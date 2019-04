Cum schimba un tanar dansator modul in care se face branding in Romania #Interviu

video branding

Pentru inceput, as dori sa ne spui cateva lucruri despre tine.

Cine te-a inspirat pe acest drum, productia video?

Tendintele internationale arata ca "The future is audio and voice". Ce inseamna asta si cand ai constientizat acest lucru pentru prima data?

Din experienta pe care o ai in domeniu, ce impact s-a dovedit pana acum ca are continutul video pentru afaceri?

In ce masura te ajuta experienta din dans si coregrafie in acest nou business?

Ce deschidere ofera oamenii de business din Romania spre promovarea prin video?

Ce inseamna ca investitie si ROI un business audio/video, in ziua de azi?

Ce planuri de business ai?

Unul dintre ei este Robert Tatoi, la baza dansator de street dance cu o experienta de 10 ani in domeniu. De trei ani de zile si-a descoperit o noua pasiune: productia video, infiintand studioul Follow Art Production Aduce in acest business valoarea adaugata din zona dansului si a coregrafiei, prin faptul ca latura artistica il ajuta sa construiasca povesti, sa faca montajul audio astfel incat sa fie in ritmul cel mai potrivit cu actiunea. Ii place sa foloseasca efecte grafice, pentru montajele complexe."Piata video este inca in proces de maturizare in Romania si privesc cu nerabdare spre momentul in care va fi pregatita sa asimileze solutiile care se dovedesc de succes pe alte piete, precum cea din Statele Unite", explicaSalut, ma numesc Robert Tatoi, am 30 de ani, sunt din Bucuresti, am o firma de productie video, FollowArt Productiom si o scoala de dans, FollowArt Dance Studio.Asa cum prin activitatea din zona artistica am adus tineri romani sa castige competitii nationale de profil, tot astfel imi propun ca, prin contributia pe care o am la industria comunicarii video, sa aduc antreprenorii romani si brandurile locale in fata reflectoarelor mediului de business national si international.Initial, am inceput cu scoala de dans, am o experienta de 12 ani in acest domeniu activitate, unde am inceput sa activez din intamplare (m-a obligat mama sa ma inscriu la cursuri, pentru ca ma faceam de ras la petreceri).Productia video a venit ulterior, deoarece cautam o metoda de a ma exprima si online, la nivel international, in lumea dansului, nu doar la nivel local, iar asta m-a impins sa fac un research, sa studiez cum sa filmez si cu ce sa filmez.In urma cu 3 ani, cand deja acumulasem experienta, m-am decis sa imi deschid si o companie de productie video. Simt ca aceste doua arii merg super bine impreuna si consider ca un domeniu ma ajuta in celalalt si invers.Sunt total de acord. Video este in continua crestere, mai mult decat toate celelalte tipuri de content la un loc si va mai ramane asa o perioada buna, dar intr-adevar audio va fi urmatoarea etapa. Pana atunci, mizez in continuare pe video.Toti clientii cu care am colaborat pana acum au fost foarte fericiti cu rezultatele pe care le-au obtinut prin promovarea prin video si cerinta este din ce in ce mai mare pe acest segment.Din punctul meu de vedere, este un lucru bun pentru ca noi, cei care ne ocupam de productie video, studiem si partea de audio, necesara atunci cand filmam interviuri, reportaje, documentare.Practic, pentru mine, va insemna inlaturarea sau cel putin minimizarea echipamentelor video si insistarea pe echipamente audio, ceea ce poate da mai multa agilitate executarii proiectelor in aceasta directie.Ba mai mult decat atat, adesea oamenii sunt reticenti in a vorbi in fata camerei, dar daca nu sunt filmati simt ca pot fi mai in largul lor si nu se simt constransi sa fie atenti la fiecare miscare pe care o fac, pentru ca poate fi surprinsa de camera de filmat.Un impact enorm! Atat pentru afacerea mea, cat si pentru clientii mei a fost o schimbare majora in ceea ce priveste vizibilitatea si incasarile atunci cand am mizat pe content video.Ma consider foarte norocos ca am skill-uri in aceste doua domenii, pentru ca se completeaza foarte bine. Atunci cand un client imi cere sa fac un rezumat al unui eveniment, caz in care pun un colaj muzical peste secventele video, am libertate totala in a alege tipul de muzica care consider ca se potriveste cu vibe-ul evenimentului.Avand ureche muzicala, ma pot juca cu efectele de pe muzica in cadrele folosite in montaj. In plus, partea de scenariu invatata atunci cand imi gandeam si imi filmam coregrafiile de dans ma ajuta sa imi imaginez si sa pun in practica, in momentul filmarii, ce trebuie surprins si din ce unghi trebuie surprins subiectul pentru a produce un continut de calitate, care sa vibreze cu audienta.Din nefericire, in Romania nu a ajuns inca boom-ul pe partea de productie video, asa cum este in Statele Unite, spre exemplu. Simt cateodata ca perspectiva clientului vis-a-vis de un material video este una de cheltuiala, nu de investitie.Uneori mi se pare ca este vazut ca un moft, nu o necesitate. Aceasta in timp ce, in momentul de fata, toate statisticile arata faptul ca video content-ul este de baza in comunicarea unui brand cu publicul sau.In cadrul proiectelor video pe care le realizez, clientii sunt receptivi la recomandarile mele atunci cand filmam/editam un material si sunt flexibili atunci cand le propun anumite artificii/efecte video pentru a imbunatati calitatea materialului publicitar pe care il creez pentru ei.Echipamentul video este no joke! Poti pleca de la un set low buget, pentru a-ti forma mana de lucru, la un 500-1000 euro si poti ajunge si la 10.000-20.000 euro investitie. Este greu sa dau un raspuns clar, pentru ca depinde de multi factori.Tipurile de echipament si costurile depind de la un tip de filmare la altul, ceea ce inseamna ca trebuie sa ai echipamentul potrivit pentru fiecare tip de filmare ceruta de client.Cat despre ROI, acelasi raspuns. Cei care activeaza in advertising sunt platiti diferit fata de cei care activeaza in filmari de nunti/botezuri.Piata video este inca in proces de maturizare in Romania si privesc cu nerabdare spre momentul in care va fi pregatita sa asimileze solutiile care se dovedesc de succes pe alte piete, precum cea din Statele Unite.Pana atunci, imi propun sa ma dezvolt in continuare in ambele arii in care activez si ma ajut de aptitudinile slefuite de fiecare pentru a oferi servicii de inalta calitate.Pe partea de dans, ma folosesc de tehnicile invatate din lumea productiei video atunci cand imi filmez toate tutorialele, coregrafiile, interviurile, iar pe partea de video, ma folosesc de formarea artistica pentru a trezi latura umana a unui brand atunci cand vrea sa se promoveze.Sincer, desi productia video conduce clar in ceea ce priveste volumul de venituri, legacy-ul meu, aspect care ma preocupa cu prioritate, va fi in lumea dansului.Am publicat deja o carte despre tehnici de dans, acum urmeaza sa incep un studiu psihologic pentru dansatori si vreau sa intru pe piata internationala, prin turnee cu workshopuri de dezvoltare. Iubesc sa filmez si sa editez, dar nu se compara nimic cu sentimentul pe care il am atunci cand danseaza pe scena un cursant sau o trupa antrenata de mine.Asa cum spune si Gary Vaynerchuk: "Legacy is greater than currency!"/ "Ceea ce lasi in urma ta este mai important decat venitul lunar"! Iar eu am rezonat dintotdeauna cu acest mesaj.