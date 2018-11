Cuptorul Moldovencei, afaceri de peste 1 milion de euro in mai putin de 6 ani: Voiam un business care sa-mi permita un trai decent #Interviu

"Acesta este secretul, pana la urma, sa ne tinem de promisiuni"

Afacerile dvs. au crescut peste asteptari, trecand pragul de un milion de euro. Care a fost obiectivul initial si cum ati reusit sa-l depasiti?

As vrea sa vorbim acum despre afacerile Moldovencei in 2018. Spuneti-ne cateva cuvinte despre noul brand, Glazurai, cum a luat el nastere si ce v-ati propus prin acest brand.

Credeti ca Glazurai este un concept care s-ar putea extinde cu usurinta in centrele comerciale din Romania? De ce?

In aceste conditii, ce asteptari aveti de la anul 2019?

Vorbeati, in 2017, de planuri de extindere in Romania. Cum mai priviti acum aceasta perspectiva?

Care credeti ca ar fi cea mai mare provocare in ceea ce priveste francizarea afacerii?

V-ati gandit la o solutie? Ce ar presupune simplificarea business-ului?

Cum arata piata de prajituri artizanale din Romania si cum se resimte in piata perioada sarbatorilor?

Care este secretul care te ajuta sa cresti atat de frumos un brand autohton?

Cum ati caracteriza consumatorii romani?

Ce promisiuni aveti pentru ei?

"Drumul a fost destul de lung, dar firesc. Optiunile pe care le aveam in 2012 - cand aveam deja 30 de ani, eram mamica si nu performasem prea bine ca salariat la companiile unde lucrasem - erau 0. In schimb, aveam o ambitie extraordinara de a reusi si o pregatire buna in spate: Facultatea de Marketing de la FEAA, A. I Cuza, Facultatea de Teatru din Iasi, Scoala de pictura la Soroca. Si nu in ultimul rand aveam zestrea primita de la familia mea: gusturi si arome de placinte si prajituri facute de Babusea Maria, de Sarbatori, cu mare daruire si seriozitate", povestea antreprenoarea intr-un interviu acordat Business24 anul trecut Am urmarit povestea de succes a Nicoletei Hritcu si am aflat ca a reusit sa-si depaseasca obiectivul de, asa ca am revenit cu intrebari despre piata de prajituri artizanale din Romania, despre planurile de extindere la nivel national prin sistemul de francizare (pentru Glazurai) si despre cum poti creste un brand autohton."Cand eu aveam ca misiune sa ajung cu prajiturile noastre gustoase in cat mai multe case, avand un pret corect si accesibil, mi se tot spunea ca este o utopie, ca produsele bune intotdeauna sunt mult mai scumpe decat cele concurente, de o calitate mai slaba. Dupa 6 ani de activitate, imi vad visul cu ochii. Avem doua laboratoare, cinci puncte de desfacere (4 Cuptorul Moldovencei si 1 Glazurai - noul nostru brand), 54 de angajati si 1.000 de clienti care ne calca pragul zilnic", spune Nicoleta Hritcu, intr-un nou interviu acordat Business24.Obiectivul initial a fost sa construiesc un business asa cum doream eu, asumandu-mi riscuri calculate, care sa-mi permita un trai decent, facand ceea ce-mi place.Nu prea vorbeam de cifre si obiective financiare curajoase. Dupa primele luni de activitate am simtit apetitul crescut pentru produsele noastre si nivelul de incredere pe care il aveam a crescut si el.Din momentul acela am crescut constant in fiecare an. Si a venit momentul sa se faca lucrurile la un alt nivel, inclusiv cel financiar.Avem flux numerar, buget de venituri si cheltuieli, indicatori pe care ii urmarim si obiective clare. De asemenea, intocmim strategii la final de an pentru cel care vine. In tot acest timp ne-am pastrat insa si flexibilitatea, pentru ca este extraordinar sa avem un business care respira, iar puterea este la noi.Glazurai este declaratia noastra de dragoste catre ieseni. Am luat toata experienta noastra din ultimii ani si am concentrat-o in Glazurai.Vreau ca Glazurai sa aduca bucurie oamenilor prin acea cutiuta mica sau mare de prajituri de casa, asa cum era in copilarie, insotita de mesaje care mai de care mai sincere, jucause, duioase, nastrusnice. Eu am simtit puterea bucuriei de a darui si am impartasit-o prin Glazurai iesenilor. GlazuraiIn termeni de business, Glazurai a fost gandit ca o insula de miniprajituri pentru centre comerciale sau comert stradal, cu un asortiment de minimum 10 miniprajituri, usor de gestionat si atragator pentru doritorii de franciza. Dupa doua exercitii financiare incheiate, vom lansa acest proiect pe piata francizelor din Romania.Sigur ca da. Pentru ca este un proiect compact, cu putine variabile si cu succes la public prin ceea ce vinde: miniprajituri gustoase ce iti aduc aminte de copilarie, intr-o cutiuta compacta, usor de transportat, cu care sa le aduci bucurii celor dragi.Chiar acum suntem in perioada stabilirii obiectivelor. Avem deja cateva obiective clare:Deschiderea unei locatii noi, sub brandul Cuptorul Moldovencei in Iasi si inca o insulita Glazurai, pentru care inca analizam mai multe posibile locatii.Vom deschide un laborator de 500 mp, care ne va ajuta sa ne dublam capacitatea de productie.Pentru anul viitor ne-am propus sa dublam cifra de afaceri. Un obiectiv indraznet si totusi realizabil. Vom intra puternic pe piata de evenimente si vom lansa doua linii de produse specifice revanzarii. Vom aborda si piata B2B.Pentru Glazurai ne-am propus o cifra de afaceri de 200.000 de euro pentru insula din centrul comercial Palas din Iasi si peste 100.000 de euro in primul an pentru insula nou deschisa.Dupa ce inauguram fabrica si lansam cele doua linii de productie, vom avea cateva produse cu termen de valabilitate 30 de zile. Tot cu ingrediente naturale, fara conservanti, pentru ca nu ne abatem de la valorile noastre. Cu ele vom aborda revanzatorii din tara.Franciza Glazurai va fi gata in a doua jumatate a anului 2020.Cred ca este redactarea manualului de franciza, care sa cuprinda toate informatiile necesare si toate procedurile care sa garanteze rezultatele scontate. Vom lucra acest manual in asa fel incat sa nu fie o provocare validarea formulei noastre.Pentru a simplifica un business trebuie sa stii exact care sunt variabilele. Daca poti sa le reduci, este minunat, o faci. Daca nu, atunci gasesti si implementezi cheile de control si manualele de proceduri.Oamenii sunt cea mai importanta variabila. Echipa si buna colaborare interna sunt esentiale. Fisa postului si manualul de proceduri sunt la fel de importantePiata prajiturilor artizanale din Romania este foarte atragatoare. Este o piata cu foarte mult potential pentru ca, desi sunt multi mici producatori, cererea este foarte mare.Observ ca sunt multe cofetarii clasice care nu au simtit pulsul romanului muncitor si informat, care doreste sa consume un produs in primul rand bun si gustos.Multe cofetarii s-au axat pe pret mic, utilizand ingrediente ieftine si prefabricate, care i-au ajutat sa genereze volume mari.Dar, in timp, au pierdut cota de piata, pentru ca omul simte gustul bun, de ingrediente naturale si se orienteaza catre producatori care isi respecta clientela.Ingredientele noastre secrete sunt bucuria, sinceritatea si increderea. Asa muncim noi la Cuptorul Moldovencei si la Glazurai. Iubim ceea ce facem si iubim oamenii in general. Ii respectam si le daruim zilnic produse proaspete din ingrediente naturale. Cu alte cuvinte, ne tinem de promisiuni.Doar pe ei ii cunosc, ca doar aici am produs, acasa la mine, in Romania, in "targul Iesilor". Imi sunt tare dragi. Ii iubesc, pentru ca au inteles si au apreciat efortul nostru si datorita lor am reusit sa crestem.Ma bucur de fiecare data cand imi surprind clientii alegand un produs din vitrina, deoarece oricare ar fi alegerea, produsul va fi bun si proaspat. Si clientul stie asta si revine. Stie ca nu-l pacalim. Asa s-a construit increderea intre Cuptorul Moldovencei si ieseni.Noi ii iubim si producem cu drag, din inima, cu bucurie. Ei simt asta prin produsele pe care le consuma si revin.Acesta este secretul pana la urma. Sa ne tinem de promisiuni. Promitem ca nu vom schimba retetele. Vom pastra calitatea, pentru ca acesta este modul nostru de lucru. Vom imbunatati calitatea serviciilor din magazine.Totodata, vom creste volumul de productie astfel incat sa nu avem vitrine goale si sa multumim cat mai multi clienti.Promitem sa avem grija de oamenii nostri vrednici, sa le cream conditii foarte bune de lucru, un program bun, un sistem de prime, ca atunci cand fac prajiturile, torturile si placintele, atmosfera sa fie cat mai buna - acest aspect se simte si in calitatea prajiturilor.