip deking etcNu este nici o regula nici o formula pentru un astfel de calcul. Fiecare investeste practic cat vrea dar oricum mult mai putin decat in vest.Noi, tocmai pentru ca romanul de rand nici nu poate aprecia la valoarea reala un spatiu exterior, am renuntat destul de mult la clientii privati. 70 % din activitatea noastra se concentreaza pe partea de corporate.Lucram pentru banci, cladiri de birouri, hypermarket-uri, shopping center-uri, etc.Este aproape imposibil de apreciat. Visul meu este diferit de visul clientului. Daca eu visez un perete vegetal pe calcanul casei lui in valoare de 30.000 euro, el viseaza o excursie in Bora Bora si atunci inlocuieste peretele vegetal de 30.000 de euro cu o fatada verde din hedera de 5000 de euro. Simplu, nu?Nu stiu. Pretul depinde intotdeauna foarte mult de suprafata, elementele folosite, marimea arborilor plantati etc. Ce pot sa spun este ca am avut gradini de 8000 de euro si la fel de bine de 80.000 euro. Pentru fiecare dintre clienti gradul de importanta al unei gradini este diferit, ca atare se trateaza si bugeteaza in mod diferit.Sa faca o cercetare in prealabil, sa isi faca o lista scurta cu potentialii specialisti si sa apeleze cu incredere la ei. Doamne ajuta sa ii gaseasca pe cei buni!Cel putin 50. Daca nu mi-as face planuri, m-as plictisi teribil. In primul rand vreau sa ma implic activ in dezvoltarea pietei de acoperisuri verzi. Tocmai ce am inceput un joint venture cu un producator olandez de astfel de sisteme. Fapt pentru care anul acesta vom fi foarte agresivi in promovarea acestor solutii. Sunt cele mai bune si mai eficiente sisteme de pe piata din Europa si consider ca Romania trebuie sa evolueze la acest capitol.Apoi, suntem in discutii cu un fond de investitii prin care ne dorim implementarea unor deco-boutiq-uri fizice in cateva din marile orase precum Brasov, iasi, Timisoara, Cluj.Dorim sa fim mai aproape de clientii nostri, asftel prin amenajarea unor spatii de acest gen vor putea sa isi aleaga decoratiuni pentru casa si gradina. Pe de alta parte am inceput sa cochetam cu ideea de a incepe sa exportam diverse produse deco gen tablouri cu licheni si plante stabilizate.Si bineinteles lucram la un magazin on-line mult mai eficient.