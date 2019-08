De 10 ani digitalizeaza invatamantul romanesc: Abia acum incepem sa simtim schimbarea! #Interviu cu Alexandru Holicov, Adservio

Sunt mai bine de 10 ani de cand o scoala din Iasi implementa Adservio si facea primul pas catre digitalizare. Ce feedback aveti din piata cu privire la eficienta acestui sistem?

Cum arata viata elevului intr-o scoala dotata cu sistemul Adservio?

In 2018, Adservio a inregistrat o cifra de afaceri de 1,18 milioane de lei, aproape dublu fata de 2017, cand a raportat o cifra de afaceri de putin peste 600.000 de lei. Haideti sa vorbim despre acest aspect ce pare a reflecta o trezire la realitate a sistemului de invatamant romanesc. Cum a fost anul 2018 pentru dumneavoastra si ce a contribuit la dublarea afacerilor?

Ati contribuit la dotarea tehnologica a zeci de licee, colegii si scoli, plus o gradinita din Buzau. Spuneti-ne mai multe despre acest proiect.

Ce a presupus, ca investitie, acest proiect?

Ce planuri mai aveti, alaturi de Telekom, pentru acest an?

Ce ar insemna pentru statul roman, ca investitie, digitalizarea intregii tari?

Ce beneficii ar avea Romania, in schimbul acestor investitii?

Ce alte tehnologii ar merita implementate in scolile romanesti?

Spuneati, in 2018, ca vizati extinderea la nivel international a sistemului Adservio. V-ati dezvoltat planurile in acest sens? Ce urmeaza?

Argumentele sunt evidente: copiii de azi sunt nativi digital si retin mai bine informatia transmisa printr-un astfel de canal. In plus, statisticile arata ca birocratia se reduce cu 90% in scolile dotate cu tehnologie.Alexandru Holicov este pionierul acestei piete in tara noastra. El a dotat inca de acum zece ani o scoala din Iasi cu o tehnologie inovatoare, pentru prima data in Romania. Este vorba despre platforma de management educational Adservio , prin care elevi, parinti si profesori se conecteaza intr-un sistem ce inlesneste comunicarea, dar si pregatirea orelor.Cu trecerea anilor, tot mai multe scoli au implementat sistemul pe cont propriu, iar in urma cu trei ani ideea sa a fost imbratisata si de compania Telekom, miscare ce a dublat, practic, cifra de afaceri Adservio.Atunci, Alexandru Holicov a trimis catre primariile tuturor oraselor din Romania o adresa pentru a deschide un dialog privind implementarea Adservio in scoli."Primaria Buzau a fost singura primarie care a raspuns acelei adrese", isi aminteste Alexandru despre momentul in care municipalitatea Buzau a investit peste 300.000 de euro in ideea lui.Asa este, de peste 10 ani digitalizam educatia din Romania. Feedback primim constant din partea utilizatorilor si ne ajuta foarte mult.De asemenea, derulam campanii pentru a afla parerile legate de functionalitatea preferata din platforma sau cea care ar trebui imbunatatita.Utilizatorii apreciaza toate modulele, dar, conform ultimului sondaj, in topul preferintelor se afla mesageria si situatia la zi.In platforma Adservio elevii detin conturi si au posibilitatea de a utiliza functionalitatile conform tipului de utilizator.Astfel, copiii sunt la curent cu propria situatie scolara, isi pot verifica orarul, pot comunica cu profesorii si conducerea scolii, manageria grupurile extrascolare din care fac parte, primi si trimite teme, citi si descarca carti sau incarca si distribui materiale necesare activitatii. Nucleul platformei este elevul.Parintii si cadrele didactice comunica mai usor. Acest fapt este relevat si de sondajele efectuate telefonic cat si de cele derulate in conturile utilizatorilor.Conform ultimelor studii, in Romania aproape 100.000 de copii au cel putin un parinte plecat in strainatate. Este si cazul multor elevi si parinti Adservio.Misiunea de a mentine un contact cu scoala copilului din afara tarii este una extrem de dificila. Cu ajutorul platformei, impedimentul distantei dispare.Pe langa comunicarea cu profesorii si conducerea scolii, parintii pot vedea evolutia scolara a copilului, inclinatiile profesionale si pot sustine informat alegerile in cariera.Actul didactic este eficientizat, in special, prin eliminarea proceselor birocratice din scoli. Statistica arata birocratie cu 90% redusa in scolile Adservio.Timpul dedicat intocmirii de rapoarte, fise si situatii in varianta clasica este castigat in beneficiul educatiei si al activitatilor cu elevii.Elevul Adservio are la dispozitie aplicatia pentru mobil disponibila in App Store si Magazin Play. Odata logat in propriul cont, elevul isi vede programul din ziua respectiva si probabilitatea de a fi ascultat la fiecare materie.Orice informatie ii este comunicata in mesageria Adservio si tot aici poate comunica cu proprii colegi.De asemenea, poate share-ui fotografii si este tinut la curent cu noutatile din scoala, dar si din domeniul educatiei, in general.Ora de curs pentru un elev Adservio inseamna acces la materiale scolare in format digital si teste grile efectuate direct in platforma.Tot in contul sau, elevul poate rezolva teste de autocunoastere si in urma raspunsurilor primeste sfaturi de orientare in cariera si oferta universitara potrivita.Elevul Adservio este constant informat, poate preveni din timp orice situatie neplacuta si are legatura permanenta cu scoala la un touch distanta.De mai bine de 10 lucram pentru a crea o piata a serviciilor in acest domeniu. O parte mare din energie o depunem in efortul de a deschide mentalitatea catre beneficiile utilizarii tehnologiei.2018 a fost anul in care am inceput sa simtim ca efortul celor 10 ani incepe sa faca schimbarea.Totodata, anul trecut parteneriatul cu Telekom Romania a luat o alta forma si anume a fost creata divizia Smart Education, ce implica o gama de solutii pentru educatie pornind de la platforma Adservio.Crearea unei echipe dedicate de vanzari a reprezentat un pas important in extinderea digitalizarii invatamantului din Romania.In urma cu aproximativ 3 ani am trimis catre primariile tuturor oraselor din Romania o adresa pentru a deschide un dialog privind implementarea Adservio in scoli.Primaria Buzau a fost singura primarie care a raspuns acelei adrese. Au urmat intalniri de prezentare a platformei cu reprezentantii Primariei, ai Inspectoratului Scolar si directorii scolilor din municipiu.In urma discutiilor, Primaria Buzau a decis sa sustina financiar implementarea platformei pentru scolile care doresc acest lucru. Initial, implementarea s-a facut in 7 unitati scolare, cele considerate a fi cele mai bune din oras.Dupa un an de utilizare, s-au analizat beneficiile utilizarii platformei si s-a decis mentinerea in cele 7 scoli, dar si extinderea in toate unitatile scolare primare, gimnaziale si liceale, plus o gradinita. Apreciem deschiderea catre tehnologie regasita in municipiul Buzau.Investitia facuta de municipalitatea Buzau se ridica la aproximativ 300.000 de euro + TVA. Implementarea a insemnat dotarea scolilor cu 1500 de tablete Samsung TAB E, echipate cu SIM-uri de date si licentele pentru utilizarea platformei Adservio.22.000 de elevi, 44.000 de parinti si 1500 de profesori din Buzau au devenit utilizatori Adservio.Profesorii participa la sesiuni de training specializat pentru a utiliza optim platforma Adservio dar si pentru a introduce tehnologia in orele de curs. Un sistem educational mai bun aduce beneficii intregii comunitati.Planurile alaturi de Telekom Romania continua si in perioada urmatoare. Consolidam echipa dedicata Smart Edu si implementam solutii pentru ca procesul de digitalizare sa accelereze ritmul in educatie.De asemenea, implementam impreuna strategii de comunicare si promovare a serviciilor dedicate invatamantului.A estima o cifra pentru digitalizarea intregului sistem este o chestiune greu de realizat.In primul rand, sistemul ar trebui sa primeasca o analiza la nivel de dotare cu device-uri pentru ca digitalizarea nationala sa ia start.Cred ca a venit vremea sa intelegem ca fara un sistem de educatie puternic si in continua dezvoltare nu avem nicio sansa ca tara.In primul rand, ne dorim crearea unui cadru legal, prin care scolile sa poata implementa astfel de solutii mult mai facil si sa aiba posibilitatea de a opta intre varianta clasica a catalogului si cea a gestionarii datelor in varianta digitala.Aceasta alegere ar face diferenta prin reducerea birocratiei si a timpului de lucru pentru realizarea rapoartelor aproape de zero, comunicare in timp real, reducerea abandonului scolar si a absenteismului, cresterea performantei scolare.Digitalizarea la nivel national ar oferi tuturor celor implicati in educatie un mod performant, actual si prietenos de lucru.Platforma Adservio are capacitatea de a oferi o privire de ansamblu asupra sistemului cu date centralizate si actualizate la secunda.Ulterior implementarii, conducerea unei scoli poate lua decizii informate cu ajutorul statisticilor si rapoartelor generate de platforma. Acest lucru se poate intampla la nivel macro in urma unei digitalizari complete a sistemului.Abandonul scolar in cote alarmante, absenteism accentuat, notare ritmica nerespectata, comunicare defectuoasa intre profesori, elevi si parinti pot fi eliminate prin digitalizare.De asemenea, s-ar utiliza in scoala metode pentru care generatia de azi este pregatita, ceea ce i-ar face sa le placa mai mult la scoala.Cred foarte mult ca digitalizarea sistemului educational prin eliminarea birocratiei si informarea in timp real a tuturor stakeholderilor din educatie, trainingul profesorilor in folosirea tehnologiei si deschiderea catre ajutorul adus de o platforma creata 100% cu scopul de a le simplifica activitatea ar aduce un echilibru intre forma clasica de predare si metodele digitale.Din pacate, in acest moment, in scolile din Romania procentul de digitalizare si utilizare a tehnologiei este de 3-5%.Urmaresc constant ceea ce aduce tenologia in educatie la nivel mondial. Implicarea robotilor si a inteligentei artificiale este trendul actual.Invatarea prin utilizarea realitatii virtuale are rezultate mult mai rapide, iar experienta studiului devine placuta.Copiii de azi sunt nativ digitali si retin mai bine informatia transmisa printr-un astfel de canal. Ne-am dori sa vedem cat mai curand cum noile tehnologii modeleaza si educatia din Romania.Vizam in continuare internationalizarea, facem mult research in aceasta directie si consolidam planul de business.Urmatorul pas este de extinderea implementarii platformei la nivelul grupului Deutsche Telekom, respectiv alte 13 tari din Europa.